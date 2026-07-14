Nazare, după discuţiile cu oficialii Fitch: „Menţinerea ratingului este obligatorie”. Când va fi anunțată evaluarea agenției

Menţinerea ratingului de ţară este obligatorie pentru stabilitatea financiară a României în această perioadă, ratingul nu este doar un indicator tehnic, ci influenţează încrederea investitorilor, costurile suportate de întreaga economie şi capacitatea statului de a finanţa investiţiile şi serviciile publice, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, în contextul discuţiilor avute, marţi, cu oficialii agenţiei de evaluare Fitch Ratings despre evoluţia consolidării fiscale şi perspectivele economice ale României.

Ministrul a dat asigurări că România îşi menţine angajamentul ferm pentru consolidarea fiscală şi stabilitatea macroeconomică, continuând implementarea consecventă a măsurilor de ajustare şi a reformelor convenite cu Comisia Europeană, relatează News.ro.

Partea română a reafirmat că prioritatea pe termen mediu rămâne îmbunătăţirea sustenabilităţii finanţelor publice, creşterea veniturilor colectate şi accelerarea proiectelor de infrastructură care stimulează competitivitatea economică a României, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanţelor.

Reprezentanţii Ministerului Finanţelor au participat astăzi, 14 iulie 2026, la discuţiile tehnice cu specialiştii Fitch Ratings, desfăşurate în cadrul procedurii de evaluare a ratingului de credit suveran al României. Întâlnirea

face parte din seria consultărilor desfăşurate de agenţie cu principalele instituţii economice ale statului român şi a avut ca obiectiv prezentarea evoluţiilor economice recente, a strategiei de consolidare fiscală şi a perspectivelor economice pentru perioada următoare.

În cadrul discuţiilor, oficialii Ministerului Finanţelor au prezentat o analiză detaliată a evoluţiilor macroeconomice din prima jumătate a anului 2026, perspectivele pentru anul 2027, politica fiscală, execuţia bugetară pe primele cinci luni ale anului 2026, managementul datoriei publice şi stadiul absorbţiei fondurilor europene.

„România îşi menţine angajamentul ferm pentru consolidarea fiscală şi stabilitatea macroeconomică”

„România îşi menţine angajamentul ferm pentru consolidarea fiscală şi stabilitatea macroeconomică, continuând implementarea consecventă a măsurilor de ajustare şi a reformelor convenite cu Comisia Europeană. Menţinerea ratingului de ţară este obligatorie pentru stabilitatea financiară a României în această perioadă. Ratingul nu este doar un indicator tehnic: el influenţează încrederea investitorilor, costurile suportate de întreaga economie şi capacitatea statului de a finanţa investiţiile şi serviciile publice. De aceea, dialogul cu agenţiile de rating trebuie susţinut prin date credibile, reforme implementate şi o direcţie fiscal-bugetară predictibilă”, a precizat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Măsurile de consolidare fiscală adoptate începând cu anul 2025 produc deja efecte vizibile la nivelul veniturilor bugetare, au arătat reprezentanţii instituţiei.

Pe partea de cheltuieli, execuţia bugetară pentru primele cinci luni ale anului 2026 confirmă că măsurile de limitare a cheltuielilor funcţionează conform planificării. Nivelul mai scăzut al cheltuielilor cu salariile din sectorul public şi asistenţa socială reflectă implementarea riguroasă a strategiei de consolidare fiscală.

De asemenea, a fost subliniată importanţa menţinerii unui ritm alert al investiţiilor finanţate din fonduri europene, ca pilon principal de susţinere a activităţii economice şi de compensare a efectelor de ajustare pe termen scurt. Fondurile europene reprezintă un motor esenţial pentru economie în această perioadă. În primele cinci luni ale anului, aproximativ 71% din totalul investiţiilor publice au fost asigurate direct din fonduri europene şi din resursele aferente Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, se arată în comunicat.

Reprezentanţii Finanţelor Publice au dat asigurări că sunt continuate eforturile susţinute pentru finalizarea reformelor şi investiţiilor asumate prin PNRR, precum şi pentru accelerarea absorbţiei din Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 şi operaţionalizarea programului SAFE.

Planul de finanţare pentru anul 2026 se derulează conform calendarului stabilit

Cât priveşte managementul datoriei publice, planul de finanţare pentru anul 2026 se derulează conform calendarului stabilit, susţin oficialii români.

„Partea română a reafirmat că prioritatea pe termen mediu rămâne îmbunătăţirea sustenabilităţii finanţelor publice, creşterea veniturilor colectate şi accelerarea proiectelor de infrastructură care stimulează competitivitatea economică a României”, se menţionează în comunicat.

Decizia agenţiei de rating privind evaluarea ratingului de credit suveran al României şi a perspectivei de ţară va fi publicată oficial în data de 31 iulie 2026.

Reprezentanţii agenţiei de evaluare Fitch au avut programate marţi discuţii online cu Ministerul Finanţelor, BNR şi Consiliul Fiscal, urmând ca miercuri să discute, tot în format online, cu unii economişti şi cu reprezentanţi ai mediului privat, conform datelor Profit.ro.

Discuţiile au loc în contextul în care criza politică ridică unele riscuri privind perspectivele de consolidare a finanţelor statului, în timp ce poziţia statului în faţa investitorilor este susţinută de execuţia bugetară bună şi de controlul cheltuielilor.

Tot săptămâna aceasta, joi, vor urma şi discuţii cu agenţia Moody's, potrivit Profit.ro.

Editor : Liviu Cojan