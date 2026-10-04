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Exclusiv Traian Băsescu oferă o rezolvare pentru criza politică. „Altă soluție nu mai au”. Ce spune despre Alexandru Nazare - premier

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Nicușor Dan.
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că soluţia pentru încheierea crizei guvernamentale este numirea unui premier independent, dar cu miniştri din partea partidelor. El nu consideră că Alexandru Nazare ar fi un premier independent. „Liberalii ar face ca taurii în arenă să-l vadă pe Grindeanu premier”, a declarat Băsescu, la Digi24.

„Cert este că suntem într-o situaţie în care lucrurile s-au îngustat atât de mult, încât nu mai sunt prea multe soluţii. Plecând de la restricţiile pe care le-a introdus fiecare, AUR nu susţine niciun guvern dacă nu face parte din el. Preşedintele nu vrea să audă de AUR. Grindeanu vrea cu AUR. Liberalii nu vor cu Grindeanu. Şi uite aşa. 

Cred că trebuie să intrăm într-un soi de logică politică, pe care sper să o aibă şi liderii partidelor parlamentare. Şi, după mine, în momentul de faţă, deşi am fost tot timpul împotriva acestei variante, nu mai au soluţie decât un premier independent. Cu partidele în guvern, dar cu un premier independent. Pentru că liberalii ar face ca taurii în arenă să-l vadă pe Grindeanu premier”, a declarat Traian Băsescu. 

Acesta consieră că PSD probabil că va accepta şi varianta cu alt premier, „deşi zilele astea au trâmbiţat tot timpul că ei au majoritate, că au adus-o şi pe Olguţa la sprijin să spună că au majoritate”. 

Băsescu spune că, dacă PSD aduce în guvern membri de la AUR, preşedintele ar putea să nu semneze decretele. 

„(PSD) nu cred că pot face singuri, atâta timp cât preşedintele le-a spus nu vă apropiaţi de AUR că vă rup urechile şi n-au ce să facă. Mă gândeam ce poate face preşedinţele dacă ei vin cu nişte miniştri de la AUR care au trecut prin Parlament - pur şi simplu nu le semnează decretul. Spune «foarte bine, va votat Parlamentul, domnule prim-ministru, dragi miniştri, astea-s decretele pe care le-am semnat, dar am vreo trei pe care nu le-am semnat»”, a declarat Băsescu. 

Întrebat dacă asta nu ar însemna prelungirea crizei, Băsescu a explicat că soluţia este numirea unor interimari. 

„Nu, soluţia ar fi ca imediat să numească nişte interimari până când se nominalizează alţi miniştrii. Nu văd o soluţie, dar asta e o soluţii extremă”, a spus fostul şef al statului. 

Băsescu nu este de părere că Alexandru Nazare ar putea fi un premier independent. 

El e de părere că președintele Nicușor Dan luni „va tranșa lucrurile și în 10 zile vom avea un premier”. „Indiferent ce guvern va fi, vom avea un buget credibil”, susține Băsescu. 

Preşedintele Nicuşor Dan are luni la Cotroceni noi consultări cu partidele pentru desemnarea unui premier. 

Editor : A.C.

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