Radu Miruță spune că a fost amendat de AMEPIP pentru că a vrut „conduceri corecte” la o companie de stat: „Un maxim al ridicolului”

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a dezvăluit că Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) l-a amendat „pe persoană fizică” pentru că a vrut „conduceri curate şi corecte la o companie de stat” - Avioane Craiova, care are conducere interimară din 2016 „dispusă din pix”.

Miruţă, deputat USR şi ministru interimar al Apărării Naţionale, a anunțat că va contesta amenda de 15.000 de lei. „Dacă preţul pentru a face dreptate este să aduc bani de acasă, îl plătesc. Dar România se va curăţa abia atunci când nu vom mai sancţiona bunele intenţii şi vom începe să lucrăm, din orice funcţie, în aceeaşi direcţie: pentru oameni, nu pentru interese”, a mai spus Miruţă într-o postare pe Facebook.

„Următoarea etapă a absurdului: astăzi am primit, pe persoană «fizică», o amendă de 15.000 de lei pentru că am vrut conduceri curate şi corecte la o companie de stat. Amenda a fost aplicată de AMEPIP. De ce? Nici ei nu pot explica limpede, din punct de vedere legal. Doar că trebuie. Faptic, este un maxim al ridicolului”, a afirmat ministrul Economiei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Radu Miruță a explicat şi cum s-a ajuns în acest punct.

„Avioane Craiova are conducere interimară din 2016, numită «din pix». În decembrie 2016, s-a declanşat formal o procedură de selecţie care, potrivit legii, trebuia finalizată în 150 de zile. Au trecut aproape 9 ani şi nu s-a terminat. Legea spune clar două lucruri: nu poţi avea interimat mai mult de 12 luni şi nu poţi lăsa compania fără conducere. Dar trecuseră de 8 ori intervale de câte 12 luni”, explică Miruţă.

El a completat că atunci când a ajuns ministru, a întrebat de ce nu s-a finalizat selecţia începută cu aproape un deceniu în urmă.

„Răspunsul a fost un zâmbet. Interimatul expirase. Legea mă obliga să numesc pe cineva. Am cerut punct de vedere de la AMEPIP: mi s-a spus că «nu am ce face». Analizând documentele, am constatat nereguli evidente: procedura de selecţie nu respectase legea şi ocolise chiar AMEPIP – instituţie creată tocmai pentru a preveni astfel de situaţii, pentru a nu fi ocolită”, afirmă Miruţă.

Ministrul a explicat că, în aceste condiţii, a făcut „ce spune legea”: a solicitat oficial ca AMEPIP să preia selecţia.

„Pentru alte companii, în situaţii identice, AMEPIP a acceptat. Pentru Avioane Craiova – nu. Pentru că am refuzat să girez numiri controversate şi am pus temporar oameni de bună-credinţă, până la clarificarea unei selecţii viciate (aşa cum a constatat şi Corpul de Control), astăzi sunt sancţionat”, a arătat ministrul.

Miruţă a adăugat că ani la rând, numirile interimare „nu au deranjat pe nimeni”, dar că atunci când a încercat să corecteze „ce era strâmb”, amenda a venit pe numele său.

„Legea spune că sancţiunea o plăteşte cel aflat în funcţie la momentul controlului, 15.000 lei, fără reducere la jumătate. Nu îmi pare rău. Pentru că, în faţa unei alegeri simple – să închid ochii sau să-mi asum – am ales să fac ce e corect. O să contest, evident, dar dacă preţul pentru a face dreptate este să aduc bani de acasă, îl plătesc. Dar România se va curăţa abia atunci când nu vom mai sancţiona bunele intenţii şi vom începe să lucrăm, din orice funcţie, în aceeaşi direcţie: pentru oameni, nu pentru interese”, încheie ministrul Economiei.

Editor : Ș.R.