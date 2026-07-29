Transelectrica, după oprirea Unității 1 de la Cernavodă: Sistemul energetic funcționează în siguranță. Cum va fi acoperit consumul

Sistemul Electroenergetic Național funcționează în condiții de siguranță și echilibru, în ciuda opririi Unității 1 a Centralei Nucleare Cernavodă, iar consumul de energie va fi acoperit inclusiv prin importuri realizate în condiții comerciale, anunță Transelectrica. Compania estimează pentru această săptămână un vârf de consum de aproximativ 7.300 MW, cu circa 700 MW mai mic decât în săptămânile precedente, pe fondul perioadei concediilor.

„În contextul opririi Unităţii 1 a Centralei Nucleare Cernavodă, ca urmare a condiţiilor de scădere a debitului Dunării, Sistemul Electroenergetic Naţional funcţionează în continuare în condiţii de siguranţă şi echilibru. Experţii Transelectrica monitorizează permanent evoluţiile şi prognozele din piaţa de energie, precum şi capacităţile de producţie disponibile, fiind pregătiţi să implementeze toate măsurile necesare pentru menţinerea siguranţei şi echilibrului Sistemului Electroenergetic Naţional”, a transmis compania.

Potrivit Transelectrica, consumul de energie estimat în această săptămână va atinge aproximativ 7.300 MW, cu aproape 700 MW mai puțin decât nivelurile maxime înregistrate în ultimele săptămâni, în condițiile în care perioada concediilor reduce cererea de energie.

Producția internă este estimată între 4.000 și 4.300 MW, iar diferența necesară va fi acoperită prin importuri de energie.

„Producţia internă estimată se situează între 4.000 şi 4.300 MW, iar diferenţa necesară pentru acoperirea consumului va fi asigurată prin importuri realizate în condiţii comerciale. Cantităţile necesare consumului din România vor fi acoperite fără riscuri, în condiţiile în care capacitatea de schimb transfrontalier este de aproximativ 4.000 MW, atât pentru import, cât şi pentru export”, a precizat Transelectrica.

Compania mai anunță că în perioada următoare vor intra în exploatare comercială noi capacități de producție și stocare cu o putere totală de 324 MW. Dintre acestea, 176 MW reprezintă capacități de stocare, iar 148 MW provin din proiecte fotovoltaice și eoliene. Totodată, alte proiecte cu o capacitate totală de 990 MW se află în diferite etape de finalizare a documentației necesare pentru punerea în funcțiune.

Compania de stat Nuclearelectrica a anunțat luni oprirea Unității 1 a Centralei Nucleare Cernavodă din cauza nivelului scăzut al Dunării, provocat de secetă.

Ministerul Energiei a precizat că măsura a fost luată preventiv pentru protejarea pompelor de răcire ale reactorului. Potrivit ministerului, defectarea acestora ar putea duce la o oprire de până la un an, iar decizia nu va afecta alimentarea consumatorilor și nici nu va conduce la creșterea prețurilor la energie.

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Editor : A.D.