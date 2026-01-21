Live TV

Ilie Bolojan promite un buget al „relansării”. Deficit de „puțin peste 6%”, investiții din fonduri europene și inflație în scădere

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan afirmă că, în această perioadă, reprezentanţii Guvernului lucrează la construcţia bugetului de stat pe anul 2026, pe baze realiste, cu obiectivul unui „buget al relansării și al investițiilor”. Șeful Executivului susține că reducerea deficitului bugetar cu peste 1% din PIB, menținerea investițiilor și creșterea veniturilor au contribuit la recâștigarea credibilității României pe piețele financiare, chiar dacă ajustările fiscale au generat dificultăți economice pentru populație.

Economiile realizate în a doua jumătate a anului trecut ne-au permis să reducem deficitul bugetar cu peste 1% din PIB, sub ţinta de 8,4% asumată. Ne-am respectat angajamentele şi am recâştigat credibilitatea în faţa investitorilor şi a pieţelor financiare. În 2025 am redus deficitul fără a diminua investiţiile. Acestea au totalizat 137,5 miliarde de lei, reprezentând peste 7% din PIB. Fondurile europene, inclusiv cele din PNRR, au înregistrat un nivel ridicat de supracontractare, iar proiectele au fost prioritizate. Am menţinut disciplina financiară şi am parcurs o primă etapă de reducere a cheltuielilor statului. Am crescut veniturile bugetare, inclusiv prin majorarea unor taxe. Aceste ajustări au generat o contracţie economică şi au însemnat dificultăţi suplimentare pentru mulţi români, a precizat prim-ministrul Ilie Bolojan, miercuri seară, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit şefului Executivului, fără a mai creşte taxele, există o bază solidă pentru relansare în acest an.

Lucrăm la construcţia bugetului pentru 2026 pe baze realiste. Ţinta de deficit este de puţin peste 6% şi va fi definitivată în perioada următoare. Inflaţia va scădea spre 4%. Obiectivul nostru este un buget al relansării şi al investiţiilor. Peste 15 miliarde de euro vor proveni din fonduri europene, prin PNRR şi politica de coeziune. Aceşti bani se vor regăsi în infrastructură, economie şi servicii publice mai bune, a declarat Bolojan.

Totodată, el a anunţat că la începutul lunii februarie Guvernul urmează să îşi angajeze răspunderea pe legislaţia care va restrânge cheltuielile statului în administraţie şi va susţine relansarea economică, urmând ca, ulterior, să fie adoptat bugetul de stat.

Ştiu că, deocamdată, în viaţa de zi cu zi se resimt efectele negative ale reducerii deficitului. Din lunile următoare, în urma măsurilor de însănătoşire adoptate şi pe o bază economică mai sănătoasă, economia României va intra pe un traseu de relansare, a punctat Ilie Bolojan. 

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Maria Zaharova
2
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
3
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu...
Oameni pe strada in Bucuresti
4
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
5
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii...
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Digi Sport
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Stressed young woman has financial problems credit card debt to pay uttermost
Guvernul pregătește „lista rușinii” pentru persoane fizice. Avocat: „Proiectul ridică probleme serioase de GDPR”
Guvernul vine cu explicații, după reacțiile negative privind majorarea taxelor și impozitelor locale: Banii rămân la primării
ilie bolojan
Investiții publice în România de 137,5 miliarde de lei în 2025, spune Ilie Bolojan. „Cel mai ridicat nivel din istoria postdecembristă”
daniel david 2
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii mele este simplă”
Cotton harvest from field
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit la importul de bumbac
Recomandările redacţiei
dolari sua ue uniunea europeana
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50%...
President,Donald,Trump,Standing,On,Top,Of,The,World,With
Supremația SUA în viziunea lui Trump. Fixația privind Groenlanda, un...
photo-collage.png (29)
Oana Țoiu: Legea intrată în vigoare în Ucraina nu vizează nicio...
soldați și rachete în ucraina
Principala prioritate a NATO ar trebui să fie Ucraina, a susținut...
Ultimele știri
Trump anunță că Putin a acceptat invitația în „Consiliul pentru Pace”. Kremlinul invocă fondurile ruse înghețate în SUA
Europa va lansa o nouă platformă de socializare pe fondul tensiunilor crescânde cu giganții tehnologici americani
Spitale din București, în continuare fără căldură. Care sunt unitățile afectate și ce soluții anunță Ministerul Sănătății
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Top trei zodii care vor avea noroc de bani din 22 ianuarie 2026. Conjuncția dintre Mercur și Pluto aduce...
Cancan
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Fanatik.ro
Motivul pentru care soția lui Brooklyn Beckham a plâns în ziua nunții. Un invitat face dezvăluiri incendiare
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Faza care nu s-a văzut la TV în Galatasaray – Atletico Madrid 1-1. De ce i-a certat Istvan Kovacs pe...
Adevărul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe...
Playtech
Zona din Bucureşti în care s-au vândut cele mai multe apartamente în 2025. Un sfert din totalul înregistrat...
Digi FM
Horia Brenciu, topit după soția lui. A sărbătorit-o cu emoție și entuziasm: "Ea e Alice și cu ea mă simt ca...
Digi Sport
NEWS ALERT S-a aflat: cine va fi noul selecționer al României! ”Lucrurile sunt 99% bătute în cuie”
Pro FM
Cum arată soția lui Șerban Copoț. Roxana și fostul membru Animal X sunt căsătoriți de 21 de ani și au trei...
Film Now
Răsturnare de situație în cazul Victoriei Jones. Fiica lui Tommy Lee Jones ar fi fost însărcinată cu trei...
Adevarul
Român din Suedia, surprins de iarna extremă: „Sunt confuz, nu plânge nimeni că drumul e necurățat?”
Newsweek
Grindeanu anunță că a făcut rost de bani pentru creșterea pensiilor. „Sunt 3.000.000.000lei”. Cum îi împarte?”
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Rosie Huntington-Whiteley, șic la brațul lui Jason Statham, la premiera „Shelter”. Când intră în...
UTV
Decizia luată de Mădălina Ghenea după dezamăgirile în dragoste. „Posibilitățile de a o termina definitiv cu...