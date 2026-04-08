„În momentul de față, avem deja demonstrat că energia electrică cea mai sigură produsă în bandă, care poate să asigure stabilitatea în piață, este energia nucleară. România are o experiență de peste 30 de ani în operarea unor astfel de centrale. Suntem singura țară din Europa Centrală și Est cu o tehnologie occidentală pe care o operează foarte bine și pentru care suntem pregătiți să continuăm cu aceste două unități extrem de importante (Unitățile 3 și 4 de la Cernavodă, n.r.), pentru care am solicitat încă de la începutul mandatului, împreună cu domnul prim-ministru, atât Băncii Mondiale, cât și altor instituții financiare internaționale, suport pentru finanțare. În cursul săptămânii viitoare voi avea o discuție importantă la Washington pe tema finanțării acestor proiecte”, a adăugat ministrul PSD.

Prioritizarea proiectelor strategice

Ministrul Energiei a explicat că proiectele mari de energie trebuie tratate diferit față de cele mici.

„Referitor (...) la proiectele strategice, nu putem să punem pe același nivel de calitate un proiect de 5 megawați, care este important și el, cu proiecte de 200, 300, 500 de megawați. Din acest punct de vedere, pentru a asigura un 'fast line' pe tot ce înseamnă proceduri, avize de mediu, acorduri, autorizații de construcție, intrăm într-un mecanism în care selectăm proiectele care au o valoare de investiții de minim 300 de milioane de euro, actualizăm lista proiectelor strategice la nivel național pentru a putea beneficia de un regim rapid de implementare la nivel național”, a explicat Ivan.

El a adăugat că vor fi simplificate exproprierile pentru proiectele energetice, după modelul aplicat la Compania Națională de Investiții Rutiere și Transgaz.

„Avem proiecte pentru care există finanțare, încă de acum 5-6 ani, care puteau să fie executate, dar care nici până la momentul de față nu au un progres mai mare de 2% din cauza faptului că nu s-au putut parcurge aceste proceduri de expropriere și din cauza birocrației, iar România nu mai are timp”, a precizat ministrul.

Uniunea Europeană și interconectările energetice

Ivan a subliniat că Uniunea Europeană a recunoscut importanța creșterii producției de energie și a interconectării între țări.

„La propunerea Guvernului României, la nivelul Consiliului TTE al Ministrului Energiei, comisarul european Dan Jorgensen a promovat o inițiativă prin care toate investițiile în interconectări, inclusiv cele din Austria, Ungaria, care astăzi nu sunt făcute și ne privează energie ieftină din vestul Europei, sunt stabilite ca prioritare și au o alocare crescută de cinci ori, de la șase miliarde de euro la 30 de miliarde de euro. Acel Green Package la care România a contribuit semnificativ pare să fie realizat”, a mai spus ministrul Ivan.

„Companii extrem de importante pentru România care produc peste 60% din cantitatea de energie din țara noastră, dincolo de indicatorii clasici ai unei companii și anume de productivitate, au și un rol de stabilizare a prețului pentru companii și pentru persoane fizice. Din acest punct de vedere, faptul că aceste companii au un buget de 10 miliarde de lei, capacități de investiție pentru anul 2026 și 2027, reprezintă o oportunitate uriașă pe care dorim să o fructificăm la nivelul Guvernului României pentru a reuși acolo unde nu avem suficiente resurse europene de finanțare, fie că vorbim despre producție, fie că vorbim despre stocare”, a adăugat ministrul Energiei.

Industria și competitivitatea, legate de energie

Potrivit lui Ivan, energia reprezintă între 10% și 78% din costurile produselor industriale produse în România.

„Având un preț ridicat al energiei, automat avem un nivel redus al competitivității companiilor din țara noastră. În acest context extrem de complicat, vedem cât de important este să producem mai multă energie, cât de important este să producem mai mult gaz și cât de important este să avem capacitatea să o stocăm”, a spus Bogdan Ivan.

„Dincolo de orice greșeli care au fost făcute de-a lungul timpului în ultimii ani, e un moment zero de la care lucrurile se resetează, de la care indiferent cine cum a interpretat anumite lucruri, acum ies de sub preș și le corectăm împreună într-un mod transparent, corect, pentru a putea să nu ne mai încurcăm unii pe alții”, a mai subliniat ministrul.

„Pentru acei investitori care sunt cu adevărat serioși și vor să intervină și să investească în țara noastră, să știe că atunci când vor să investească în energie în România, au statul partener și atunci când vor să vină să investească în industrie sau în orice alt domeniu economic care are nevoie de energie și de gaze naturale, au un preț stabil, timp de cinci ani, au o predicție foarte clară legată de capacitatea energetică a țării noastre, de localizarea principalelor moduri de producție a energiei electrice și de un preț predictibil pentru următorii 5-10 ani. Doar așa vom putea să reconstruim industria României și să ne dezvoltăm și să trecem de la statutul de industrie marginală înspre un statut care cred că îl putem pretinde, cel de putere industrială în Europa Centrală și Est”, a conchis Bogdan Ivan.

