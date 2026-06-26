România va folosi soluția germană pentru Portofelul European de Identitate Digitală. Ce documente vor putea fi stocate

Guvernul a anunțat, vineri, că România va utiliza soluția dezvoltată de Germania pentru implementarea Portofelului European de Identitate Digitală (RoEUDIW), un proiect care le va permite cetățenilor să își dovedească identitatea online și să stocheze în format electronic documente precum permisul de conducere, diplomele universitare sau cardul de sănătate.

Potrivit Executivului, portofelul digital va oferi un mecanism sigur, privat și interoperabil de identificare digitală la nivelul Uniunii Europene, permițând cetățenilor români să acceseze servicii atât în țară, cât și în celelalte state membre.

„Fiecare utilizator va deține controlul deplin asupra propriilor date personale, putând partaja doar atributele necesare fără a dezvălui informații suplimentare. De exemplu, pentru verificarea vârstei se va putea selecta doar data nașterii, fără a dezvălui CNP-ul”, a transmis Guvernul.

Totodată, autoritățile precizează că toate datele personale vor rămâne stocate exclusiv în infrastructura națională.

Românii vor putea folosi portofelul digital în întreaga Uniune Europeană

Caracterul interoperabil al proiectului va permite cetățenilor români să își dovedească identitatea și să acceseze servicii în orice stat membru al Uniunii Europene, facilitând astfel mobilitatea și accesul la servicii transfrontaliere.

Dezvoltarea soluției și a ecosistemului RoEUDIW se va realiza etapizat, pe parcursul mai multor faze succesive. În prima etapă, programată pentru 2026, autoritățile își propun implementarea primei versiuni a aplicației mobile RoEUDIW, emiterea datelor de identificare a persoanei și dezvoltarea funcționalității de verificare a vârstei, precum și finalizarea cadrului normativ.

Potrivit Guvernului, România a optat pentru soluția dezvoltată de Germania în urma unei evaluări a mai multor sisteme de Portofel European de Identitate Digitală aflate în diferite stadii de implementare în statele membre ale Uniunii Europene.

„Viziunea Germaniei privind un ecosistem EUDI Wallet complet, care pune accent atât pe inovație, cât și pe protecția utilizatorilor, reflectă angajamentul față de valorile europene ale confidențialității, securității și suveranității datelor, pe care România le împărtășește profund”, a transmis Executivul.

Guvernul susține că soluția germană este dezvoltată în regim open-source, ceea ce permite României să utilizeze gratuit codul sursă, schemele de certificare și componentele tehnice necesare, pe care le poate adapta și dezvolta în funcție de nevoile naționale.

Potrivit autorităților, alegerea acestei soluții va genera economii bugetare importante, deoarece statul evită costurile dezvoltării de la zero a unei infrastructuri complexe și se alătură unui demers european comun de construire a viitorului identității digitale.

Ce instituții vor fi responsabile de implementarea proiectului

Guvernul a stabilit și responsabilitățile principalelor instituții implicate în implementarea Portofelului European de Identitate Digitală.

Cabinetul viceprim-ministrului Oana Gheorghiu va coordona grupul de lucru interinstituțional creat în cadrul Comisiei RoEUDIW, cu misiunea de a construi cadrul legal și capacitatea de implementare a proiectului.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) va acționa ca autoritate de supraveghere a ecosistemului și punct unic de contact pentru cooperarea transfrontalieră. Instituția va coordona guvernanța proiectului, elaborarea actelor normative și relația cu actorii publici și privați, dar și monitorizarea tehnică a soluțiilor implementate.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) va fi furnizorul oficial al aplicației mobile RO Wallet și al infrastructurii de backend. Totodată, instituția va emite datele de identificare a persoanei la nivel de asigurare „ridicat” și va furniza atestate pentru verificarea vârstei, găzduind soluția în HUB-ul MAI.

La rândul său, Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) va avea mai multe atribuții-cheie în cadrul proiectului. Instituția va emite certificate de acces pentru participanții la ecosistem, certificate de înregistrare pentru beneficiarii înscriși în registrul entităților care furnizează servicii în portofelul electronic și va administra registrul centralizat al beneficiarilor și infrastructura asociată, găzduită în Cloudul Privat Guvernamental.

De asemenea, STS va dezvolta, administra și actualiza schemele naționale de atestate, atât cele calificate, cât și cele necalificate.

Pe viitor, România intenționează să permită și furnizorilor privați de portofel digital să intre în ecosistem, cu condiția ca aceștia să fie certificați conform schemei naționale.

Executivul a anunțat că este deschis dialogului și construirii de parteneriate cu actorii privați interesați să contribuie la dezvoltarea ecosistemului național RoEUDIW și la extinderea utilizării portofelului digital în cât mai multe servicii destinate cetățenilor români.

Organizațiile interesate sunt invitate să transmită o scrisoare de intenție către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Editor : A.D.