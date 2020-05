Florin Cițu: În aprilie 2020 am finanţat deficitul bugetar la o dobândă medie de 3,5% pe an

Ministrul Finanțelor, Florin Cîţu, a anunțat pe pagina sa de Facebook că deficitul bugetar a fost finanţat în aprilie la o dobândă medie de 3,5% pe an, faţă de 4,5% în aceeaşi lună din 2019, banii economisiţi fiind alocaţi către sănătate, şomaj tehnic și investiţii.

"Am reuşit imposibilul. În aprilie 2020 am finanţat deficitul bugetar la o dobândă medie de 3,5% pe an în timp ce guvernul socialist în aprilie 2019 finanţa deficitul bugetar la o dobândă medie de 4,5%. O economie de un punct procentual care înseamnă economii semnificative la buget. Am economisit bani pe care i-am alocat către sănătate, şomaj tehnic, investiţii", a scris ministrul, duminică, pe pagina sa de Facebook.

Performanţa este cu atât mai importantă, spune ministrul Cițu, cu cât vine în contextul celei mai mari crize economice şi al estimărilor, exagerate din punctul său de vedere, despre deteriorarea economiei româneşti în perioada următoare.

"Această peformanță este cu atât mai importantă cu cât vine în contextul celei mai mari crize economice și al estimărilor, exagerate din punctul meu de vedere, despre deteriorarea economiei românești în perioada următoare.

Vă garantez că gaşca socialistă a lui Ciolacu ar fi intrat în incapacitate de plată astăzi pentru că nimeni nu-i mai finanţa. Nu avea nimeni încredere în ei nici în perioada de creştere economică şi erau forţaţi să plătească dobânzi astronomice. Ciolacu trebuie să explice de ce a fost de acord să-i sărăcească pe români şi să plătească dobânzi astronomice când economia nu era în criză. Încrederea investitorilor în guvernul PNL este îndreptăţită. Voi continua să administrez responsabil şi precaut banii românilor. Nu voi susţine sub nicio formă cheltuieli bugetare care vor destabiliza economia pe termen mediu şi lung", a subliniat ministrul.

