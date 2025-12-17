Live TV

Radu Miruță spune că a fost amendat de AMEPIP pentru că a vrut „conduceri corecte” la o companie de stat: „Un maxim al ridicolului”

Data publicării:
BUCURESTI - MINISTRUL ECONOMIEI - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Radu Miruță. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a dezvăluit că Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) l-a amendat „pe persoană fizică” pentru că a vrut „conduceri curate şi corecte la o companie de stat” - Avioane Craiova, care are conducere interimară din 2016 „dispusă din pix”.

Miruţă, deputat USR şi ministru interimar al Apărării Naţionale, a anunțat că va contesta amenda de 15.000 de lei. „Dacă preţul pentru a face dreptate este să aduc bani de acasă, îl plătesc. Dar România se va curăţa abia atunci când nu vom mai sancţiona bunele intenţii şi vom începe să lucrăm, din orice funcţie, în aceeaşi direcţie: pentru oameni, nu pentru interese”, a mai spus Miruţă într-o postare pe Facebook.

„Următoarea etapă a absurdului: astăzi am primit, pe persoană «fizică», o amendă de 15.000 de lei pentru că am vrut conduceri curate şi corecte la o companie de stat. Amenda a fost aplicată de AMEPIP. De ce? Nici ei nu pot explica limpede, din punct de vedere legal. Doar că trebuie. Faptic, este un maxim al ridicolului”, a afirmat ministrul Economiei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Radu Miruță a explicat şi cum s-a ajuns în acest punct.

„Avioane Craiova are conducere interimară din 2016, numită «din pix». În decembrie 2016, s-a declanşat formal o procedură de selecţie care, potrivit legii, trebuia finalizată în 150 de zile. Au trecut aproape 9 ani şi nu s-a terminat. Legea spune clar două lucruri: nu poţi avea interimat mai mult de 12 luni şi nu poţi lăsa compania fără conducere. Dar trecuseră de 8 ori intervale de câte 12 luni”, explică Miruţă. 

El a completat că atunci când a ajuns ministru, a întrebat de ce nu s-a finalizat selecţia începută cu aproape un deceniu în urmă. 

„Răspunsul a fost un zâmbet. Interimatul expirase. Legea mă obliga să numesc pe cineva. Am cerut punct de vedere de la AMEPIP: mi s-a spus că «nu am ce face». Analizând documentele, am constatat nereguli evidente: procedura de selecţie nu respectase legea şi ocolise chiar AMEPIP – instituţie creată tocmai pentru a preveni astfel de situaţii, pentru a nu fi ocolită”, afirmă Miruţă.

Ministrul a explicat că, în aceste condiţii, a făcut „ce spune legea”: a solicitat oficial ca AMEPIP să preia selecţia. 

„Pentru alte companii, în situaţii identice, AMEPIP a acceptat. Pentru Avioane Craiova – nu. Pentru că am refuzat să girez numiri controversate şi am pus temporar oameni de bună-credinţă, până la clarificarea unei selecţii viciate (aşa cum a constatat şi Corpul de Control), astăzi sunt sancţionat”, a arătat ministrul.

Miruţă a adăugat că ani la rând, numirile interimare „nu au deranjat pe nimeni”, dar că atunci când a încercat să corecteze „ce era strâmb”, amenda a venit pe numele său.

„Legea spune că sancţiunea o plăteşte cel aflat în funcţie la momentul controlului, 15.000 lei, fără reducere la jumătate. Nu îmi pare rău. Pentru că, în faţa unei alegeri simple – să închid ochii sau să-mi asum – am ales să fac ce e corect. O să contest, evident, dar dacă preţul pentru a face dreptate este să aduc bani de acasă, îl plătesc. Dar România se va curăţa abia atunci când nu vom mai sancţiona bunele intenţii şi vom începe să lucrăm, din orice funcţie, în aceeaşi direcţie: pentru oameni, nu pentru interese”, încheie ministrul Economiei.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
1
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
2
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
Kupiansk, Ukraine, June 25 2024 Entrance to Kupiansk district. Soldiers and volunteers are used to signing and leaving flag at the entrance to the dis
3
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
4
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
victor negrescu
5
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
Digi Sport
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - AUDIERE MINISTRI - COMISII DE SPECIALITATE - 23 IUN
Ministrul Economiei: S-a întâlnit prostul cu deşteptul la Avioane Craiova. Prostul a fost statul, deşteptul a fost o firmă privată
radu miruta
Radu Miruţă: Ce face PSD acum e o componentă de teatru. Nu se dărâmă lumea că iese PSD din Guvern
guvern
Încă patru întreprinderi de stat intră în procesul de reformă: Executivul actualizează lista companiilor monitorizate prin PNRR
Radu Miruță.
Alegeri București 2025. Radu Miruță (USR) îl felicită pe Ciucu: „Îi doresc putere de muncă”. Ce spune despre scorul obținut de Drulă
radu miruta sustine o conferinta de presa
Radu Miruță își publică diplomele după atacurile lui Victor Ponta: „Răspund din respect pentru plătitorii de taxe”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Cum le răspunde premierul Bolojan celor care îl numesc „Ilie...
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Trupe europene în Ucraina. Ce prevede ultima variantă a planului de...
ilie bolojan inquam george calin
Ilie Bolojan, interviu la Digi FM. Principalele declarații ale...
Nicușor Dan, către românii care l-au întrebat ce face cu oamenii...
Ultimele știri
Ce spune Ilie Bolojan despre bugetul pe 2026 și care este ținta Guvernului pentru deficit
O pisică a fost „spălată” 10 minute. Felina a supraviețuit experienței neplăcute din cuva mașinii
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie stabilitate”. Ce spune despre plecarea Liei Savonea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Tensiune astrală între Soare și Saturn. Patru zodii sunt direct vizate de lecțiile karmice
Cancan
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Fanatik.ro
Apți pentru AEK! Doi titulari ai Universității Craiova au revenit pentru meciul decisiv din Grecia. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Clubul la care Răzvan Lucescu a făcut istorie se privatizează. Arabii au pus două miliarde de dolari pe masă
Adevărul
Avertisment dur de la London School of Economics. România e pe drumul dintre „trogloditismul intelectual” și...
Playtech
Ce trebuie să se întâmple pentru ca Rodica Stănoiu să fie înmormântată din nou. Fără acest act nu se poate...
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Câte kilograme a ajuns să aibă Ilie Dumitrescu
Pro FM
Loredana Groza, moment emoționant la concert. A cântat alături de fiica ei, Elena: „S-a trezit cu mine pe...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
Adevarul
O lecție de umanitate în mijlocul groazei: povestea care a sfidat cruzimea războiului
Newsweek
Bolojan vrea schimbarea legii pensiilor: Ce tip de pensie urmează să dispară? Sute de mii de români, afectați
Digi FM
Tulburător. Cu doar trei luni înainte de a fi ucis, Rob Reiner spunea că fiul lui nu mai consumase droguri de...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Top 5 rase de câini care nu năpârlesc și nu miros. Recomandările unui dresor cu 30 de ani de experiență
Film Now
Și-a refăcut viața la 69 de ani. Kim Cattrall și soțul ei mult mai tânăr, lună de miere în Maldive. Actrița...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...