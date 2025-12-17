Live TV

Guvernul alocă 2,4 miliarde lei Ministerului Dezvoltării pentru plata facturilor din „Anghel Saligny” și PNDL

Data publicării:
investitii program anghel saligny
Foto: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei Facebook

Guvernul a suplimentat, în ședința de miercuri, bugetul Ministerului Dezvoltării cu 2,4 miliarde lei pentru achitarea facturilor pentru investiții din programul „Anghel Saligny” sau PNDL I și II. 

Executivul a adoptat hotărârea privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, informează instituția, într-un comunicat de presă.

Astfel, Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, din Fondul de rezervă bugetară, cu suma de 2,4 miliarde de lei pentru achitarea tuturor facturilor emise în programele de investiții.

Din această sumă vor fi achitate 2.557 de facturi pentru investiții precum cele în rețeaua de apă și canalizare, rețeaua de distribuție a gazelor naturale sau modernizarea drumurilor, finanțate prin programul „Anghel Saligny”, investiții finanțate prin programele PNDL I și II, reabilitarea seismică a școlilor, grădinițelor, spitalelor, a blocurilor de locuințe și a clădirilor publice, creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe, construcția de locuințe sociale, de serviciu și de necesitate, precum și elaborarea planurilor urbanistice.

„Vom achita toate facturile depuse la Ministerul Dezvoltării pentru lucrările efectuate la investiții, inclusiv cele depuse în această lună, dacă nu sunt necesare completări sau clarificări punctuale. La finalul anului, nu vom avea facturi neplătite pe niciun program de finanțare guvernamental derulat de Ministerul Dezvoltării”, a arătat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Ministerul Dezvoltării a plătit și facturile depuse pentru lucrările efectuate la investițiile finanțate de minister, prin Compania Națională de Investiții, conchide sursa citată.

Editor : Ana Petrescu

