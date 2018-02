Gazprom lansează un avertisment la adresa Europei

Europa se va confrunta în scurt timp cu probleme în a-şi satisface necesităţile în creştere de gaze naturale, dacă va încerca să se bazeze pe importurile din SUA, în loc să majoreze achiziţiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom, transmite Agerpres.

Administraţia Trump şi-a anunţat intenţia de a oferi gaze naturale din SUA Europei şi Asiei, pentru a reduce puterea de care se bucură pe piaţa energetică o serei de actori precum Rusia şi OPEC.



Avertismentul Gazprom vine într-o perioadă în care grupul rus se pregăteşte să demareze livrările la scară largă de gaze naturale spre China, o mişcare ce pare similară cu strategia petrolieră a Rusiei, care de-a lungul anilor a devenit un important furnizor de ţiţei al Beijingului pe seama Europei.



Directorul general adjunct de la Gazprom, Alexander Medvedev, a subliniat însă că grupul rus dispune de suficiente cantităţi de gaze naturale, atât pentru Europa, cât şi pentru Asia, dar a subliniat că a venit timpul pentru Europa să decidă de unde îşi cumpără gazele naturale.



"Europa a calculat greşit atunci când a presupus că nu va avea nevoie de o cantitate suplimentară semnificativă de gaze naturale, iar, dacă va fi nevoie, o va putea cumpăra din altă parte decât Rusia", a declarat Medvedev.



Anul trecut exporturile de gaze ale Gazprom au crescut cu 8%, până la un record istoric de 194 miliarde metri cubi, ceea ce i-a conferit concernului rus o cotă record de 35% pe piaţa din Europa.



Medvedev a estimat că ponderea Gazprom ar putea trece de 40% în timp, având în vedere că cererea de gaze a Europei va creşte, producţia realizată în Olanda şi Marea Britanie va scădea, iar ritmul de creştere a producţiei Norvegiei va încetini după 2025. În plus, livrările de gaze din SUA vor rămâne modeste, scumpe şi vor merge în principal spre Asia.



„Mulţi analişti serioşi arată că Europa se va confrunta în scurt timp cu o problemă majoră în aprovizionarea cu gaze şi, ceea ce este mai rău, cu o creştere semnificativă a preţurilor. Cu privire la cei care solicită o reducere a dependenţei de gazele ruseşti, ar trebui ca şi noi în Rusia să vorbim de o supra-dependenţă de banii proveniţi de pe un singur continent? De fapt, toate astea arată că suntem reciproc dependenţi", a spus Alexander Medvedev.



Anul viitor, Gazprom va inaugura un gazoduct care îi va permite să livreze Chinei cantităţi semnificative de gaze naturale şi are intenţia ca până în 2025, când ar urma să fie construită o altă rută majoră, să cucerească cel puţin 10% din piaţă.



„Putem să furnizăm întreaga cantitate de gaze naturale de care Europa are nevoie, chiar dacă intrăm pe o nouă piaţă cum este China. Însă, Europa trebuie să se decidă acum. Trebuie să înceapă să se gândească, încă de pe acum cine le va asigura necesităţile suplimentare după 2025. Din păcate, nu există un dialog energetic între Rusia şi UE", a subliniat Medvedev.



Potrivit acestuia, chiar şi în situaţia în care Gazprom va finaliza la timp cele două proiecte de gazoducte, Nord Stream 2 şi Turkish Stream, acestea nu vor fi suficiente pentru a acoperi decalajul creat de creşterea cererii şi diminuarea ofertei.



„Iar gazele naturale lichefiate (LNG) nu vor putea acoperi nici ele decalajul", a avertizat Medvedev, în opinia căruia livrările de LNG ale SUA vor române modeste, în timp ce Qatarul va prefera să vândă cantităţi mari către pieţele asiatice care plătesc preţuri mai mari.