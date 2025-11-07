Numărul concediilor medicale a scăzut cu 200.000 în iulie–septembrie. Rogobete: „Am economisit 310 milioane de lei”

Numărul concediilor medicale acordate în perioada iulie–septembrie 2025 a scăzut cu 200.000 față de aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o postare pe pagina sa de Facebook. Au fost economisiți, spune el, 310 milioane de lei, bani care vor fi direcționați către pacienți și către funcționarea sistemului medical.

Ministrul Sănătății a declanșat, la finalul lunii iunie, o serie de controale privind concediile medicale acordate nejustificat.

Rogobete a anunțat că, imediat după aceste măsuri, situația s-a schimbat semnificativ.

„Observăm o scădere constantă a concediilor fără fundament medical”, a scris el pe Facebook. Datele prezentate arată o reducere de aproape 28% în lunile iulie–septembrie, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Pentru comparație, în prima jumătate a anului, vorbim aici de perioada ianuarie–iunie 2025, scăderea a fost mult mai mică, de doar 3% față de intervalul similar din 2024.

Rogobete: „Nu este corect ca statul să plătească concedii inventate”

Ministrul spune că măsurile ferme implementate începând cu luna iulie au avut un efect rapid și că resurse importante au fost economisite.

„Fenomenul începe să se tempereze, iar resursele financiare se întorc acolo unde este cu adevărat nevoie de ele”, a transmis el.

Rogobete a criticat dur practica eliberării de concedii medicale fără justificare, afirmând că nu este normal ca fondurile din sănătate să fie folosite pentru „vacanțele unora”, în timp ce pacienții au nevoie de sprijin real.

Ministerul Sănătății a anunțat că verificările nu se opresc aici. Autoritățile vor continua să controleze modul în care sunt eliberate concediile medicale, pentru a preveni abuzurile și pentru a eficientiza cheltuirea banilor publici.

Potrivit ministrului, obiectivul este ca resursele financiare să fie utilizate corect, astfel încât fondurile economisite să poată susține serviciile medicale și tratamentele necesare pacienților.