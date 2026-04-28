Nazare: Instabilitatea politică începe deja să fie inclusă în costul finanţării. România se împrumută mai scump decât Ungaria

Dobânda la care se împrumută România pe 10 ani a urcat rapid la 7,3% în ultimele zile, de la aproximativ 6,7% la jumătatea lunii aprilie, în contextul deteriorării percepţiei mediilor investiţionale, generată de tensiunile interne, şi sunt semnale clare că instabilitatea politică începe să fie deja inclusă în costul finanţării, atrage atenţia ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

"Costul concret al instabilităţii, în dobânzi, datorie şi rating de ţară. Stabilitatea financiară este principala garanţie de care România are nevoie în acest moment. Dobânda la care se împrumută România pe 10 ani a urcat rapid la 7,3% în ultimele zile, de la aproximativ 6,7% la jumătatea lunii aprilie, în contextul deteriorării percepţiei mediilor investiţionale generată de tensiunile interne. Sunt semnale clare că instabilitatea politică începe să fie deja inclusă în costul finanţării. O evoluţie recentă relevantă este cea a diferenţei între randamentele aferente maturităţii de 10 ani pentru titlurile de stat emise în moneda locală de Ungaria şi România: dacă la începutul anului România se situa sub Ungaria, acum plăteşte 120 puncte de bază (1,20%) peste Ungaria. România se împrumută practic mai scump decât Ungaria pe termen lung, investitorii cerând o dobândă mai mare pentru a compensa riscul perceput", a transmis Alexandru nazare într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Agenţiile de rating urmăresc atent evoluţiile locale şi cer claritate privind direcţia fiscală, reformele şi capacitatea de finanţare a statului, după ce au avertizat în numeroase rânduri că deteriorarea disciplinei fiscale şi blocajele în reforme pot pune presiune pe ratingul suveran al României, spune ministrul.

"O eventuală înrăutăţire a ratingului de ţară (trecerea la categoria Junk) ar avea consecinţe grave, însemnând costuri de finanţare semnificativ mai mari, cerere redusă şi acces mai dificil la pieţele externe, o mare parte dintre investitorii instituţionali actuali fiind nevoiţi să nu mai cumpere titluri de stat româneşti şi chiar să îşi reducă expunerile pe România. În cea mai recentă discuţie cu reprezentanţii agenţiei Fitch, de ieri dimineaţă, am transmis clar că România îşi menţine angajamentul pentru consolidare fiscală şi reforme - însă toate acestea vor depinde în continuare de garanţiile de stabilitate pe care vom reuşi să le transmitem în extern", a precizat Nazare.

Instabilitatea nu este un concept abstract, ea se vede în dobânzi mai mari, în presiune pe buget şi în spaţiul mai redus pentru investiţii, iar pentru o ţară cu cel mai mare deficit din UE şi cu o datorie publică în creştere rapidă (de la 54,8% la 59,3% din PIB într-un an), orice majorare a costurilor de finanţare contează, subliniază ministrul.

"În paralel, calendarul economic al României este critic. România mai are de atras aproximativ 10 miliarde de euro din PNRR până la 31 august 2026, iar jaloane importante sunt încă neîndeplinite. Orice blocaj politic afectează direct capacitatea de a finaliza reforme şi de a securiza aceste fonduri. În ultimele luni, România a făcut paşi importanţi: am redus deficitul sub ţinta asumată, menţinând în acelaşi timp investiţiile publice la un nivel ridicat, cu o mai bună absorbţie a fondurilor europene şi reducând costurile de finanţare. Aceste rezultate au fost câştigate cu mult efort şi pot fi rapid pierdute. În acest context, diferenţa esenţială nu este între majorităţi care se pot alia, ci între majorităţi care pot garanta. Economia are nevoie de continuitate, disciplină fiscală şi credibilitate - nu de blocaje", a adăugat Alexandru Nazare.

Moţiunea de cenzură, iniţiată de PSD împreună cu AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, urmează să fie depusă marţi, la Parlament.

Potrivit unor surse politice, textul moţiunii de cenzură este deja finalizat şi au fost strânse mai mult de 233 de semnături de la PSD, AUR, PACE Întâi România, S.O.S. România, POT, neafiliaţi.

