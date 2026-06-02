Ministerul Sănătăţii scoate la concurs zeci de posturi de conducere la DSP-uri, Ambulanţă şi spitale importante

Ministerul Sănătăţii a anunţat lansarea unei ample campanii de recrutare pentru ocuparea prin concurs a zeci de funcţii de conducere din sistemul sanitar, inclusiv la direcţiile de sănătate publică, serviciile de Ambulanţă şi mai multe spitale şi institute de referinţă. Printre instituţiile unde vor fi selectaţi noi manageri se numără Institutul Naţional de Endocrinologie „C. I. Parhon” şi Institutul Naţional de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”.

„Măsura vizează ocuparea a 29 de funcţii de conducere din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene, precum şi a 42 de funcţii de manager general ale Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi ale serviciilor de ambulanţă judeţene, precum şi ocuparea prin concurs a posturilor de preşedinte şi vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) şi director general al Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină «Prof. Dr. C.T. Nicolau» INTS”, anunţă, marţi, Ministerul Sănătăţii, într-un comunicat de presă.

Sursa citată a precizat că „se urmăreşte asigurarea unui management stabil, performant şi orientat către rezultate în instituţii esenţiale pentru sănătatea publică din România care au un rol esenţial în protejarea sănătăţii populaţiei, gestionarea urgenţelor medicale, dezvoltarea infrastructurii sanitare şi asigurarea rezervelor de sânge la nivel naţional”.

În paralel, consiliile de administraţie din 7 unităţi sanitare subordonate Ministerului Sănătăţii vor demara procedurile de selecţie pentru manageri.

Este vorba despre: Spitalul de psihiatrie ZAM, Spitalul de Recuperare Borşa, Spitalul Judeţean de Urgenţă Sf. Pantelimon Focşani, Spitalul „N.N. Săveanu” Vidra, Institutul Naţional de Endocrinologie „C. I. Parhon”, Institutul Naţional de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arsuri.

„În ultimii ani, o parte dintre instituţiile cu rol strategic în domeniul sănătăţii publice au funcţionat cu funcţii de conducere exercitate temporar sau cu posturi vacante. Deşi activitatea acestora s-a desfăşurat în condiţii de continuitate, asigurarea unei conduceri stabile şi ocuparea prin concurs a funcţiilor manageriale reprezintă premise esenţiale pentru consolidarea capacităţii administrative, implementarea eficientă a politicilor publice şi dezvoltarea proiectelor instituţionale pe termen mediu şi lung. Un sistem sanitar puternic are nevoie nu doar de investiţii şi resurse, ci şi de stabilitate. Prin aceste concursuri facem un pas important către consolidarea managementului în sănătate şi către construirea unor instituţii mai stabile, în beneficiul pacienţilor şi al profesioniştilor din sistem”, a declarat ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila.

Ministerul Sănătăţii anunţă, de asemenea, că urmăreşte ocuparea funcţiilor de conducere prin proceduri transparente şi competitive, bazate pe competenţă profesională, experienţă managerială şi responsabilitate publică. Calendarul şi condiţiile de participare vor fi comunicate public în perioada următoare.

