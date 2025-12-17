Palatul Parlamentului ar putea fi scutit de impozitul pe clădiri. Proiectul de lege a trecut de Senat

Clădirea Palatului Parlamentului ar urma să fie scutită de plata impozitului pe clădiri pentru spațiile aflate în administrarea Camerei Deputaților și a Senatului, utilizate conform destinației aprobate de birourile permanente ale celor două Camere. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat, miercuri, 17 decembrie, de Senat. Proiectul a fost votat cu 77 de voturi „pentru”, 36 „împotrivă” și 6 abțineri.

Inițiativa legislativă vizează completarea articolului 456 din Codul fiscal și a fost depusă de deputații Gabriel Andronache (PNL), Silvia-Claudia Mihalcea (PSD), Ștefan-Ovidiu Popa (PSD) și Bogdan Rodeanu (USR).

Potrivit documentului adoptat, nu se va datora impozit sau taxă pe clădiri pentru „clădirea Palatului Parlamentului, pentru spațiile interioare și exterioare aflate în administrarea Camerei Deputaților și a Senatului, utilizate potrivit destinației aprobate de Biroul permanent al fiecărei Camere”.

Legea prevede că scutirea de la plata impozitului va intra în vigoare începând cu luna următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Senatul este primul for legislativ sesizat, iar Camera Deputaților este for decizional, urmând să dea votul final asupra proiectului.

