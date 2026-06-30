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Un mare producător auto a înlocuit sute de ingineri cu inteligența artificială, dar a fost nevoit să-i angajeze la loc

Data publicării:
Fabrică auto
Foto: Profimedia
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Producătorul auto american Ford a reangajat sute de ingineri, pentru că inteligența artificială nu a reușit să le egaleze abilitățile și experiența.

În încercarea de a profita de beneficiile acestei tehnologii, despre care dezvoltatorii susțin că poate reduce costurile și crește productivitatea, producătorul auto american a adoptat-o ​​în unele dintre operațiunile sale, inclusiv pentru controlul de calitate, relatează BBC.

Însă, potrivit Bloomberg, directorii Ford au declarat că firma a reangajat peste 300 de inspectori de calitate „veterani” în ultimii ani pentru a compensa deficiențele sistemelor automatizate.

„Inteligența artificială este un instrument fantastic, dar este bună doar dacă informațiile pe care le folosești pentru a o instrui sunt bune”, a spus Charles Poon, vicepreședinte al departamentului de inginerie hardware pentru vehicule.

„În anii precedenți, nu am acordat suficientă atenție experienței celor mai pricepuți ingineri ai noștri, care au fost alături de noi în multe cicluri de produs”, a spus el.

Producătorul auto american se numără printre multele companii care au profitat de agitația din jurul inteligenței artificiale, în special pe fondul fervorii de pe Wall Street cu privire la potențialul tehnologiei de a crește marjele de profit.

„AI va lăsa fără loc de muncă mulți angajați de birou”, spunea șeful Ford, Jim Farley, anul trecut.

Într-o conferință privind rezultatele financiare din octombrie, directorul operațional Kumar Galhotra a declarat că firma „implementează AI în întregul sistem industrial”.

Acest lucru a inclus implementarea a 900 de camere bazate pe AI în fabricile sale „pentru a detecta problemele de calitate la sursă și a ne ajuta să atenuăm blocajele pe lanțul de aprovizionare”, le-a spus Galhotra investitorilor.

Însă Poon spune că verificările firmei bazate pe AI nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor.

„În mod eronat, am crezut că doar prin introducerea inteligenței artificiale și prin ingerarea cerințelor de design pe care le aveam, vom avea un produs de înaltă calitate”, a spus el.

Poon ar mai fi spus că instrumentele automate nu au pregătirea și expertiza tehnicienilor veterani - mulți dintre aceștia, spune el, plecaseră din companie înainte ca cunoștințele lor să poată fi folosite pentru a îmbunătăți tehnologia AI.

Acești ingineri au fost reangajați pentru a instrui sistemele companiei, precum și pentru a-i îndruma pe angajații mai tineri.

„Am recunoscut că, pentru a îmbunătăți unele dintre instrumentele noastre de automatizare, învățare automată și inteligență artificială, trebuia să ne asigurăm că acestea sunt instruite de cele mai experimentate persoane”, a spus el, potrivit Bloomberg.

Editor : M.B.

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