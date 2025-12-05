Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de reformă. Care sunt acestea și cum au fost selectate

Guvernul a decis, în şedinţa de vineri, primele 17 companii care intră în procesul de reformă şi în analiza Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 (CNR9), condus de vicepremierul Oana Gheorghiu. Între acestea sunt TAROM, Metrorex, companiile CFR și altele propuse de către ministerele de resort. Sunt firme care, potrivit premierului, vor avea bugetele aprobate imediat după aprobarea bugetului naţional.

„Executivul a luat astăzi, în şedinţa de guvern, două decizii esenţiale pentru modernizarea guvernanţei corporative a companiilor de stat, în linie cu criteriile OECD şi cerinţele din PNRR, prin adoptarea unui Memorandum propus de vicepremierul Oana Gheorghiu şi elaborat împreună cu instituţiile de resort. Aceste măsuri reprezintă primii paşi pentru implementarea Strategiei şi a planului de acţiune aprobate de Guvern pe data de 24 noiembrie 2025 pentru reformarea companiilor de stat”, anunţă, vineri, Guvernul, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului, memorandumul defineşte pentru prima dată, cu claritate, rolurile instituţiilor implicate în procesul de reformă şi mecanismul de coordonare şi monitorizare a reformării companiilor de stat.

De asemenea, memorandul întăreşte rolul AMEPIP în evaluarea tehnică a întreprinderilor publice şi instituie un mecanism interministerial prin care procesul de reformă este coordonat, monitorizat şi accelerat.

Potrivit Executivului, Comitetul interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 (CNR9), condus de vicepremierul Oana Gheorghiu, va avea rolul de coordonare şi monitorizare ale proceselor de analiză, evaluare şi implementare a reformei întreprinderilor publice, în condiţiile în care ministerele de linie şi AMEPIP îşi păstrează propriile responsabilităţi în proces, relatează Agerpres.

„Comitetul va propune autorităţilor publice o metodologie unitară de analiză a performanţelor întreprinderilor publice, care trebuie aplicată de toate ministerele şi întreprinderile publice, incluzând setul standard de indicatori financiari, non-financiari, operaţionali şi strategici; va monitoriza transmiterea datelor relevante de la întreprinderile publice către AMEPIP şi către Comitet; va valida şi consolida analizele privind listarea şi restructurarea companiilor centrale de stat la nivelul ministerelor; se va ocupa de integrarea finală a rezultatelor într-un raport care se prezintă Guvernului. De asemenea, Comitetul va centraliza şi analiza datele, pe baza informaţiilor transmise de ministere şi întreprinderile publice, şi va formula diagnosticul preliminar şi final al companiilor incluse în lista celor care vor fi cotate sau vor fi restructurate”, a transmis Guvernul.

De asemenea, comitetul va identifica măsurile necesare pentru fiecare întreprindere analizată, respectiv: listarea, menţinerea în activitate cu implementarea de reforme operaţionale, reorganizarea, potrivit Codului civil, prin fuziune, divizare sau transformare, şi va înainta Guvernului propuneri, pe baza concluziilor analizelor şi în corelare cu recomandările AMEPIP.

„Tot această structură va monitoriza implementarea măsurilor aprobate de Guvern şi puse în practică de autorităţile publice tutelare şi va raporta periodic Guvernului stadiul reformei, semnalând din timp întârzierile sau riscurile sistemice. Acest lucru va permite evitarea apariţiei unor noi întârzieri în procesul de reformare a companiilor de stat. Comitetul asigură dialogul tehnic permanent cu AMEPIP pentru: corelarea metodologiilor, avizarea propunerilor de reorganizare, verificarea conformităţii cu prevederile OUG 109/2011, armonizarea procesului de guvernanţă corporativă la nivelul statului şi coordonează analizele care necesită evaluare intersectorială (energie, transport, industrie etc.)”, se mai arată în comunicat.

Primele 17 companii care sunt analizate în procesul de reformă

„Pe de altă parte, prin acelaşi Memorandum, Guvernul a aprobat lista celor 17 companii propuse de ministerele de resort care intră în prima etapă a procesului de reformă, conform strategiei coordonate de vicepremierul Oana Gheorghiu. Ministerele au făcut selecţia celor 17 companii în funcţie de priorităţile şi strategiile sectoriale, dar analiza lor va fi făcută în cadrul unei viziuni strategice integrate asupra economiei şi a intereselor României, pe care o va coordona CNR9, precum şi pe baza unor criterii obiective, stabilite prin lege”, a mai anunţat Guvernul.

Paşii procesului de evaluare

⁠colectarea datelor la zi de către ministere şi completarea lor cu date de la Ministerul Finanţelor culese din SAF-T

⁠evaluarea realizată de AMEPIP a performanţei companiilor pe baza indicatorilor financiari, operaţionali şi de bună guvernanţă conform OUG 109/2011 cu completările şi modificările ulterioare

⁠consolidarea şi corelarea recomandărilor la nivelul Comitetului Naţional pentru Reforma 9 (CNR9).

Lista celor 17 companii

Societatea Electrocentrale Grup SA (Ministerul Energiei) Societatea Electrocentrale Bucureşti SA (Ministerul Energiei) Societatea OIL Terminal SA (Ministerul Energiei) Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune (Ministerul Energiei) Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă" CFR Marfă S.A" (Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii) ROFERSPED S.A-filială a CFR Marfă (Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii) C.F.R- I.R.L.U. S.A filială a CFR Marfă (Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii) Societatea de Administrare Active Feroviare S.A.A.F -S.A (Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii) Societatea Feroviară de Turism S.F.T-C.F.R- S.A (Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii) Societatea Naţională a Căilor Ferate Române S.N.C.F.R- pre-insolvenţă (Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii) Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R SA (Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii) Societatea Telecomunicaţii CFR S.A (Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii) Tipografica Filaret S.A-filiala a CNCFR S.A (Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii) Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători S.A" (Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii) Societatea de Reparaţii Locomotive C.F.R-S.C.R.L Braşov -filială a CFR Călători (Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii) Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex "S.A (Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii) Compania "TAROM" (Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii)

Guvernul precizează că Societatea PETROTRANS SA este în faliment şi a fost propusă de Ministerul Energiei spre analiza Comitetului pentru clarificarea situaţiei patrimoniale.

Modul de selectare a companiilor

„Ministerele au avansat această listă conform criteriilor stabilite în Strategia privind Reforma companiilor de stat, care stabileşte ca întreprinderile să fie clasificate nu exclusiv pe bază de cifre, ci incluzând rolul strategic pe care acestea îl au în economie şi pentru funcţionarea statului, ţinând cont de criterii comune şi de criterii specifice fiecărui sector de activitate. Pentru perfectarea acestui tip de analiză, la nivelul CNR9 este în curs de realizare Harta Sectorială 2035, care defineşte rolul statului pe sectoare (actor dominant / important / selectiv / ultim resort), inclusiv pilonul Defence Industrial Base”, arată Guvernul.

Cele 5 categorii de clasificare a companiilor

Companii strategice esenţiale: Infrastructuri critice; rol fără substitut privat; impact asupra securităţii naţionale. Intervenţie: investiţie, consolidare, profesionalizare.

Companii necesare, dar ineficiente: Rol public important (transport, apă-canal, servicii publice), dar performanţă slabă. Intervenţie: restructurare operaţională + financiară.

Companii neviabile economic: Pierderi constante, fără rol public justificat. Intervenţie: lichidare ordonată + recuperare active.

Companii suprapuse sectorial: Redundanţe: două sau mai multe companii fac acelaşi lucru. Intervenţie: fuziune, absorbţie, consolidare.

Companii comerciale: Operează pe piaţă competitivă, fără rol public. Intervenţie: listare, PPP, atragere capital privat.

Criterii de clasificare a companiilor

Rol public: infrastructură critică, Obligaţie de Serviciu Public, relevanţă strategică.

Performanţă financiară: profit/pierdere, EBITDA, arierate, subvenţii, îndatorare.

Risc fiscal: expunere bugetară, risc arierate, impact deficit.

Capacitate operaţională: productivitate, organigrame, investiţii, active.

Suprapuneri sectoriale: dublări operaţionale/teritoriale.

Relevanţă strategică sectorială: priorităţi sectoriale 2030.

