Expansiunea producătorilor auto din China sufocă mărcile europene. „Nu mai sunt lideri în costuri, sunt lideri în tehnologie”

Producătorii auto europeni pierd rapid cota de piață la nivel global, pe măsură ce rivalii chinezi intră într-o nouă fază de expansiune și inovare, a declarat șeful celui mai mare operator mondial de nave pentru transportul de mașini.

Lasse Kristoffersen, directorul executiv al Wallenius Wilhelmsen, a declarat pentru Financial Times că a existat o „creștere masivă” a transporturilor din China către America Latină, Europa, Africa și Australia, pe fondul măsurilor interne luate de Beijing pentru reducerea prețurilor.

„Motivul pentru care chinezii câștigă cote de piață este că ei înșiși inovează”, a declarat el analiștilor într-o recentă conferință telefonică privind rezultatele financiare. „Producătorii chinezi au trecut de la a fi lideri în materie de costuri la a fi acum lideri în materie de tehnologie.”

Exporturile chineze au crescut cu 23% până la 6,4 milioane de autovehicule de pasageri anul trecut, cu peste 50% mai mult decât Japonia, care ocupă locul al doilea, potrivit AlixPartners.

Compania de consultanță se așteaptă ca producătorii chinezi să acapareze 30% din piața auto globală până în 2030, în creștere față de 21% anul trecut, impulsionați de creșterea piețelor emergente.

Mărcile chineze, printre care BYD, Chery și SAIC, proprietarul MG, s-au extins rapid în Europa de Vest și au reprezentat 5,7% din vânzările de mașini noi în primele nouă luni ale anului, în creștere față de 3,2% în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Schmidt Automotive Research.

Proporția Chinei pe piața europeană a vehiculelor electrice cu baterii este și mai mare, de 10% în ultimele nouă luni.

În timp ce mărcile japoneze și americane par să fi pierdut o parte din cota de piață europeană în favoarea rivalilor chinezi, Kristoffersen a sugerat că creșterea vânzărilor de mașini chinezești în alte părți a venit în detrimentul producătorilor auto de pe continent.

Producătorii auto europeni se confruntă cu o triplă lovitură: scăderea vânzărilor în China, cererea slabă pe piața internă și tarifele mai mari din SUA. „Ei se confruntă cu provocări atât pe piața internă, cât și pe piețele externe din est și vest, dar vedem că iau măsuri”, a spus Kristoffersen.

