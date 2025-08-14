Live TV

Eurostat: România are cea mai mare creştere economică din UE în trimestrul doi din 2025

Data publicării:
Creștere economică
România a înregistrat cea mai mare creştere economică din UE în trimestrul doi din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, arată datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Economia Uniunii Europene a înregistrat o creştere de 0,2%, iar cea a zonei euro de 0,1%, în trimestrul doi din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, când s-a înregistrat un avans de 0,6% în zona euro şi de 0,5% în UE, scrie Agerpres.

Clasamentul statelor UE

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, în perioada aprilie-iunie 2025, comparativ cu primul trimestru, cele mai mari creşteri au fost în România (1,2%), Polonia (0,8%) Spania, Bulgaria şi Slovenia (toate cu 0,7%), scăderi fiind înregistrate în Irlanda (minus 1%), Germania şi Italia (ambele cu minus 0,1%).

De asemenea, în trimestrul doi din 2025, comparativ cu perioada similară din 2024, Produsul Intern Brut al celor 20 de ţări care au trecut la moneda unică a înregistrat un avans de 1,4%, în timp ce în UE creşterea a fost de 1,5%, după ce în primul trimestru din 2025 s-a înregistrat o expansiune de 1,5% în zona euro şi de 1,6% în UE.

Toate statele membre UE pentru care sunt disponibile datele au raportat creşteri anuale în trimestrul doi din 2025, cel mai semnificativ avans fiind în Irlanda (16,2%), Cipru (3,3%) şi Bulgaria (3,1%).

Cifrele pentru SUA

PIB-ul SUA a înregistrat o creştere de 0,7% în trimestrul doi din 2025, comparativ cu precedentele trei luni (când s-a înregistrat un declin de 0,1%). Comparativ cu perioada similară din 2024, economia americană a crescut cu 2% în perioada aprilie-iunie 2025, după un avans de 2% în primul trimestru din 2025.

România

Potrivit estimării semnal transmise joi de Institutul Naţional de Statistică (INS), Produsul Intern Brut (PIB) al României a crescut cu 0,3% în trimestrul II din 2025, comparativ cu acelaşi trimestru al anului trecut pe serie brută şi cu 2,1% pe seria ajustată sezonier, iar în primul semestru s-a majorat cu 0,3% faţă de perioada similară din 2024, pe seria brută, şi cu 1,4% pe seria ajustată sezonier.

Pe seria ajustată sezonier, Produsul Intern Brut a crescut cu 1,2% în trimestrul II 2025, comparativ cu trimestrul anterior.

Faţă de acelaşi trimestru din anul 2024, PIB s-a majorat cu 2,1%. În semestrul I 2025, comparativ cu semestrul I 2024, Produsul Intern Brut a crescut cu 1,4%.

Pe serie brută, comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2024, Produsul Intern Brut a înregistrat în trimestrul II 2025 o creştere cu 0,3%. În semestrul I 2025, comparativ cu semestrul I 2024, Produsul Intern Brut s-a majorat cu 0,3%.

Rata de ocupare a forței de muncă

Eurostat a dat joi publicităţii cifrele privind evoluţia ratei de ocupare a forţei de muncă. Conform acestor date, numărul persoanelor ocupate a crescut cu 0,1% în zona euro şi în Uniunea Europeană, în trimestrul al doilea, cu precedentele trei luni.

De asemenea, în trimestrul doi din 2025, comparativ cu perioada similară din 2024, rata de ocupare a forţei de muncă a crescut cu 0,7% în zona euro şi în UE, după un avans de 0,7% în zona euro şi de 0,4% în UE, în primele trei luni din acest an.

 

