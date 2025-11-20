Live TV

Ministrul Dezvoltării Cseke Attila anunță actualizarea chiriilor pentru anumite locuințe la stat. Care vor fi noile tarife

Data actualizării: Data publicării:
chirii ANL locuinte stat
Foto: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei Facebook

Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere un proiect de hotărâre de Guvern care prevede actualizarea tarifelor chiriile pentru anumite locuințe de stat, a anunțat ministrul Cseke Attila. Astfel, chiria pentru o locuință de 50 mp va ajunge de la 42 de lei, la 94, 21 lei.

Conform legii, tariful de bază lunar al chiriei trebuie actualizat în funcţie de rata anuală a inflaţiei, până la data de 31 ianuarie inclusiv a fiecărui an, mai spune comunicatul de presă al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Proiectul de hotărâre de Guvern poate fi accesat AICI.

Actul normativ pus în transparență decizională prevede „actualizarea chiriei (lei/m2) pentru locuințele aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ai companiilor, societăţilor naţionale şi ai regiilor autonome și pentru curţile şi grădinile aferente suprafeţelor locative”, mai arată sursa citată.

Ministrul Dezvoltării a arătat că ultima actualizare a tarifului de bază lunar al chiriei a fost realizată în anul 2007 și a adăugat că, în prezent, chiria pentru o locuință cu o suprafață locuibilă de 50 mp este de 42 de lei, iar, după actualizarea tarifului, va fi de 94,21 de lei.

Nu intră sub incidența acestui act normativ locuințele pentru tineri destinate închirierii, realizate de ANL, și locuințele deținute de către Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat. Pentru acestea, chiria este calculată în baza legii modificate în 2018, conchide sursa menționată.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
2
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare...
dr flavia grosan
3
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor...
primaria capitalei
4
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată...
intrarea in sala CCR
5
CCR devansează termenul: contestația AUR privind legea taxelor va fi judecată pe 10...
”Și-au șocat fanii”! Au apărut imaginile: ce au făcut Ronaldo și Georgina înainte să intre la Casa Albă
Digi Sport
”Și-au șocat fanii”! Au apărut imaginile: ce au făcut Ronaldo și Georgina înainte să intre la Casa Albă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
h potra scos sub escorta grea de pe aeroportul otopeni
Horațiu Potra a fost adus sub escortă în România, împreună cu fiul și...
polististi mascati il escorteaza pe horatiu potra de la aeroportul otopeni
Primele imagini cu Potra adus în cătușe în țară. Busculadă pe...
Steve Witkoff
Steve Witkoff a scăpat din greşeală cine e sursa care a divulgat...
Andrei zaharescu, fost prezentator tv
Guvernul l-a rechemat în țară pe consulul României la Cape Town...
Ultimele știri
Ucraina anunță că a primit planul american pentru încheierea războiului. Zelenski urmează să discute cu Trump
Un politician german le sugerează tinerilor să fumeze un joint înaintea interviului de recrutare în armată pentru a fi declaraţi inapţi
Gheorghe Hagi, în clasamentul celor mai mari fotbalişti din toate timpurile. Ce loc ocupă fostul internațional român
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Man opening supermarket fridge
Agenda Consumatorului 2030: Comisia Europeană promite tarife mai corecte și acces mai ușor la servicii în piața unică
Cseke Attila
Ministrul Dezvoltării: Reducerea de cheltuieli de personal cu 10% în administraţie se poate înfăptui prin mai multe modalităţi
IMG_0483-scaled
Protest al angajaților din Parlament, nemulțumiți de tăierile de salarii. Ministrul Dezvoltării îi asigură că nu vor fi afectați
Beef for sale in grocery store
Trump reduce tarifele la carne de vită, cafea și alte produse alimentare pe fondul îngrijorărilor privind inflația
jd vance
JD Vance a găsit explicația pentru creșterea prețurilor la locuințe: „Imigranții ilegali”. Economiștii îl contrazic
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd se suprapune cu Uranus retrograd. Doua zodii sunt zguduite și sunt așteptate răsturnări de...
Cancan
Ce ilegalitate ar fi făcut mama Sarei în cabinetul stomatologic din Sectorul 3. Avocatul familiei rupe...
Fanatik.ro
Gabi Tamaș și Dan Alexa, surprinși alături de gemenele celebre din România, după ce au câștigat Asia Express...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Cum arăta și ce făcea Anca Alexandrescu la 20 de ani. Biografia neoficială: ”Ultima iubire” a lui Ion...
Adevărul
Controversă în jurul filmului „Cravata Galbenă”. Echipa de producție, acuzată că a cerut cenzurarea unei...
Playtech
Bunurile devin comune după 5 ani de căsătorie? Explicaţia oficială
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi Sport
Kosovarii nu s-au putut abține. Ce au scris după ce au aflat că pot juca împotriva României în finala pentru...
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție ca la Hollywood. Rochia mulată și decoltată a devenit translucidă în blițurile...
Film Now
Jennifer Lawrence, fascinată de un film al lui Leonardo DiCaprio: „Cel mai bun film pe care l-am văzut...
Adevarul
Anul 2025, mai slab ca 2024 la autostrăzi finalizate, în ciuda previziunilor optimiste. Ce șantiere sunt pe...
Newsweek
De ce judecătorii CCR nu analizează dosare de pensii depuse pe noua lege a pensiilor? Cine pierde sume uriașe
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Dovezi ale existenţei vieţii pe Pământ în urmă cu 3,3 miliarde de ani, descoperite de cercetători americani
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Îi leagă 35 de ani de prietenie. Billy Bob Thornton, fascinat de „frumoasa” Demi Moore: O iubesc pe fata...
UTV
Eva Măruță are o apariție emoționantă în podcastul tatălui ei. Confesiuni despre familie care i-au făcut pe...