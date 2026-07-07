Dosarul Pfizer iscă un război pe Facebook între Vlad Voiculescu și Alexandru Rogobete: „trădare de țară” vs. „țesut de conspirații”

Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu îi acuză, marţi, pe Alexandru Nazare, ministru interimar al Finanţelor, şi pe Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătăţii, de trădare în legătură cu negocierile cu firma Pfizer. În replică, Alexandru Rogobete afirmă că doar a încercat să rezolve problema pe care nu el a creat-o şi îl acuză pe Vlad Voiculescu că „minte senin şi ţese conspiraţii cu obiectivul vizibil de a deturna atenţia de la sine”.

Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu îi acuză, marţi, pe Alexandru Nazare, ministru interimar al Finanţelor, şi pe Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătăţii, de trădare în legătură cu negocierile cu firma Pfizer, conform News.ro.

„Da, în aprilie 2026, am început și participat la o posibilă negociere cu Pfizer în calitate de ministrul al Sănătății, în interesul României și românilor, cu un mandat clar de la Guvern. Culmea ipocriziei este că deși am părăsit funcția de ministru la două sau trei zile după întâlnirea de la Washington DC, unul dintre foștii miniștrii care sunt fix cauza achiziției fără discernământ a unui număr absurd de mare de doze de vaccinuri anti-COVID mă acuză de trădare de țară! Voi care ați îndatorat țara asta cu aproape 1 miliard de euro, aveți tupeu să vorbiți de trădare de țară?, a răspuns Rogobete, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, Vlad Voiculescu „minte senin şi ţese conspiraţii cu obiectivul vizibil de a deturna atenţia de la sine”.

Rogobete precizează că nu a existat nicio clauză de confidenţialitate în întâlnirea exploratorie avută la Washington cu oficialii Pfizer: „De ce ar fi? Vorbim totuşi despre bani publici şi despre un subiect de interes public major. Nu a existat nici un agreement scris, un NDA sau o condiţionalitate de vreun fel ataşată discuţiei”.

„Lista de medicamente inovatoare produse de Pfizer care ar putea deschide baza unei negocieri este emisă de direcţia farmaceutică din Ministerul Sănătăţii. Ea există în Ministerul Sănătăţii, nu am plecat cu ea acasă”, a mai transmis Rogobete.

Acesta are şi un mesaj direct către fostul ministru USR al Sănătăţii: „În final, pentru acuzaţia mincinoasă de trădare la adresa mea, pentru faptul că eşti incapabil să îţi asumi eroarea (sper nu mârşăvia) de a fi comandat mai multe doze de vaccin anti-COVID decât mâini şi picioare sunt la un loc în România, pentru că ai fost un ministru tare slab şi ai patronat o campanie dezastruoasă de vaccinare publică, pentru tentativa penibilă de diversiune şi manipulare publică din aceste zile, ruşine Vasile V. Voiculescu!”.

Acesta apreciază că nu el este cel care trebuie să dea explicaţii: „Nu eu am creat această problemă. Eu am încercat să găsesc o soluţie (...) Românii merită adevărul. Nu diversiuni. Nu minciuni. Nu oameni care fug de propria responsabilitate şi încearcă să o arunce pe umerii altora. Iar responsabilitatea nu dispare dacă ridici vocea. Şi nici vina nu se şterge dacă găseşti un ţap ispăşitor”.

O instanţă belgiană a obligat, la începutul lunii aprilie, Polonia şi România să preia o livrare de vaccinuri COVID-19 în valoare de 1,9 miliarde de euro (2,2 miliarde de dolari) produse de compania farmaceutică americană Pfizer. Potrivit comunicatului instanţei, România are de plătit aproximativ 600 de milioane de euro.

În 17 aprilie, ministrul Sănătăţii de atunci Alexandru Rogobete şi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, au discutat, în Statele Unite ale Americii, cu reprezentanţii companiei Pfizer, în încercarea de a găsi o soluţie pentru datoria de 600 de milioane de euro pe care o are România.

Guvernul a mandatat miniştrii să discute despre convertirea sumei datorate în medicamente inovatoare destinate pacienţilor oncologici şi celor cu boli rare.

„Este un proces care nu se încheie astăzi. Dar este un început important”, a transmis atunci Rogobete.

ROMATSA a fost notificată de către EUROCONTROL cu privire la instituirea, la data de 30 iunie 2026, a unei măsuri de poprire asigurătorie-executorie în cadrul unei proceduri de executare silită iniţiate de compania Pfizer Romania SRL împotriva statului român. Compania precizează că a fost contactată de casa de avocatură din Belgia care a asistat instituţia în situaţii similare, în vederea analizării opţiunilor legale disponibile, inclusiv a posibilităţii suspendării executării măsurii dispuse.

Totodată, menţionează că serviciile de navigaţie aeriană furnizate de ROMATSA se desfăşoară în condiţii normale, fără niciun impact asupra siguranţei, continuităţii sau calităţii serviciilor de trafic aerian.

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Editor : A.M.G.