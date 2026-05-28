Rata șomajului a scăzut la 3,24% în aprilie. Peste 259.000 de persoane figurau în evidențele ANOFM

Cei mai mulți șomeri provin din mediul rural

Rata șomajului înregistrat la nivel național a fost de 3,24% la sfârșitul lunii aprilie 2026, în scădere cu 0,01 puncte procentuale față de luna martie și față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate joi de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

La finalul lunii aprilie, numărul total al șomerilor înregistrați în evidențele instituției era de 259.160 de persoane.

Din total, 57.823 erau șomeri indemnizați, iar 201.337 erau șomeri neindemnizați. Comparativ cu luna precedentă, numărul șomerilor care beneficiază de indemnizație a scăzut cu 1.596 de persoane, în timp ce numărul șomerilor neindemnizați a crescut cu 787 de persoane.

Datele ANOFM arată că șomajul continuă să fie concentrat în mediul rural. Astfel, din totalul persoanelor fără loc de muncă înregistrate la finalul lunii aprilie, 190.272 provin din mediul rural, în timp ce 68.888 sunt din mediul urban.

În ceea ce privește distribuția pe sexe, numărul șomerilor bărbați era de 133.901 persoane, iar cel al femeilor de 125.259 persoane.

Cea mai mare categorie de șomeri este reprezentată de persoanele cu vârsta de peste 55 de ani, care însumează 65.794 de persoane.

Pe următoarele locuri se află persoanele cu vârsta între 40 și 49 de ani, cu 62.782 de șomeri, și cele cu vârsta între 50 și 55 de ani, cu 48.417 persoane.

La polul opus se află categoria de vârstă 25-29 de ani, unde erau înregistrate 15.238 de persoane fără loc de muncă.

Structura șomajului pe grupe de vârstă era următoarea:

  • sub 25 de ani – 21.953 persoane;
  • între 25 și 29 de ani – 15.238 persoane;
  • între 30 și 39 de ani – 44.976 persoane;
  • între 40 și 49 de ani – 62.782 persoane;
  • între 50 și 55 de ani – 48.417 persoane;
  • peste 55 de ani – 65.794 persoane.

Potrivit ANOFM, nivelul de educație continuă să influențeze semnificativ riscul de șomaj. Șomerii fără studii și cei cu nivel de educație primar reprezintă 29,81% din totalul persoanelor aflate în evidențele instituției. Totodată, persoanele cu studii gimnaziale au o pondere de 34,66%.

La polul opus se află șomerii cu studii universitare, care reprezintă doar 4,65% din totalul persoanelor înregistrate.

Datele indică astfel că aproape două treimi dintre șomerii înregistrați în România au cel mult studii gimnaziale, în timp ce persoanele cu studii superioare continuă să aibă cea mai redusă pondere în rândul celor aflați în căutarea unui loc de muncă.

