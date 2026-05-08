Guvernul alocă aproape 350 de milioane de lei pentru închiderea și ecologizarea minelor din Valea Jiului

Guvernul a aprobat vineri alocarea a aproape 350 de milioane de lei pentru continuarea procesului de închidere, punere în siguranță și ecologizare a minelor de huilă din Valea Jiului. Fondurile vor merge către minele Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan, administrate de Complexul Energetic Valea Jiului.

Potrivit hotărârii aprobate de Executiv, suma alocată pentru anul 2026 este de 349,98 milioane de lei și face parte din ajutorul de stat autorizat de Comisia Europeană pentru implementarea etapizată a planului de închidere a exploatărilor miniere necompetitive din Valea Jiului.

Măsura este prevăzută în Ordonanța de urgență nr. 13/2025 și are ca obiectiv închiderea exploatărilor în condiții de siguranță și reducerea impactului asupra mediului, în conformitate cu normele europene privind ajutoarele de stat din sectorul minier.

Cum vor fi folosiți banii

Potrivit documentului aprobat de Guvern, cea mai mare parte a fondurilor, respectiv 278,9 milioane de lei, va fi utilizată pentru lucrări de siguranță în subteran.

Alte 35 de milioane de lei vor merge către reabilitarea fostelor exploatări miniere, iar 25 de milioane de lei sunt alocate pentru recultivarea terenurilor afectate de activitatea minieră.

De asemenea, 10 milioane de lei sunt destinate plăților compensatorii pentru personalul disponibilizat, iar un milion de lei va fi folosit pentru programe de reconversie profesională.

Executivul a precizat însă că suma aprobată pentru 2026 nu acoperă integral necesarul de finanțare pentru implementarea completă a planului de închidere autorizat de Comisia Europeană: „Diferența urmează să fie asigurată prin alocări ulterioare, în funcție de disponibilitățile bugetare”.

Ajutorul total aprobat de Comisia Europeană pentru perioada 2023-2032 se ridică la aproximativ 3,93 miliarde de lei, sub formă de granturi.

