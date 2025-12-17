IGSU: „Pragul pentru autorizația PSI nu se reduce de la 600 la 200 mp.” Precizări după avertismentele HoReCa privind impactul economic

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis miercuri, 17 decembrie, la solicitarea Digi24.ro, precizări oficiale după apariția unor informații în spațiul public potrivit cărora noile modificări legislative privind securitatea la incendiu ar urma să reducă pragul de suprafață de la 600 la 200 de metri pătrați pentru obligativitatea obținerii autorizației PSI (Prevenirea și Stingerea Incendiilor). Reprezentanți ai industriei HoReCa au avertizat că reducerea pragului ar putea afecta grav activitatea operatorilor economici, în special în centrele istorice ale marilor orașe.

În precizările transmise redacției Digi24.ro, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență respinge ferm ideea că proiectul de modificare a legislației ar viza reducerea pragului de suprafață pentru obligativitatea autorizației de securitate la incendiu de la 600 la 200 de metri pătrați.

Potrivit IGSU, modificările legislative aflate în analiză vizează Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și actele normative subsecvente și au ca obiectiv principal simplificarea și digitalizarea procedurilor de avizare și autorizare, reducerea termenelor de analiză a documentațiilor și facilitarea investițiilor.

Instituția a precizat că noile reglementări propuse nu urmăresc creșterea numărului de construcții care trebuie avizate sau autorizate din punct de vedere al securității la incendiu. Dimpotrivă, pentru procedura de avizare sunt avute în vedere criterii de suprafață mai mari decât cele aplicabile în prezent, fapt care ar urma să ducă la diminuarea numărului de construcții supuse avizării.

„Criteriile pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu se mențin”, subliniază IGSU în răspunsul transmis Digi24.ro, menționând totodată că pachetul legislativ are un caracter general și nu vizează în mod specific operatorii economici din domeniul HoReCa.

În acest context, IGSU arată că informațiile apărute în spațiul public privind o presupusă reducere a pragului de suprafață și un impact negativ major asupra industriei ospitalității nu sunt conforme cu prevederile legislative aflate în analiză și pot induce în eroare opinia publică și mediul de afaceri.

FPIOR: „Centrele istorice ar fi cele mai afectate”

Potrivit Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR), există îngrijorări majore legate de o posibilă reducere a pragului de suprafață de la care este obligatorie autorizația de securitate la incendiu, de la 600 de metri pătrați la 200 de metri pătrați.

O astfel de schimbare, susțin patronatele, ar afecta aproape toate restaurantele, cafenelele și barurile din centrele istorice, zone care atrag cea mai mare parte a turiștilor străini.

„Fără HoReCa, centrele istorice își pierd funcționalitatea, fluxul turistic scade, iar clădirile rămân fără destinație și fără întreținere”, au transmis reprezentanții federației.

Pe lângă impactul asupra turismului, FPIOR a reclamat lipsa de coerență și de predictibilitate în aplicarea regulilor.

Președintele federației, Valentin Șoneriu, spune că unele locații au fost închise luni întregi, deși operatorii au investit sume foarte mari pentru a respecta cerințele impuse.

„Am avut o locație închisă timp de opt luni, în care am investit peste 600.000 de euro. Întârzierile nu au venit din partea noastră, ci din lipsa unui caiet de sarcini clar și din schimbările de abordare ale autorităților”, a declarat Șoneriu.

Situații similare sunt semnalate și de alți membri ai federației, care vorbesc despre cerințe schimbate de la o zi la alta, investiții de sute de mii de euro și imposibilitatea de a ști exact ce trebuie făcut pentru a intra în legalitate.

Riscuri economice și sancțiuni considerate „disproporționate”

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR) a atras atenția că actualele sancțiuni, amenzi de ordinul sutelor de mii de lei și suspendarea activității pentru perioade de trei-patru luni, pot echivala cu falimentul pentru operatorii mici și medii.

Potrivit patronatelor, doar aproximativ 10% dintre locații își pot permite financiar să supraviețuiască unei închideri de câteva luni, în condițiile în care trebuie plătite în continuare chirii, salarii, taxe și rate bancare.

Federația susține că, în practică, accentul este pus prea mult pe documentație și avize și prea puțin pe măsuri reale de prevenție și că suspendarea activității ar trebui aplicată doar în cazuri grave, până la remedierea problemelor.

Care este propunerea FPIOR

Pentru spațiile mici, sub 200 mp, FPIOR a precizat, pentru Digi24.ro, că nu solicită eliminarea cerințelor de siguranță la incendiu, ci schimbarea mecanismului de conformare.

Patronatele au propus obligații clare și standardizate, precum stingătoare dimensionate corect, iluminat de siguranță, semnalizare de evacuare, plan de evacuare, o declarație pe propria răspundere a operatorului, controale ISU tematice și ghiduri practice oficiale.

Federația a oferit exemple din state precum Spania, Italia sau Belgia, unde pentru spațiile mici se aplică principiul responsabilității operatorului, nu blocajul administrativ.

În cazul clădirilor istorice, FPIOR cere soluții adaptate realității construcțiilor existente, nu aplicarea rigidă a normelor pentru clădiri noi. De asemenea, reprezentanții industriei solicită consultări reale între ISU, autorități locale, patronate și alte instituții, sub coordonarea Ministerului Economiei, pentru a găsi soluții de compromis care să asigure atât siguranța consumatorilor, cât și funcționarea activității economice.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a reamintit Digi24.ro, în răspunsul transmis la solicitarea redacției, că modificările legislative sunt încă în analiză și dezbatere și a transmis că rămâne deschis la dialog cu mediul de afaceri, pentru a găsi un cadru legislativ echilibrat, care să protejeze siguranța cetățenilor, dar să permită desfășurarea activităților economice în condiții clare și previzibile.