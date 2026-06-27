Live TV

Ungaria reduce producția de energie la centrala nucleară Paks după ce temperatura Dunării a atins un prag critic

Data publicării:
Nuclear Power Plant In Paks, Hungary
Centrala nuclearoelectrică Paks din Ungaria. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ungaria a redus producția unuia dintre reactoarele centralei nucleare Paks după ce apa Dunării, utilizată pentru răcire, a depășit pragul de intervenție stabilit de autorități, a anunţat sâmbătă operatorul centralei, MVM, pe site-ul său.

Centrala nuclearoelectrică Paks din Ungaria a redus producţia unuia dintre cele patru reactoare ale sale cu 243 MW din cauza temperaturii ridicate a apei din Dunăre, informează Agerpres.

MVM a explicat că o măsurătoare efectuată sâmbătă dimineaţă a arătat o temperatură a apei de răcire în aval de centrală de 29,7 grade Celsius, depăşind pragul de intervenţie de 29,5 grade Celsius.

Inginerii au început să reducă producţia reactorului 3 la ora 14.00 GMT, a precizat compania. Legislaţia ungară impune controale regulate ale apei de răcire din aval atunci când temperatura Dunării depăşeşte 25 grade Celsius.

Experţii vor efectua un nou set de controale ale temperaturii începând de duminică, ora 09.00 GMT. Măsurile ulterioare vor depinde de rezultatele controalelor de temperatură de duminică.

Ministrul ungar al energiei, Istvan Kapitany, a declarat că gospodăriile nu vor întâmpina nicio modificare din cauza producţiei reduse a centralei.

Ministrul a cerut anterior gospodăriilor să îşi reducă între orele 16.00-19.00 GMT consumul de energie electrică pentru a reduce solicitarea reţelei electrice.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
INSTANT_DECLARATII_SIMION_MOTUNE_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
George Simion, reacție furioasă după acuzațiile Iranului: „Ăștia nu se lasă până nu ne...
lideri partide si presedintele
3
Eșec privind rezolvarea crizei politice, după discuții tensionate la Palatul Cotroceni...
photo-collage.png - 2026-06-26T225705.530
4
Rusia cere excluderea României de la organizarea competițiilor sportive internaționale...
Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova
5
Maia Sandu, despre proiectul de lege privind unirea României cu R. Moldova: „E propus de...
OUT! A fost dat afară, după ”cea mai mare rușine din istorie la Cupa Mondială”! ”Milioane de euro aruncate pe geam”
Digi Sport
OUT! A fost dat afară, după ”cea mai mare rușine din istorie la Cupa Mondială”! ”Milioane de euro aruncate pe geam”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Female hands with smartphone close up. Woman using mobile phone in spring park
„Nu-ți pune telefonul în frigider”: Cinci metode pentru a menține dispozitivele la o temperatură optimă vara aceasta
Lighthouse with the Danish flag in a small town Ronne, Bornholm, Denmark . High quality photo
Valul de căldură extremă care a lovit Europa a adus recorduri absolute de temperatură în Germania, Cehia şi Danemarca
vreme, caldura, temperaturi ridicate
Cod roșu de caniculă în aproape toată țara. Ministerul Sănătății cere măsuri de urgență pentru a face față căldurii extreme
termometru in mana unei femei
Șefa ANM: „Temperaturile din următoarele zile se apropie de recordurile absolute ale lunii iunie”. Când se răcește vremea
caldura mare in oras
„Trebuie să ne obișnuim”. Avertismentul Organizației Meteorologice Mondiale privind impactul valului de caldură
Recomandările redacţiei
ODAmaD00NDAmaGFzaD0yZGFlMjc3ZTgwNzliZmY1NTY2NDAwYzNjOTY5OWE5Zg==.thumb
Explicațiile lui Eugen Tomac despre fotografia în care apare alături...
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan anunță o scădere a deficitului cu peste 40%. „Este calea...
sigle psd si pnl
Un deputat liberal îi răspunde Olguţei Vasilescu: „Cei care încearcă...
radu miruta foto gov ro
Radu Miruță demontează dezinformările din Transporturi: 7 din 9...
Ultimele știri
80 de ani de Vespa: paradă cu mii de scutere pe străzile Romei. „Este ceva special”
Biblia devine lectură obligatorie pentru milioane de elevi din școlile publice ale unui stat american
Președintele polonez Karol Nawrocki, amenințat cu moartea pe internet. Poliția a reținut un suspect
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ești printre ele? Zodiile care au parte de schimbări majore din 28 iunie, când are loc alinierea dintre Marte...
Cancan
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
Fanatik.ro
De ce n-a debutat Jayson Papeau pentru noua sa echipă din SuperLiga! A urmărit de la umbră amicalul disputat...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează dezinformarea rusă un conflict istoric între Ucraina și Polonia
santierul naval mangalia damen
Niciun investitor la prima licitație pentru Șantierul Naval Mangalia, prezentat ca un pilon al programului...
Adevărul
Ingredinetul care ajută digestia, scade colesterolul și reglează glicemia natural rapid. Opt beneficii cheie
Playtech
Ce s-ar întâmpla în primele 24 de ore dacă România ar fi atacată. Planul de apărare explicat pe înțelesul...
Digi FM
O influenceriță britanică riscă pedeapsa cu moartea în Dubai, după ce a fost acuzată că și-a ucis iubitul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Un chilipir”. A fost stabilit prețul transferului lui Andrei Rațiu
Pro FM
Charli XCX, dezvăluiri tulburătoare înainte de lansarea noului album: „Sunt în cea mai proastă stare psihică...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Patrick Dempsey, declarații sfâșietoare despre lupta crâncenă a mamei sale cu cancerul: „A revenit de 12 ori...
Adevarul
Mărturia cutremurătoare a unui supraviețuitor al Pogromului de la Iași: „Am văzut un morman de cadavre. Un om...
Newsweek
Cum recuperezi banii pierduți la pensie pentru că nu ți s-au recunoscut grupele de muncă? Aceștia sunt pașii
Digi FM
Daciana Sârbu și Victor Ponta au divorțat cu un an înainte să se afle public: „N-am vrut să ajung în situația...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Canicula ascunde un pericol pentru câini. Testul de 7 secunde recomandat de veterinari înainte de fiecare...
Film Now
Courteney Cox și Johnny McDaid s-au despărțit în secret după mai bine de 10 ani de relație. Apropiat: „Trăiau...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...