Ministrul Finanțelor, la Digi24, despre situația îngrijorătoare a marilor economii din UE: România va fi bine

Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, a dat asigurări că România „va fi bine” din punct de vedere economic, în ciuda semnelor de slăbire a marilor economii din Uniunea Europeană, precum Germania, Franța și Italia, deși țara noastră depinde foarte mult de exporturile în aceste țări.

Cosmin Prelipceanu: Italia, Germania, Franța o duc rău. Se anunță zile proaste, în Germania scade producția industrială, în Italia deja este recesiune. Cum este asta pentru România?

Eugen Teodorovici: Economic? Va fi bine! Acum să nu înțeleagă cineva că mă bucur de răul altuia. Doamne ferește! Dar am spus și când a fost criza, nefiind provocată de alții, ci de noi, din păcate, cu abordarea guvernelor anterioare, atunci când s-au tăiat din veniturile românilor. Un om inteligent face business atunci când situația din jurul lui poate nu este tocmai cea mai plăcută. Acum este momentul în care România poate profita de foarte multe astfel de situații din Europa. Punctual, Italia, cum ați spus, și alte state. Poate profita, aici dacă spun vor fi titluri foarte mari...

Cosmin Prelipceanu: În Germania noi exportăm. 25% din ce face România pleacă în Germania.

Teodorovici: „ Știți când spuneam eu că România nu trebuie să depindă economic de Uniunea Europeană?”

Eugen Teodorovici: Știți când spuneam eu că România nu trebuie să depindă economic de Uniunea Europeană? Atât de mult cât depinde astăzi, undeva la 70% legătură economică cu UE!

Cosmin Prelipceanu: În 2019, fără să depindem de alții nu existăm.

Eugen Teodorovici: Și nu trebuie să câștigăm alte piețe?

Cosmin Prelipceanu: Ba da!

Eugen Teodorovici: Nu trebuie să aducem în țară și să aducem investiții în România de oriunde ar fi ele? Banul nu contează... nu scrie pe el nici Germania, nici din altă parte. Banul este ban! Trebuie să ajungă în economia României. Este un mesaj foarte clar pentru cei care au așa... În fine!

Cosmin Prelipceanu: Doar să nu fie murdari.

Eugen Teodorovici: Am spus legal. Bani legali aduși în economia românească. Ideea e că România trebuie să insiste foarte mult pe producție, să exporte ceea ce produce și să exporte în afara spațiului european. O spun de ani de zile că trebuie făcută chestiunea asta și am fost atacat că nu vreau să devin stat membru în zona euro. Ce treabă are una cu alta, nu știu. Ca și concluzie, România poate avea un avantaj, culmea, poate avea un avantaj din situația de astăzi economică la nivel european.

Teodorovici ar vrea interzicerea anumitor produse și alimente. Care este criteriul

Cosmin Prelipceanu: Sunt fabrici întregi care își exportă producția în Germania, e vorba de subansamble pentru industria auto. Cum Dumnezeu să facă să nu mai depindă de Germania?

Eugen Teodorovici: Aici este iar o discuție care se va purta foarte serios în acest an vizavi de modul în care pe anumite zone din economie va trebui noi să sprijinim anumite sectoare. Aici am lansat acum ceva timp o anumită idee care să spune în felul următor: eu nu cred că în Germania o fabrică de mașini nu are din partea statului un ajutor direct sau indirect. Nu cred! Nu poți tu să-mi demonstrezi mie că în Germania produci mai ieftin acea mașină față de cum ai produce-o în România. Asta este o practică neloială. Ar trebui să spunem și noi clar că pe o anumită zonă nu se acceptă anumite produse, alimente dacă în țările de origine au un ajutor direct sau indirect mai mare decât îl ofer eu în această zonă economică în România. Dar în același timp noi trebuie să producem în România acel bun, pentru că altfel îi crește foarte mult prețul.

