Exclusiv Urmează un nou val de ger. Cum vor arăta facturile. Bogdan Ivan: „Am avut o creștere de 17% a consumului. A fost un record”

Data publicării:
bogdan ivan sustine o conferinta de presa
Bogdan Ivan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat la Digi24 că trebuie să ne așteptăm la facturi mai mari în perioada următoare, având în vedere că s-a consumat mai mult gaz și mai multă energie electrică. Potrivit ministrului, am avut o creștere record de 17% a consumului de gaze, în cea mai rece iarnă din ultimii 5 ani de zile.

„Este evident. La nivel național am avut o creștere de 17% a consumului de gaze, lucru care este un record, cea mai rece iarnă din ultimii 5 ani de zile. Prețurile nu au crescut pentru că suntem în perioada în care avem plafonarea la 0,31 lei per kilowatt. Dar, în același timp, un consum mai mare aduce automat o factură mai mare pentru că s-a consumat mai mult gaz și mai multă energie electrică. Ceea ce este foarte clar este că până la 31 martie avem prețul plafonat la producător,” a explicat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Ministrul a precizat că s-au luat măsuri ca, de la 1 aprili,e să nu avem o creștere accelerată a prețului la gaze naturale.

„Astăzi, în piață, avem deja oferte sub prețul plafonat, la nivelul prețului plafonat și încă din septembrie anul trecut am început mai multe mecanisme comerciale prin care, împreună cu toți jucătorii din piață, cu producătorii de gaze naturale, cu transportatorii și cu operatorii din furnizarea de gaze naturale, am creat mecanisme de lichiditate în piață pentru ca de la 1 aprilie să nu avem o creștere accelerată a prețului la gaze naturale.

În situația puțin probabilă de a exista anumite perturbații pe piața internațională, pe care nu putem să le anticipăm, am creat deja un scenariu B, cel în care vom elimina treptat plafonul la gaze naturale, tocmai pentru a nu avea aceeași situație neplăcută ca și anul trecut, când s-a eliminat plafonul la energia electrică,” a declarat Bogdan Ivan.

Editor : A.P.

