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ELCEN plăteşte aproape 23 milioane de lei pentru monitorizare video şi servicii de pază şi transport valori

Data publicării:
BUCURESTI - SINDICAT ELCEN - PROTEST - 20 IAN 2025
Foto: George Călin / Inquam Photos
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Electrocentrale Bucureşti S.A. plăteşte aproape 23 milioane de lei pentru implementarea unui sistem electronic de securitate, potrivit unui anunţ de participare publicat marţi în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP).

Achiziţia iniţiată cu titlul complet „Implementarea sistemului electronic de Securitate (sistem video de monitorizare integrat şi operaţionalizare cu paza umană cu componenta pază perimetrală şi control acces)" are în vedere proiectarea şi executarea unor lucrări de construcţii pentru instalaţii de securitate, relatează Agerpres.

Valoarea totală estimată este de 22,8 milioane de lei.

Achiziţia include şi servicii de pază, patrulare, monitorizare-intervenţie, transport valori, instalare sisteme electronice de securitate, proiectare sisteme electronice de securitate, monitorizare video, conform anunţului.

Licitaţia este deschisă, termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este de 6 august 2026, ora 15:00, iar perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta este până la 6 decembrie 2026.

ELCEN este cel mai mare producător de energie termică din România (40% din producţia totală de energie termică) şi din Bucureşti (peste 90% din producţia oraşului).

ELCEN deţine patru centrale termo-electrice sau centrale electrice de termoficare (C.T.E. sau C.E.T.) care au 600 MW putere electrică instalată şi 4.204 MW putere termică instalată.

Electrocentrale Bucureşti S.A. este componentă a Sistemului Energetic Naţional şi a SACET Bucureşti.

Editor : M.B.

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