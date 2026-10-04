Live TV

Exclusiv Ipoteza lui Traian Băsescu după decizia Standard&Poor's privind ratingul României: „Eu zic că au o legătură”

Data actualizării: Data publicării:
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Traian Băsescu, fostul președinte al României. Foto: Inquam Photos
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„S-a pierdut prea mult timp de la începutul crizei politice” „Nu am fost retrogradațim deși acum două luni era același song”

Traian Băsescu a declarat, duminică seară la Digi24, că România a evitat de această dată o retrogradare din partea agențiilor de rating, însă avertizează că situația ar putea deveni mai dificilă dacă instabilitatea politică și lipsa unui guvern stabil continuă. Fostul președinte a vorbit și despre posibilitatea alegerilor anticipate și despre raportul Standard & Poor's privind România care, în opinia sa, a fost în linia părerii emise de Departamentul de Stat al SUA.

Traian Băsescu consideră că România a fost aproape de o retrogradare și că, în cazul continuării instabilității politice, situația ar putea deveni mai complicată.

„Destul de complicată și agențiile de rating au fost așa, cu ochii pe noi. Ne mirăm că am scăpat de data asta de o retrogradare. Cred că data viitoare nu mai avem șansa aceasta, dacă noi continuăm cu haosul acesta, cu instabilitatea politică”, a afirmat Băsescu, duminică seară la Digi24.

Fostul președinte a comentat și referirea agenției Moody's la posibilitatea organizării unor alegeri anticipate.

„Dar Moody's, zic așa, e un comentariu al lor care ne transmit că în momentul acesta probabilitatea alegerilor anticipate e una semnificativă. Nu este așa de ignorat cum pare că se transmite de la Palatul Cotroceni”, a mai explicat fostul șef de stat.

Întrebat dacă România este pregătită pentru alegeri anticipate, Traian Băsescu a spus că țara nu are experiența unui astfel de proces, dar că acesta poate fi organizat dacă va fi necesar.

Citește și: Traian Băsescu oferă o rezolvare pentru criza politică. „Altă soluție nu mai au”. Ce spune despre Alexandru Nazare - premier

„N-ai cum să spui că ești pregătit sau nepregătit. Experiența asta nu s-a făcut niciodată în România și dacă va fi nevoie, o vom parcurge și vom vedea. Văzând și făcând, trebuie emisă o anume legislație, probabil de start a proceselor electorale. Dar nu-i ceva imposibil de făcut”, a subliniat el.

Fostul președinte consideră însă că s-a pierdut prea mult timp și că alegerile anticipate ar fi putut fi mai aproape dacă procedurile ar fi fost demarate mai rapid.

„În orice caz, dacă mă uit așa, în cazul în care președintele ar fi acționat mult mai rapid într-o lună să parcurgă procesele, acum, după două luni, puteam începe procedura de alegere anticipate. Eram aproape de alegeri anticipate în momentul de față”, potrivit lui Băsescu.

„S-a pierdut prea mult timp de la începutul crizei politice”

Băsescu a apreciat că România se apropie de o jumătate de an de la începutul crizei politice.

„Aproape facem o jumătate de an, ca să înțelegem bine unde suntem. Deci s-a pierdut prea mult timp”, a spus el.

În același timp, fostul președinte a remarcat un aspect din raportul Standard & Poor's pe care, în opinia sa, nu îl subliniază suficient nimeni: faptul că partidele parlamentare au adoptat măsurile legislative necesare, chiar și în contextul unui guvern căzut.

„Dar raportul Standard & Poor's arată un lucru pe care nimeni nu vrea să-l sublinieze, de o realitate: că aceste partide, în condiții de guvern căzut, au făcut în Parlament ce a trebuit”, a mai comentat acesta.

Traian Băsescu a revenit asupra concluziilor raportului agenției de rating și a subliniat că măsurile legislative necesare au fost adoptate în Parlament.

„Da, deci acele legi de care era nevoie le-au trecut prin Parlament și asta subliniază raportul Standard & Poor's”, a mai declarat Traian Băsescu.

Citește și: Siegfried Mureșan, avertisment privind ratingul României: „Mai puține locuri de muncă, dobânzi mai mari. Populismul costă"

„Nu am fost retrogradațim deși acum două luni era același song”

Fostul președinte a amintit că România s-a aflat într-o situație similară și în urmă cu două luni, când exista avertismentul unei posibile retrogradări dacă nu era format un guvern.

„Aduceți-vă aminte că acum două luni era același song - Dacă nu faceți guvern, vă retrogradăm, și uite că nu s-a făcut și nu ne-a retrogradat”, a precizat Băsescu.

El avertizează însă că România se află în continuare foarte aproape de limita unei retrogradări.

„Dar trebuie să ținem cont că mai este un lucru, asta poate părea o subtilitate, da, e analiza mea. Standard & Poor's s-a pronunțat pe 2 octombrie, dar după ce a ieșit raportul Departamentului de Stat. Eu zic că au o legătură”, a adăugat acesta.

În opinia fostului președinte, raportul Departamentului de Stat a avut un rol în modul în care Standard & Poor's a evaluat situația României.

