Motreanu, mesaj ironic către PSD: „A apărut soluția salvatoare: cel agresat să îl susţină pe agresor”. Replica lui Manda

Prim-vicepreşedintele PNL, Dan Motreanu, a transmis un mesaj ironic pentru PSD, în care afirmă că „în laboratoarele unde se coc marile strategii politice a apărut soluţia salvatoare: cel agresat să îl susţină necondiţionat pe agresor”, făcând referire la solicitarea de susținere a unui Guvern PSD monocolor. În replică, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, îi transmite că de fapt liberalii nu vor să plece de la guvernare „nici cu apă fiartă”.

Motreanu a prezentat pe Facebook un scenariu privind desemnarea unui premier PSD pe modelul Adrian Veştea.

„Imaginaţi-vă următorul scenariu... Duminică dimineaţa, ora 9:00. Preşedintele României îl desemnează pe un primar PSD (de ce nu chiar Constantin Toma?) pentru funcţia de prim-ministru. Înainte de desemnare, nu îl anunţă pe preşedintele PSD, Sorin Grindeanu. Nici primarul care urmează să fie desemnat premier nu îl anunţă pe Sorin Grindeanu, deoarece i se cere să păstreze secretul. „Interesul naţional” cere discreţie. Aşa îi spun unii preşedintelui”, scrie Dan Motreanu pe Facebook.

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El continuă, arătând că „PNL anunţă imediat că susţine candidatul PSD desemnat şi începe să facă „jocuri” în interiorul PSD”.

„PSD se opune oficial acestei desemnări. Între timp, alesul Preşedintelui începe să telefoneze parlamentarilor PSD. Unora le propune funcţii de ministru, altora diverse poziţii importante. Li se explică elegant că asta este şi voinţa Preşedintelui României şi că, bineînţeles, PSD îi va păstra în partid fără nicio problemă. Mai mult, unii chiar acceptă să intre în Guvern, iar în dreptul numelor lor apare sigla PSD. Evident, restul partidului va fi încântat de această asociere şi va aplauda iniţiativa”, spune prim-vicepreşedintele PNL.

Motreanu adaugă: „Ca tabloul să fie complet, liderii organizaţiilor PSD sunt contactaţi inclusiv din diverse instituţii „veghetoare ale Constituţiei”. Li se propun funcţii de secretari de stat, conduceri ale unor agenţii guvernamentale şi chiar... „libertate”, dacă vor susţine Guvernul. Totul, desigur, exclusiv în numele interesului naţional”.

Liberalul afirmă că „luni, lista miniştrilor şi programul de guvernare ajung în Parlament iar în Birourile Permanente Reunite, PSD cere ca în dreptul miniştrilor să nu mai apară sigla partidului”.

„Cererea este respinsă. PSD acceptă senin decizia, în numele democraţiei şi al respectului instituţional. Vine şi ziua votului. Mai mulţi parlamentari PSD votează Guvernul, ignorând poziţia oficială a propriului partid. Rezultatul? Guvernul cade, pentru că nu întruneşte numărul necesar de voturi. Iar PSD, dând dovadă de un comportament evlavios, decide să nu sancţioneze pe nimeni. Deci, nu este nevoie de un congres extraordinar. România, însă, are nevoie de un Guvern cu puteri depline.

Aşa că, în laboratoarele unde se coc marile strategii politice, apare soluţia salvatoare: cel agresat trebuie să îl susţină necondiţionat pe agresor. Prin urmare, PSD va trebui să susţină PNL, fără un acord privind politicile publice şi fără reciprocitate. Doar aşa proiectul măreţ poate continua. În definitiv, ce este mai firesc şi, creştineşte, decât să îi mulţumeşti celui care te loveşte?”, mai scrie Motreanu în postare, el adăugând că „orice legătură cu realitatea este, desigur, pur întâmplătoare... sau poate nu”.

Replica PSD

În replică, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, îi răspunde lui Dan Motreanu la postare.

„Numai că PSD nu pune orgoliul politic deasupra interesului României. Dacă un asemenea scenariu ar debloca situaţia politică, ar da României un guvern cu puteri depline şi ar permite continuarea proiectelor esenţiale pentru ţară, precum PNRR, aderarea la OCDE, programul SAFE, investiţiile şi consolidarea credibilităţii externe a României, PSD nu l-ar respinge doar pentru că premierul ar proveni dintr-un alt partid”, spune Manda.

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Social-democratul îi transmite un sfat lui Constantin Toma, primarul dat ca exemplu de Dan Motreanu, în locul lui Adrian Veştea.

„Singurul sfat pe care i l-aş da acelui primar PSD ar fi, însă, să se gândească de două ori înainte să accepte. Nu de alta, dar până va veni momentul ca domnul Bolojan să îşi respecte cuvântul, sigur se răzgândeşte din nou (amândoi ştim că este un mincinos) şi mai găseşte un motiv să rămână. Nu ar fi prima dată. Nici măcar a doua”, spune Manda.

Secretarul general al PSD îi transmite lui Motreanu să lase scenariile. „Dane, lasă scenariile! Realitatea este că nu vreţi să plecaţi de la guvernare nici cu apă fiartă, ca să nu vă pierdeţi funcţiile şi privilegiile. V-aţi închis în cămară, aţi aprins lumina şi l-aţi găsit pe Ciucu ronţăind într-un colţ.

Editor : C.L.B.