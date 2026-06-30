Rusia își croiește drum spre un bastion din „centura de fortărețe” a Ucrainei: „Reușește să-și continue ofensivele”

Rusia își croiește cu greu drumul spre Kosteantînivka, un bastion cheie din „centura de fortărețe” din estul Ucrainei, râvnit de multă vreme de Kremlin, chiar dacă avansul său pe restul frontului de 1.200 km s-a blocat în mare parte. Luptele au început să se extindă chiar în interiorul orașului. Grupuri mici de soldați ruși încearcă să se infiltreze în periferia acestuia, au declarat săptămâna trecută comandanți ucraineni de rang înalt, sugerând că ar putea urma atacuri la distanță mică, relatează Reuters.

Kosteantînivka este cea mai sudică dintre cele patru localități-cheie care formează o linie defensivă esențială pentru eforturile Ucrainei de a menține controlul asupra regiunii Donețk, puternic industrializată.

Analiștii au afirmat că această ofensivă subliniază avantajul durabil al Moscovei în ceea ce privește efectivele, chiar dacă atacurile cu drone ucrainene de rază medie asupra infrastructurii logistice i-au slăbit capacitățile de luptă.

„Efectul (atacurilor cu rachete de rază medie) nu a fost atât de mare încât să-i fi obligat pe ruși să-și suspende ofensiva”, a declarat Emil Kastehelmi, membru al echipei de analiză a conflictelor Black Bird din Finlanda.

„Așadar, chiar dacă Rusia suferă pierderi din ce în ce mai mari în spatele frontului, reușește totuși să-și continue ofensivele, cel puțin în anumite sectoare”.

Ocuparea localității Kosteantînivka le-ar oferi forțelor ruse un punct de sprijin de la care să avanseze spre nord de-a lungul centurii, care constituie acum axa centrală a campaniei lor. Însă orice avans ar fi probabil unul îndelungat și sângeros pentru forțele sale, într-o posibilă repetare a altor asedii costisitoare ale unor orașe din est, precum Pokrovsk și Avdiivka.

Președintele Vladimir Putin a insistat că Rusia trebuie să controleze întreaga regiune Donețk înainte de încheierea războiului. Ucraina deține încă aproximativ o cincime din regiune, după mai bine de patru ani de lupte.

Putin a declarat săptămâna trecută că Rusia era pe punctul de a cuceri Kosteantînivka, a cărei populație, care înainte de război era de aproape 70.000 de locuitori, a scăzut la aproximativ 2.000.

În declarațiile acordate presei ucrainene, comandanții de rang înalt ai Corpului 19 de Armată de la Kiev au respins această afirmație, calificând-o drept o exagerare, și au afirmat că trupele lor eliminau grupuri mici de soldați ruși care reușiseră să pătrundă pe teritoriu.

Generalul-maior Viktor Nikoliuk, șeful comandamentului operațional din estul Ucrainei, a declarat joi pentru postul public de televiziune din Ucraina că orașul ar putea rezista la nivelul actual de efective și resurse.

Deși situația tactică se înrăutățește pentru Ucraina, infiltrările rusești nu sunt suficiente pentru „o străpungere operațională rapidă”, a afirmat Institutul pentru Studiul Războiului, cu sediul în SUA, într-o evaluare din 23 iunie.

Cu toate acestea, eforturile Rusiei de a încercui orașul prin manevre de învăluire cresc în mod constant costurile pe care Kievul trebuie să le suporte pentru apărarea acestuia, a afirmat analistul ucrainean Ruslan Mykula, membru al grupului de cartografiere open-source DeepState.

„Va trebui să se ia o decizie: fie să mărim miza, fie să ne retragem”, a spus el. „Iar în acest moment, situația este de așa natură încât miza crește pe zi ce trece”.

În opinia lui Emil Kastehelmi, căderea orașului „pare să fie mai degrabă o chestiune de timp”.

Trupele Moscovei avansează, de asemenea, spre extremitatea nordică a centurii de fortărețe, amenințând orașele Sloviansk și Kramatorsk cu frecvente atacuri aeriene și cu drone de la o distanță de aproximativ 15 km.

Căile de aprovizionare ucrainene se află deja sub o presiune constantă, infrastructura de-a lungul drumului spre nord de la Kosteantînivka fiind lovită de artilerie, drone și bombe ghidate, au declarat soldații din zonă.

Agenția Reuters s-a alăturat recent membrilor brigăzii de pușcași „Predator” din cadrul Poliției Naționale, însărcinată să patruleze pe ruta aflată sub asediu, pentru a combate dronele și minele lansate de la distanță. Firele de cablu de fibră optică, folosite pentru ghidarea dronelor FPV, sunt împrăștiate pe plasa anti-drone întinsă peste șosea, strălucind sub soarele arzător.

Roboții care transportă alimente, apă și provizii – care reprezintă în prezent principala metodă de aprovizionare în așa-numita „zonă de luptă” – se deplasează încet înainte și înapoi, în timp ce soldații trec în viteză pe ATV-uri.

Traseul este prea periculos pentru a evacua morții și răniții cu vehicule obișnuite, a declarat militarul Oleksandr Kosmin, în vârstă de 34 de ani: „Totul se face pe jos”.

Viața civilă din zonele învecinate se prăbușește sub presiunea conflictului. În Drujkvika, situată la aproximativ 12 km nord, locuitorii sunt nevoiți să plece pe măsură ce luptele se apropie.

Pe o stradă înverzită, un cuplu zăcea fără suflare, mort, în interiorul unei dubițe lovite de o dronă rusă. Panglicile albe, menite să indice că vehiculul era civil, încă fluturau pe plafonul său.

„De ce plec? Pentru că mi-e frică. Zboară drone”, a spus Larisa Sereda, în vârstă de 59 de ani, dintr-o dubă de evacuare a poliției. „Dar am de gând să mă întorc acasă. Nu vreau să rămân într-un loc străin. Războiul se va sfârși și o să mă întorc acasă”.

Avansul treptat al rușilor în jurul localității Kosteantînivka are loc în ciuda presiunilor tot mai mari asupra efortului lor de război, cauzate de atacurile ucrainene asupra liniilor de aprovizionare către și dinspre Crimeea, precum și de loviturile cu rază mai lungă de acțiune asupra sectorului petrolier.

Autoritățile instalate de Rusia în peninsula ocupată de la Marea Neagră au instituit starea de urgență pentru a face față problemelor economice și au suspendat toate vânzările de combustibil către persoane fizice și juridice.

Pe câmpul de luptă, în ansamblu, forțele ruse par să fie prea dispersate, iar atacurile de pe linia frontului se reduc adesea la doar unul sau doi soldați, a afirmat Mykula, analistul ucrainean.

Cu toate acestea, într-o declarație acordată agenției Reuters, Denis Pușilin, șeful regiunii Donețk din estul Ucrainei, numit de Kremlin, a afirmat că Rusia continuă campania de cucerire a altor orașe.

„Nu contează neapărat dacă acest lucru se întâmplă încet sau repede”, a spus el.

Adepții liniei dure l-au îndemnat pe Putin să renunțe la procesul de pace susținut de SUA și să intensifice războiul, pe măsură ce atacurile Ucrainei se înmulțesc, inclusiv la Moscova.

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Editor : A.M.G.