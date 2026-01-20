China a pledat la Davos pentru apărarea liberului schimb și a cooperării internaționale, în contextul războiului comercial declanșat de administrația Trump. Vicepremierul He Lifeng a avertizat că revenirea la „legea junglei” ar avea consecințe grave pentru economia globală.

China s-a poziţionat marţi ca un campion al multilateralismului şi liberului schimb la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveţia, unde s-a pronunţat împotriva revenirii la „legea junglei” în relaţiile internaţionale, relatează Agerpres.

„Un număr mic de ţări privilegiate nu ar trebui să beneficieze de avantaje bazate exclusiv pe propriile interese, iar lumea nu se poate întoarce la legea junglei, unde cei puternici îi vânează pe cei slabi”, a declarat vicepremierul He Lifeng pe fondul tensiunilor internaţionale şi comerciale.

„Acţiunile unilaterale şi acordurile comerciale ale unor ţări încalcă în mod clar principiile şi regulile fundamentale ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) şi au un impact grav asupra ordinii economice şi comerciale globale”, a spus el.

He Lifeng a făcut apel la apărarea şi reforma instituţiilor multilaterale, precum şi la protejarea liberului schimb, într-un moment în care „sistemul comercial internaţional se confruntă cu cele mai serioase provocări din ultimii ani”.

El a menţionat războiul comercial dur dintre ţara sa şi Statele Unite din 2025 şi armistiţiul cel puţin temporar la care au ajuns preşedinţii Donald Trump şi Xi Jinping în octombrie ca exemple de rezolvare a disputelor prin dialog.

În ciuda îngrijorărilor legate de practicile chineze, „China este un partener comercial, nu un rival, pentru alte ţări” şi va continua să-şi deschidă „uşile şi mai larg” pentru activităţile economice străine, a dat asigurări el.

Editor : M.I.