George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a transmis încă o dată într-o conferință de presă susținută la Parlament că partidul pe care îl conduce cere organizarea alegerilor anticipate. Simion a subliniat că „nu va fi instalat niciun Guvern cu voturile AUR, fără ca AUR să participe la această guvernare”.

„Nu va fi instalat niciun Guvern cu voturile AUR, fără ca AUR să participe la această guvernare (...) Decizia AUR este clară și comunicăm direct cu românii, spunându-le adevărul: Avem nevoie de o majoritate parlamentară stabilă și un guvern pe următorii patru ani.

Orice Guvern este instalat acum nu va face decât să adâncească criza și nu va face viața românilor mai bună”, a declarat George Simion, într-o conferință de presă susținută la Parlament.

George Simion l-a atacat din nou pe Nicușor Dan pentru ultimele două nominalizări pe care președintele le-a făcut pentru funcția de prim-ministru, adică Eugen Tomac și Adrian Veștea.

„Niciun partid nu s-a dus acolo pronunțând numele Eugen Tomac, Alexandru Nazare, Adrian Veștea (...) Nu este nicio diferență între Guvernul demis de noi, Guvernul Bolojan, și surogate de Guvern. Nicușor Dan încalcă Constituția României.

El trebuia să nu excludă niciun partid politic. Nicușor Dan în continuare exclude AUR și jignește un număr important din cetățenii României”, a adăugat Simion.

În același timp, liderul AUR l-a criticat și pe Ilie Bolojan pentru că nu a renunțat încă la funcția de prim-ministru, deși a fost demis în urma moțiunii de cenzură.

„Deși am obosit, trebuie să ne întoarcem cât mai repede la urne, soluția este democrația, nu totalitarismul, nu afundarea în lovitura de stat”, a fost concluzia lui Simion.

Editor : M.G.