Influencerii francezi au interzis la a face reclamă pentru Shein și Temu: care e motivul

Franța urmează să interzică influencerilor online să promoveze mărci de modă rapidă precum Shein și Temu, ale căror haine ieftine sunt de obicei aruncate la gunoi în câteva luni și ajung în depozitele de deșeuri, scrie The Times.

Francezii s-au mândrit întotdeauna că cumpără mai puține haine, dar mai elegante decât britanicii, și că le păstrează mai mult timp. Tinerii consumatori, însă, s-au dovedit incapabili să reziste tentației de a-și reînnoi continuu garderoba cu articole care costă mai puțin de 10 euro bucata.

Parlamentul francez a intervenit acum pentru a reduce poluarea cauzată de Shein, Temu și alți giganți asiatici ai comerțului electronic cu îmbrăcăminte, precum și pentru a ține sub control platformele, în principal chinezești, care inundă piețele europene.

Ambele camere ale parlamentului au adoptat un proiect de lege care interzice publicitatea brandurilor de „fast-fashion” și introduce amenzi de mediu pentru produsele textile fabricate în serie.

Când legea va intra în vigoare mai târziu în acest an, retailerii de „ultra fast-fashion” vor trebui să plătească taxe cuprinse între 0,25 și 6 euro pe produs, care vor crește până la aproximativ 10 euro până în 2030.

Influencerii sau personalitățile de pe rețelele sociale sunt adesea plătiți pentru a promova branduri. Franța va fi prima țară care îi va amenda dacă vor continua să promoveze platforme precum Shein sau Temu.

Guvernul a prezentat această măsură ca fiind similară interdicțiilor privind publicitatea la tutun sau alcool, dar proiectul de lege nu definește cu precizie care platforme se încadrează în categoria „modă ultra-rapidă”. Acest aspect este crucial pentru aplicarea legii și se așteaptă să fie clarificat în decrete înainte ca președintele Macron să semneze legea.

Serge Papin, ministrul comerțului, a indicat că legea vizează platformele chinezești Temu, Shein și AliExpress. Deputații de stânga au criticat legislația pentru că scutește lanțurile franceze și europene, precum Kiabi și Zara.

Charles Fournier, deputat al Partidului Verde, a susținut că propunerea inițială, prezentată pentru prima dată cu mai bine de doi ani în urmă, a fost diluată. „Brandurile europene precum Zara și H&M nu sunt tocmai modele de modă durabilă”, a spus el.

Anne-Cécile Violland, deputata de centru-dreapta care a introdus proiectul de lege, a recunoscut că unii activiști au fost dezamăgiți de faptul că acesta nu a mers mai departe, dar a insistat că legislația era necesară de urgență și că rapiditatea era esențială. „Luăm măsuri foarte dure împotriva Shein, iar acesta este primul pas”, a spus ea.

Rămân însă întrebări cu privire la modul în care va fi controlată aplicarea interdicției privind promovarea de către influenceri.

Comisia Europeană a semnalat deja că examinează dacă dispozițiile privind publicitatea sunt conforme cu legislația UE. Dacă va concluziona că nu sunt, Franța ar putea să nu poată aplica interdicția.

Editor : B.E.