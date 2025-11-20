Ministrul Dezvoltării Cseke Attila anunță actualizarea chiriilor pentru anumite locuințe la stat. Care vor fi noile tarife

Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere un proiect de hotărâre de Guvern care prevede actualizarea tarifelor chiriile pentru anumite locuințe de stat, a anunțat ministrul Cseke Attila. Astfel, chiria pentru o locuință de 50 mp va ajunge de la 42 de lei, la 94, 21 lei.

Conform legii, tariful de bază lunar al chiriei trebuie actualizat în funcţie de rata anuală a inflaţiei, până la data de 31 ianuarie inclusiv a fiecărui an, mai spune comunicatul de presă al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Proiectul de hotărâre de Guvern poate fi accesat AICI.

Actul normativ pus în transparență decizională prevede „actualizarea chiriei (lei/m2) pentru locuințele aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ai companiilor, societăţilor naţionale şi ai regiilor autonome și pentru curţile şi grădinile aferente suprafeţelor locative”, mai arată sursa citată.

Ministrul Dezvoltării a arătat că ultima actualizare a tarifului de bază lunar al chiriei a fost realizată în anul 2007 și a adăugat că, în prezent, chiria pentru o locuință cu o suprafață locuibilă de 50 mp este de 42 de lei, iar, după actualizarea tarifului, va fi de 94,21 de lei.

Nu intră sub incidența acestui act normativ locuințele pentru tineri destinate închirierii, realizate de ANL, și locuințele deținute de către Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat. Pentru acestea, chiria este calculată în baza legii modificate în 2018, conchide sursa menționată.

Editor : Ana Petrescu