„Atâta timp cât raportul Departamentului de Stat a fost în nota noastră, deci nu a avut note foarte critice. A constatat și progrese în justiție, a constatat și regrese, a constatat și faptul că n-avem o legislație adaptată intereselor noastre investiționale, dar că totuși România prezintă atractivitate”, a mai precizat el.

Băsescu consideră că modul în care a fost redactat raportul Departamentului de Stat a oferit o imagine acceptabilă asupra situației României.

„Deci au împachetat situația României într-un fel acceptabil, care ar fi pus în dificultate pe Standard & Poor's, dacă ei dădeau un raport care să fie în coliziune cu raportul Departamentului de Stat”, mai spune acesta.

Fostul șef de stat a încheiat subliniind că agenția Standard & Poor's este o companie americană.

„Țineți cont că Standard & Poor's sunt tot companie americană”, a conchis Băsescu.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Sediul central al PSD din București.
1
Tensiuni în PSD Buzău. Liderul filialei îi cere edilului să termine proiectele începute...
Spațiile comune din bloc unde este interzis fumatul. Sursă Foto Getty Images
2
Obiceiul pentru care riști amendă în spațiile comune ale blocului. Unde se aplică...
nicusor dan profimedia
3
Nicușor Dan face a patra nominalizare de premier. Condițiile imposibile puse de partide...
Artificial Intelligence
4
Elon Musk se întoarce la Washington, iar odată cu el vin și suspiciunile privind...
Mâncare sănătoasă
5
Cele 14 alimente care trebuie consumate în fiecare săptămână pentru a rămâne sănătos
Un an și 8 luni de închisoare! Carroll a făcut public totul: "Când m-am trezit, era sub pătură"
Digi Sport
Un an și 8 luni de închisoare! Carroll a făcut public totul: "Când m-am trezit, era sub pătură"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan.
Traian Băsescu oferă o rezolvare pentru criza politică. „Altă soluție...
Petrișor Peiu, senator AUR
Petrișor Peiu, înainte de consultări: Nicușor Dan are o abordare...
Vas cereale
România și Polonia nu mai pot ajuta Ucraina să-și exporte cerealele...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
Băsescu: AUR și-a terminat potențialul de creștere și o s-o ia în...
Ultimele știri
„S-ar putea să avem o candidată la prezidențiale, Mirabela Grădinaru”. Băsescu: „A învăţat mersul pe covoare prin toate capitalele”
Incendiu la un camping din Italia: 24 de răniți și aproximativ 20 de bungalouri distruse
Execuția eșuată din SUA: Christa Pike este în continuare în stare critică. Avocatul cere comutarea pedepsei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii care atrag norocul. Secretul succesului lor stă în bucuria pentru ceilalți
Cancan
Lovitură pentru Ian după concertul de la Arenele Romane! Trapperul a fost reținut pentru 24 de ore
Fanatik.ro
Noi emoții pentru Gică Hagi înainte de meciul cu Suedia? Ce s-a întâmplat cu un jucător în startul...
editiadedimineata.ro
Președintele Argentinei a publicat peste 35 de mesaje pe zi împotriva presei
Fanatik.ro
Ce avere are Gică Hagi. Afacerile în care și-a investit banii câștigați din fotbal
Adevărul
„Viziru“ Ion C. Brătianu, omul care a construit România modernă. Istoricul Ioan Scurtu: „A fost politicianul...
Playtech
Ce studii are Irina Tănase și unde lucrează în prezent. Fosta parteneră a lui Liviu Dragnea pare că s-a mutat...
Digi FM
Marele regret al lui Phil Collins la 75 de ani: „Nu așa aș fi scris scenariul”. Ce spune despre cele trei...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Radu Naum și Gabi Torje, în direct la TV: "Nu pot să te ascult / N-ai cum să pui întrebările astea!"
Pro FM
Surpriza care a emoționat-o pe Lili Sandu. De ce i-a lăsat fiul ei 100 de lei pe masă: "Am simțit că sunt...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Un lac idilic și o canoe. Kevin Bacon și Kyra Sedgwick și-au sărbătorit căsnicia: „Vă vine să credeți că au...
Adevarul
„Kremlinul pierde războiul și își pierde cumpătul". Reacția UE la amenințările Rusiei la adresa diplomaților...
Newsweek
Ajutor la pensie în 2026. Ministerul muncii anunță cine primește până la 1.000 de lei în plus la pensie
Digi FM
Soția lui Matt Damon, spectaculoasă în roșu. Toată un zâmbet, Luciana a făcut furori la o premieră de film
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce să faci când începe sezonul răcelilor. Medicii explică ce ajută cu adevărat și ce greșeală să eviți
Digi Animal World
De ce dorm câinii atât de mult? Un medic veterinar explică adevăratul motiv și semnele care ar trebui să te...
Film Now
Ben Affleck, atacat cu un cuțit când avea doar 14 ani: „Eram speriat”. Ce a făcut ulterior agresorul care l-a...
UTV
Un bărbat a cumpărat o sculptură cu 350 de euro dintr-un depozit. Descoperirea ar putea fi vândută cu peste...