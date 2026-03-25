SUA și-au dat acceptul ca grupul ungar MOL să cumpere rafinăria NIS, singura din Serbia, deținută de rușii de la Gazprom

Rafinăria NIS de la Pancevo, singura din Serbia Foto. Profimedia

Grupul ungar MOL a obţinut aprobarea SUA pentru a continua negocierile privind achiziţionarea unei participaţii majoritare în compania petrolieră sârbă NIS, termenul limită fiind extins până pe 22 mai.

Compania petrolieră NIS este vizată de sancţiuni americane din cauza acţionarilor săi ruşi. Două companii ruseşti, Gazprom Neft şi Gazprom, deţin 44,9%, respectiv 11,3% din acţiunile NIS, însă trebuie să îşi vândă participaţiile, notează Agerpres.

În decembrie, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA a dat termen NIS până pe 24 martie să negocieze vânzarea participaţiilor deţinute de Gazprom şi Gazprom Neft.

În ianuarie, MOL a anunţat că a semnat un acord cu firmele ruseşti pentru achiziţionarea participaţiilor lor în NIS, iar ADNOC, compania petrolieră naţională din Emiratele Arabe Unite (EAU), va fi acţionar minoritar.

Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a efectuat o vizită în EAU săptămâna aceasta şi s-a întâlnit cu şeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, dar nu a precizat dacă a discutat schimbarea acţionariatului NIS.

După finalizarea tranzacţiei, Mol va achiziţiona participaţia firmelor ruseşti şi îşi va consolida prezenţa în Europa Centrală şi de Est (CEE). Acordul trebuie aprobat de Trezoreria SUA şi Guvernul Serbiei.

Analiştii spun că este puţin probabil ca tranzacţia să fie finalizată înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria, din 12 aprilie.

Decizia SUA vine într-un moment în care piaţa petrolului este afectată de războiul din Iran. Deşi Serbia nu este lovită direct de criză, peste 60% din importurile sale de petrol venind din Kazahstan, este dependentă de rafinăria NIS pentru 95% din aprovizionarea internă cu combustibili. Ţiţeiul este livrat prin conducta croată JANAF pipeline, care are nevoie de licenţa OFAC pentru a livra către NIS.

NIS deţine singura rafinărie din Serbia, amplasată la Pancevo, în apropiere de capitala Belgrad, precum şi un lanţ de peste 400 de benzinării în Bosnia Herţegovina, Bulgaria şi România. Statul sârb, al cărui Guvern nu a impus sancţiuni Rusiei, deţine 29,9% din acţiunile NIS.

