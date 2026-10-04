Traian Băsescu a declarat, duminică seară la Digi24, că România a evitat de această dată o retrogradare din partea agențiilor de rating, însă avertizează că situația ar putea deveni mai dificilă dacă instabilitatea politică și lipsa unui guvern stabil continuă. Fostul președinte a vorbit și despre posibilitatea alegerilor anticipate și despre raportul Standard & Poor's privind România care, în opinia sa, a fost în linia părerii emise de Departamentul de Stat al SUA.

Traian Băsescu consideră că România a fost aproape de o retrogradare și că, în cazul continuării instabilității politice, situația ar putea deveni mai complicată.

„Destul de complicată și agențiile de rating au fost așa, cu ochii pe noi. Ne mirăm că am scăpat de data asta de o retrogradare. Cred că data viitoare nu mai avem șansa aceasta, dacă noi continuăm cu haosul acesta, cu instabilitatea politică”, a afirmat Băsescu, duminică seară la Digi24.

Fostul președinte a comentat și referirea agenției Moody's la posibilitatea organizării unor alegeri anticipate.

„Dar Moody's, zic așa, e un comentariu al lor care ne transmit că în momentul acesta probabilitatea alegerilor anticipate e una semnificativă. Nu este așa de ignorat cum pare că se transmite de la Palatul Cotroceni”, a mai explicat fostul șef de stat.

Întrebat dacă România este pregătită pentru alegeri anticipate, Traian Băsescu a spus că țara nu are experiența unui astfel de proces, dar că acesta poate fi organizat dacă va fi necesar.

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„N-ai cum să spui că ești pregătit sau nepregătit. Experiența asta nu s-a făcut niciodată în România și dacă va fi nevoie, o vom parcurge și vom vedea. Văzând și făcând, trebuie emisă o anume legislație, probabil de start a proceselor electorale. Dar nu-i ceva imposibil de făcut”, a subliniat el.

Fostul președinte consideră însă că s-a pierdut prea mult timp și că alegerile anticipate ar fi putut fi mai aproape dacă procedurile ar fi fost demarate mai rapid.

„În orice caz, dacă mă uit așa, în cazul în care președintele ar fi acționat mult mai rapid într-o lună să parcurgă procesele, acum, după două luni, puteam începe procedura de alegere anticipate. Eram aproape de alegeri anticipate în momentul de față”, potrivit lui Băsescu.

„S-a pierdut prea mult timp de la începutul crizei politice”

Băsescu a apreciat că România se apropie de o jumătate de an de la începutul crizei politice.

„Aproape facem o jumătate de an, ca să înțelegem bine unde suntem. Deci s-a pierdut prea mult timp”, a spus el.

În același timp, fostul președinte a remarcat un aspect din raportul Standard & Poor's pe care, în opinia sa, nu îl subliniază suficient nimeni: faptul că partidele parlamentare au adoptat măsurile legislative necesare, chiar și în contextul unui guvern căzut.

„Dar raportul Standard & Poor's arată un lucru pe care nimeni nu vrea să-l sublinieze, de o realitate: că aceste partide, în condiții de guvern căzut, au făcut în Parlament ce a trebuit”, a mai comentat acesta.

Traian Băsescu a revenit asupra concluziilor raportului agenției de rating și a subliniat că măsurile legislative necesare au fost adoptate în Parlament.

„Da, deci acele legi de care era nevoie le-au trecut prin Parlament și asta subliniază raportul Standard & Poor's”, a mai declarat Traian Băsescu.

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„Nu am fost retrogradațim deși acum două luni era același song”

Fostul președinte a amintit că România s-a aflat într-o situație similară și în urmă cu două luni, când exista avertismentul unei posibile retrogradări dacă nu era format un guvern.

„Aduceți-vă aminte că acum două luni era același song - Dacă nu faceți guvern, vă retrogradăm, și uite că nu s-a făcut și nu ne-a retrogradat”, a precizat Băsescu.

El avertizează însă că România se află în continuare foarte aproape de limita unei retrogradări.

„Dar trebuie să ținem cont că mai este un lucru, asta poate părea o subtilitate, da, e analiza mea. Standard & Poor's s-a pronunțat pe 2 octombrie, dar după ce a ieșit raportul Departamentului de Stat. Eu zic că au o legătură”, a adăugat acesta.

În opinia fostului președinte, raportul Departamentului de Stat a avut un rol în modul în care Standard & Poor's a evaluat situația României.

„Atâta timp cât raportul Departamentului de Stat a fost în nota noastră, deci nu a avut note foarte critice. A constatat și progrese în justiție, a constatat și regrese, a constatat și faptul că n-avem o legislație adaptată intereselor noastre investiționale, dar că totuși România prezintă atractivitate”, a mai precizat el.

Băsescu consideră că modul în care a fost redactat raportul Departamentului de Stat a oferit o imagine acceptabilă asupra situației României.

„Deci au împachetat situația României într-un fel acceptabil, care ar fi pus în dificultate pe Standard & Poor's, dacă ei dădeau un raport care să fie în coliziune cu raportul Departamentului de Stat”, mai spune acesta.

Fostul șef de stat a încheiat subliniind că agenția Standard & Poor's este o companie americană.

„Țineți cont că Standard & Poor's sunt tot companie americană”, a conchis Băsescu.

Editor : Ana Petrescu