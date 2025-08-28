Live TV

Ministerul Finanțelor a majorat plafonul de scutire de TVA. Nazare: Dorim ca antreprenorii să concureze de la egal la egal în UE

INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Conferință de presă organizată de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la sediul guvernului, în Bucuresti, 13 august 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Guvernul a adoptat în ședința de joi, 28 august, o Ordonanță de Urgență prin care a majorat plafonul de scutire de TVA de la 300.000 de lei la 395.000 de lei pentru întreprinderile mici. Decizia se va aplica începând cu 1 septembrie.

„Prin aceastã ordonanțã, România continuã alinierea la principiile europene privind concurența loialã, prin asigurarea unui cadru fiscal digitalizat, prietenos, în linie cu standardele europene. Dorim ca antreprenorii români sã concureze de la egal la egal pe piața unicã și sã creștem conformarea voluntarã prin reducerea costurilor administrative”, a transmis ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Potrivit Ministerului de Finanțe, companiile din România care înregistrează o cifră de afaceri de până la 395.000 de lei „nu colectează TVA pentru livrările de bunuri/prestări de servicii efectuate, dar nici nu pot deduce TVA aferentă achizițiilor”.

În același timp, aceste companii „vor avea posibilitatea să beneficieze de regimul special de TVA pentru întreprinderi în alte state membre, dacă cifra de afaceri a acestora nu depășește la nivelul UE plafonul de 100.000 de euro și operațiunile efectuate în statul membru în care solicită aplicarea scutirii nu depășește plafonul de scutire aplicabil în statul membru respectiv”.

Persoanele impozabile care au depășit în luna august plafonul de scutire de 300.000 de lei, nu trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA decât la depășirea plafonului de 395.000 de lei. Dacă în august s-a depășit plafonul de 395.000 de lei, firma respectivă trebuie să ceară solicitarea în scopuri de TVA cel târziu pe 10 septembrie.

În același timp, Ministerul Finanțelor a explicat ce se întâmplă în cazul persoanelor impozabile înființate înainte de 2025, dar și în timpul anului:

  • „Persoanele impozabile înființate anterior anului 2025, care s-au înregistrat în scopuri de TVA pânã la data de 1 septembrie 2025, inclusiv, ca urmare a depãșirii plafonului de scutire de 300.000 lei, pot solicita, începând cu data de 1 septembrie 2025, scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform, în vederea aplicãrii regimului special de scutire, dacã nu au depãșit plafonul de scutire de 300.000 lei din anul precedent, respectiv anul 2024, și dacã pânã la data solicitãrii scoaterii din evidențã nu au depãșit plafonul de 395.000 lei”
  • „Persoanele impozabile înființate în anul 2025, care s-au înregistrat în scopuri de TVA pânã la data de 1 septembrie 2025, inclusiv, ca urmare a depãșirii plafonului de scutire de 300.000 lei, pot solicita, începând cu data de 1 septembrie 2025, scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în vederea aplicãrii regimului special de scutire, dacã pânã la data solicitãrii scoaterii din evidențã nu au depãșit plafonul de 395.000 lei”

