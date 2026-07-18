Live TV

Obiectul purtat de Jensen Huang, șeful Nvidia, pentru care s-au luptat zeci de colecționari la licitație. S-a vândut cu o sumă record

Data actualizării: Data publicării:
Jensen Huang
Foto: Jensen Huang, co-fondator, președinte și CEO al Nvidia / Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Zeci de colecționari s-au întrecut în oferte pentru un obiect asociat unuia dintre cei mai cunoscuți lideri din industria tehnologiei. Era vorba despre una dintre gecile de piele purtate și semnate de Jensen Huang, directorul general al Nvidia, care a fost adjudecată la Sotheby's pentru 960.000 de dolari, de peste 20 de ori estimarea inițială.

După 65 de oferte şi competiţia dintre 45 de colecţionari, geaca a fost adjudecată pentru o sumă impresionantă, deşi valoarea sa de vânzare în magazine este de puţin sub 10.000 de dolari, transmite CNBC.

Jensen Huang este cunoscut pentru faptul că poartă aproape exclusiv geci negre din piele Tom Ford, devenite imaginea sa distinctivă în ultimii aproape 20 de ani. Modelul scos la licitaţie a fost purtat în 2023, la un eveniment organizat de Foxconn în Taipei.

Potrivit Sotheby's, interesul excepţional pentru acest obiect reflectă apetitul tot mai mare al colecţionarilor pentru obiecte asociate cu revoluţia inteligenţei artificiale şi cu personalităţile care au contribuit la dezvoltarea acesteia.

Casa de licitaţii a anunţat că încasările vor fi donate către Edge Institute, o organizaţie non-profit care finanţează burse, granturi şi programe dedicate inovării.

Jensen Huang a glumit de mai multe ori pe seama stilului său vestimentar, spunând că soţia şi fiica îi aleg hainele şi descriindu-se drept „tipul cu geaca de piele”.

În 2024, directorul general al Meta, Mark Zuckerberg, a făcut schimb simbolic de articole vestimentare cu Huang, iar ulterior a primit chiar geaca pe care acesta o purta în timpul unei conferinţe despre grafică pe calculator. Atunci, Zuckerberg a glumit spunând că „aceasta valorează şi mai mult pentru că este deja purtată”.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
N11 TINERI DISPARUTI-COPERTA_00044
1
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape două...
Eclipsa totală de Soare 2026. Foto Getty Images
2
Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale României va...
ID328654_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu-1536x1024
3
Judecătoarea Ionela Tudor, celebră pentru propoziţia „m-a sunat Lia”, se reîntoarce în...
Iran Holds Dayslong Funeral For Late Ayatollah Ali Khamenei
4
De ce vrea Iranul ca războiul cu SUA să continue. Generalul (r) Bălăceanu: „E pregătit să...
jucatori argentiniei care se bucura dupa meciul cu anglia
5
CM 2026. Decizia luată de FIFA după ce Anglia a făcut o plângere oficială împotriva...
Decizia luată de FIFA în privința finalei Cupei Mondiale, după ce New York-ul a fost acoperit de nori de fum dens
Digi Sport
Decizia luată de FIFA în privința finalei Cupei Mondiale, după ce New York-ul a fost acoperit de nori de fum dens
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
santierul damen mangalia
Radu Miruță explică de ce Rheinmetall nu s-a înscris la licitația pentru Șantierul Naval Mangalia: „Probabil așteaptă să scadă prețul”
Jacheta
O jachetă cumpărată pe nimic de la un second hand i-ar putea aduce unui tânăr un sfert de milion de dolari
santierul damen mangalia
Șantierul Naval Mangalia, scos din nou la vânzare după eșecul primei licitații. Prețul de pornire a rămas neschimbat
masini de lux
Mașini de lux confiscate de DIICOT, scoase la licitație
geanta dinozaur profimedia
Geanta din „piele de T-Rex” nu a fost vândută la licitaţie la Paris. Nimeni nu a oferit suficienți bani
Recomandările redacţiei
victor negrescu face declaratii
Victor Negrescu (PSD) spune că există trei soluții pentru depășirea...
atac drone ucrainene centru logistic al Wildberries rusia
Noapte de foc în Rusia: peste 370 de drone ucrainene au vizat...
Noii parlamentari au depus jurământul.
Proiectul noii legi a salarizării: Cât vor câștiga președintele...
JINHUA, CHINA - JULY 16: Aerial view of solar panels at an agrivoltaic power generation project on July 16, 2026 in Jinh
Războiul din Iran a dat naștere unui „monstru” energetic: China...
Ultimele știri
Dieta „vikingului” Erling Haaland: 6.000 de calorii pe zi, din lapte crud, fripturi, ficat şi inimă de vită. Ce spun specialiștii
Sindicaliștii de la „Solidaritatea Sanitară” critică noul proiect al legii salarizării: Este nesatisfăcător
Moscova și Phenianul își întăresc colaborarea: ministrul de externe nord-coreean, vizită oficială în Rusia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O creatoare de conținut a mers să-și facă o liposucție, dar a murit câteva ore mai târziu. Ce au descoperit...
Cancan
Ultimul mesaj trimis de Roxana înainte să fie ucisă cu 93 de lovituri de cuțit: Sunt amețită
Fanatik.ro
Verdictul lui Cristi Balaj: a fost penalty la Tavi Popescu în FCSB – FC Argeș 2-0? Comparația cu faza...
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Au marcat 19 goluri și au primit 7, iar finala e pe 19.07! Cele mai tari coincidențe înainte de finala Cupei...
Adevărul
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul domeniilor cu cele mai mari și cele mai mici salarii
Playtech
ANAF extinde controalele fiscale pentru persoanele fizice. Cine poate intra în vizorul inspectorilor...
Digi FM
Ziua tratează bolnavi de cancer, iar în weekend pilotează avioane. Povestea impresionantă a unei tinere de 27...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Casa Albă a intervenit "în forță", după ce FIFA a deschis o anchetă împotriva Argentinei
Pro FM
Sore, siluetă armonioasă în costum de baie, în vacanța din Turcia. S-a distrat cu fiica ei în parcurile...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Regretul lui Cillian Murphy după ce a jucat cu Sam Neill în „Peaky Blinders”: „Mi-a plăcut să lucrez cu el, e...
Adevarul
Cât ar putea scumpi noua taxă UE carburanții. Calculul pentru un șofer cu Dacia Logan
Newsweek
Cupoanele de pensie au 5 culori diferite. Ce semnifică fiecare? Care îți „garantează” o pensie mai mare?
Digi FM
Caniculă în București și 13 județe, apoi vijelii și ploi torențiale. Cum se schimbă vremea în weekend...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Al șaselea simț despre care aproape nimeni nu vorbește. Cercetătorii spun că ar putea influența și sănătatea...
Digi Animal World
Unii câini pot deveni „dependenți” de jucăriile lor. Ce au descoperit cercetătorii
Film Now
Brad Pitt are doi frați despre care se vorbește foarte rar. Cu ce se ocupă, de fapt, Doug și Julie
UTV
Loredana Groza a publicat imagini rare din tinerețe, când era o tânără mămică. Fotografiile au apărut de ziua...