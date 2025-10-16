Zeci de persoane rămase fără un loc de muncă după dezastrul de la Salina Praid vor primi bani de la stat. Ce sume sunt acordate

Persoanele care au rămas fără loc de muncă, în urma reducerii activităţii la Salina Praid, vor primi câte un ajutor de urgenţă în valoare de 9.000 de lei. Guvernul a adoptat, joi, o hotărâre pentru a sprijini persoanele afectate de reducerea activităţii de la SAL SIND SRL, ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase din localitatea Praid, judeţul Harghita.

„Persoanele care au rămas fără un loc de muncă în urma reducerii activităţii la Salina Praid vor primi câte un ajutor de urgenţă în valoare de 9.000 de lei, indiferent de veniturile lor sau ale familiilor acestora. Din situaţia transmisă de prefectul judeţului Harghita rezultă că un număr de 49 de persoane au rămas fără un loc de muncă în urma fenomenelor hidrometeorologice produse la Salina Praid şi necesită sprijin pentru depăşirea situaţiei de necesitate şi reducerea riscului de excluziune socială”, conform unui comunicat transmis de Guvern.

Plata ajutorului de urgenţă se va putea efectua atât prin mandat poştal, direct titularului, cât şi prin cont bancar, caz în care titularul îşi va exprima opţiunea în scris pe baza unei declaraţii pe propria răspundere.

Fondurile vor fi asigurate din bugetul aprobat, pe anul 2025, Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.

La începutul verii, ministrul Economiei susținea, în urma unei vizite la Salina Praid, faptul că sufoziunile continuă să afecteze structura subterană a salinei, însă intervențiile realizate până în prezent au redus riscul unei prăbușiri imediate.

Directorul de investiţii al Salrom, Nicolae Şoltuz, a afirmat, în urmă cu o lună, în cadrul unor audieri în Parlament, că inundaţiile din 2022 de la Salina Praid au apărut din cauza faptului că albia râului nu a fost decolmatată şi „anumiţi copaci au fost doborâţi de către castori şi au făcut un blocaj pe apă”.