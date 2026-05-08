Live TV

Guvernul alocă aproape 350 de milioane de lei pentru închiderea și ecologizarea minelor din Valea Jiului

Data actualizării: Data publicării:
Exploatare de cărbune.
Fondurile vor merge către minele Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan, administrate de Complexul Energetic Valea Jiului.
Din articol
Cum vor fi folosiți banii

Guvernul a aprobat vineri alocarea a aproape 350 de milioane de lei pentru continuarea procesului de închidere, punere în siguranță și ecologizare a minelor de huilă din Valea Jiului. Fondurile vor merge către minele Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan, administrate de Complexul Energetic Valea Jiului.

Potrivit hotărârii aprobate de Executiv, suma alocată pentru anul 2026 este de 349,98 milioane de lei și face parte din ajutorul de stat autorizat de Comisia Europeană pentru implementarea etapizată a planului de închidere a exploatărilor miniere necompetitive din Valea Jiului.

Măsura este prevăzută în Ordonanța de urgență nr. 13/2025 și are ca obiectiv închiderea exploatărilor în condiții de siguranță și reducerea impactului asupra mediului, în conformitate cu normele europene privind ajutoarele de stat din sectorul minier.

Cum vor fi folosiți banii

Potrivit documentului aprobat de Guvern, cea mai mare parte a fondurilor, respectiv 278,9 milioane de lei, va fi utilizată pentru lucrări de siguranță în subteran.

Alte 35 de milioane de lei vor merge către reabilitarea fostelor exploatări miniere, iar 25 de milioane de lei sunt alocate pentru recultivarea terenurilor afectate de activitatea minieră.

De asemenea, 10 milioane de lei sunt destinate plăților compensatorii pentru personalul disponibilizat, iar un milion de lei va fi folosit pentru programe de reconversie profesională.

Executivul a precizat însă că suma aprobată pentru 2026 nu acoperă integral necesarul de finanțare pentru implementarea completă a planului de închidere autorizat de Comisia Europeană: „Diferența urmează să fie asigurată prin alocări ulterioare, în funcție de disponibilitățile bugetare”.

Ajutorul total aprobat de Comisia Europeană pentru perioada 2023-2032 se ridică la aproximativ 3,93 miliarde de lei, sub formă de granturi.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
2
Liderul deputaţilor PNL: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier
nicusor si maia
3
Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_12_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Îl poate propune Nicușor Dan tot pe Ilie Bolojan premier? Explicațiile unui fost...
nicusor si fritz
5
Ilie Bolojan și Dominic Fritz, mesaj comun după ce au fost la Cotroceni să discute cu...
În 4 ani de război, Aryna Sabalenka a tăcut. Acum, nu s-a mai abținut și a spus totul
Digi Sport
În 4 ani de război, Aryna Sabalenka a tăcut. Acum, nu s-a mai abținut și a spus totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
copii care mănâncă mere
Peste 540.000 de elevi și preșcolari vor primi masă caldă sau pachet alimentar. Guvernul a aprobat finanțarea programului
INSTANT_GUVERN_SEDINTA_CAB_BOLOJAN_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul a reintrodus pe ordinea de zi OUG privind investiţiile din apărare după avizul negativ al Consiliului Legislativ
sigla psd
PSD îl somează pe premierul demis Ilie Bolojan să înceteze „numirile intempestive, fără concurs, în funcţii guvernamentale”
grindeanu simion
Colaborarea PSD-ului cu extrema dreaptă din România ar avea „repercusiuni uriaşe” pentru Europa, avertizează un expert (FT)
alexandru nazare
„Există îngrijorări”. Nazare, despre discuțiile cu Fitch în contextul crizei politice: „România trebuie să evite orice derapaj bugetar”
Recomandările redacţiei
pucheanu psd
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș”...
ghiseu liber functionar public
Raport de la Guvern: statul nu știe sigur câți angajați are. Apar mai...
masini de politie din germania
Alertă în Germania: luare de ostatici la o bancă din Sinzig...
Romgaz sediu
Surse: Guvernul a adoptat creșteri de salarii la Romgaz. Decizia...
Ultimele știri
Meteorologii anunță din nou vreme mai rece decât de obicei. Zonele în care e deja cu 10 grade mai frig decât ieri
Spania anunţă că a depistat un caz suspect de hantavirus în Alicante
Majoritatea europenilor consideră că apartenența la UE le-a adus beneficii. 81% susțin o politică comună de apărare (Eurobarometru)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un mire a aflat la nuntă, în fața invitaților, secretul ascuns de soție și de prietenele ei. Reacția lui...
Cancan
Pensionarii români care riscă să rămână fără pensie începând cu 1 octombrie 2026. Ce trebuie să facă până pe...
Fanatik.ro
Artistul vizual care a lucrat cu Dinamo, verdict despre controversata stemă: „Aici s-a făcut cea mai mare...
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Tânără găsită moartă pe un câmp din Bihor. Fata ar fi fost ucisă de un bărbat eliberat din pușcărie pentru...
Adevărul
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Eugenia Șerban, despre momentul în care fiul ei a început să consume droguri: "Nimeni nu ar fi știut acum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
BNR a făcut anunțul! "Domnule guvernator, este incredibil! Sincer, în acest context, cu această criză...
Pro FM
Anghel Damian, sincer despre relația cu Theo Rose. Cum le răspunde celor care nu îi văd compatibili: „În...
Film Now
S-a iubit cu Sebastian Stan, acum e soția unui alt frumușel de la Hollywood. Alejandra s-a măritat după numai...
Adevarul
Ce a făcut Carol I înainte de a deveni rege al României și ce origine etnică avea de fapt
Newsweek
Instanța cere Casei de Pensii să dea de urgență bani în plus unor pensionari. Decizia, în Monitorul Oficial
Digi FM
Grasu XXL, la Digi FM: „Femeile mă plac că sunt personaj, dar sunt urât, frate”. La ce film a plâns artistul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Salma Hayek, apariție magnetică la Veneția alături de fiicele sale. Eleganță în negru la o gală de lux în...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă