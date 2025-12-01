Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) au ajuns la active totale de 191,3 miliarde de lei la finalul lunii octombrie 2025, în creștere cu 27% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). George Moț, expert în pensii private, a explicat pentru Digi24.ro de unde vine această creștere: „Avansul de 27% este determinat atât de contribuțiile plătite de participanți, cât și de profitul obținut din investiții. Ambele componente au avut o evoluție remarcabilă în 2025.”

Datele ASF arată că fondurile de pensii continuă să investească aproape exclusiv în instrumente românești: 94% din portofoliu este compus din active locale, în mare parte denominate în lei.

Cea mai mare parte a sumelor este plasată în titluri de stat, care rămân instrumentul dominant, urmate de acțiunile listate la Bursa de Valori București și, într-o măsură mult mai redusă, de obligațiunile corporative.

Concret, titlurile de stat însumau la finalul lunii octombrie 125,28 miliarde de lei, reprezentând 65,5% din totalul activelor. Acțiunile ajungeau la 48,19 miliarde de lei, respectiv 25,2%, în timp ce obligațiunile corporative totalizau 7,44 miliarde de lei, adică 3,9% din activul fondurilor. Restul portofoliului este format din depozite, fonduri mutuale și alte instrumente financiare.

În total, Pilonul II avea 8.418.316 (aproximativ 8,42 milioane) participanți.

Contribuții tot mai mari, deși cota rămâne mică

În luna octombrie, fondurile au încasat contribuții de 1,85 miliarde de lei, iar contribuția medie a fost de 403 lei. Contribuția la Pilonul II este reținută automat din salariul brut și reprezintă 4,75%, sumă care nu afectează venitul net.

„Cota nu poate fi modificată de participanți. Este prea mică față de planul inițial, care prevedea atingerea nivelului de 6% încă din 2016. Sunt discuții legislative pentru creșterea ei și sperăm să ajungem la acel nivel”, a explicat George Moț.

Un rol decisiv în creșterea activelor l-a avut profitul obținut de administratorii fondurilor.

Bursa de Valori București a avansat cu aproximativ 35% într-un an, iar scăderea dobânzilor la titlurile de stat a determinat aprecierea portofoliilor.

„Profitul obținut în primele zece luni din 2025 este record absolut pentru cei 17 ani de existență ai Pilonului II: 23,7 miliarde de lei. Recordul anterior, din 2023, era de 18,4 miliarde. L-am depășit cu 5 miliarde și încă nu avem rezultatele pe noiembrie și decembrie”, a transmis Moț.

Rata anuală de rentabilitate a fondurilor s-a situat între 8% și peste 9%, impactând direct creșterea sumelor aflate în conturile participanților.

Avantaje mari, dar și riscuri: dependența de piața locală

Deși performanțele sunt vizibile, structura investițiilor rămâne una foarte concentrată, ceea ce implică riscuri pe termen lung.

„În ultimul an, acest pariu pe piața locală a adus beneficii importante și a generat profituri record. Dar există un risc de concentrare: aproape toate investițiile sunt realizate într-o singură piață. Din punctul de vedere al gestionării riscului, un portofoliu mai diversificat ar fi mai eficient”, a avertizat expertul.

Modelul actual al Pilonului II presupune același tip de portofoliu pentru toți participanții, indiferent de vârstă.

George Moț a explicat faptul că această abordare este adecvată pentru cei care se apropie de vârsta pensionării, dar este mai puțin eficientă pentru tineri, care ar putea obține randamente superioare dacă ar avea o expunere mai ridicată la active cu risc controlat.

„În alte state europene, fondurile aplică modelul Life Cycle, prin care portofoliul devine tot mai conservator pe măsură ce participanții se apropie de pensionare. România a adoptat recent legislația necesară pentru implementarea acestui model, însă doar pentru Pilonul III. Ar fi un pas important să vedem această strategie aplicată și la Pilonul II”, este părerea expertului.

Un an plin de schimbări legislative

Sectorul pensiilor private a trecut în 2025 prin numeroase modificări ale legislației primare, ale reglementărilor fiscale și ale procedurilor privind plata pensiilor private.

Una dintre schimbările majore este noua lege care reglementează plata pensiilor private și care va intra în vigoare la un an de la promulgare.

În acest context, George Moț a explicat faptul că această tranziție creează un avantaj punctual pentru anumite categorii de participanți:

„Pentru cei care se pregătesc să iasă la pensie, este o oportunitate unică: pot compara regimul actual cu cel care va intra în vigoare anul viitor și pot decide care este mai avantajos. Cei care se vor pensiona ulterior nu vor mai avea această opțiune”, a subliniat expertul pentru Digi24.ro.

