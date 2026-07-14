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Ucraina face un nou pas în procesul de aderare la Uniunea Europeană

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steagurile ucrainei si ue
Foto: GettyImages
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Ucraina a făcut, marţi, încă un mic pas către aderarea la Uniunea Europeană, odată cu deschiderea unui al doilea domeniu de negocieri cu Bruxelles-ul, „clusterul” numărul 6, referitor la politica externă.

Pentru a adera la UE, ţările candidate trebuie să-şi armonizeze treptat legislaţia cu cea a blocului, fie că este vorba de agricultură, respectarea statului de drept, standarde de mediu etc.

Marţi, miniştrii celor 27 de ţări ale UE au aprobat deschiderea negocierilor cu Ucraina privind toate aspectele legate de securitate, apărare şi politică externă. Este al doilea dintre cele şase „clustere” care trebuie deschise  şi, mai ales, finalizate - înainte de a spera la aderarea la UE.

Aderarea la UE este un proces lung şi complex, presărat cu etape pe care Kievul doreşte să le parcurgă cât mai repede posibil.

La fiecare nouă etapă parcursă este necesar acordul celor 27 de ţări ale UE, ceea ce a permis Ungariei lui Viktor Orban, care se opune acestei aderări, să blocheze întreaga procedură timp de mai multe luni. Negocierile au fost reluate treptat odată cu plecarea prim-ministrului naţionalist.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pledează activ în favoarea acestei aderări cu ocazia fiecărei întâlniri cu liderii europeni. Preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen, se va afla, de altfel, miercuri la Kiev, scrie AFP, potrivit News.ro.

„Acum trebuie să transformăm dinamica actuală în rezultate concrete pe teren”, a subliniat comisarul european pentru extindere, Marta Kos.

Ţara cea mai avansată în procesul de aderare este Muntenegru, care încă speră să devină cel de-al 28-lea membru al UE până în 2028.

Deschiderea noului cluster cu Ucraina vine în urma deschiderii negocierilor pentru Grupul tematic 1 (Elementele fundamentale) în cadrul conferinţei de aderare anterioare, care a avut loc la Luxemburg la 15 iunie 2026.

În urma introducerii, în 2020, a metodologiei revizuite pentru negocierile de aderare, capitolele de negociere sunt împărţite în şase grupe tematice: Elementele fundamentale, Piaţa internă, Competitivitatea şi creşterea incluzivă, Agenda verde şi conectivitatea durabilă, Resurse, agricultură şi coeziune, Relaţii externe.

Fiecare cluster corespunde unui domeniu de politică diferit. În total, există 33 de capitole de negociere.

Editor : C.L.B.

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