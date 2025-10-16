Live TV

Zeci de persoane rămase fără un loc de muncă după dezastrul de la Salina Praid vor primi bani de la stat. Ce sume sunt acordate

Data publicării:
profimedia-1007223397
Imagine aeriană de la Praid. Foto: Profimedia Images

Persoanele care au rămas fără loc de muncă, în urma reducerii activităţii la Salina Praid, vor primi câte un ajutor de urgenţă în valoare de 9.000 de lei. Guvernul a adoptat, joi, o hotărâre pentru a sprijini persoanele afectate de reducerea activităţii de la SAL SIND SRL, ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase din localitatea Praid, judeţul Harghita.

Persoanele care au rămas fără un loc de muncă în urma reducerii activităţii la Salina Praid vor primi câte un ajutor de urgenţă în valoare de 9.000 de lei, indiferent de veniturile lor sau ale familiilor acestora. Din situaţia transmisă de prefectul judeţului Harghita rezultă că un număr de 49 de persoane au rămas fără un loc de muncă în urma fenomenelor hidrometeorologice produse la Salina Praid şi necesită sprijin pentru depăşirea situaţiei de necesitate şi reducerea riscului de excluziune socială, conform unui comunicat transmis de Guvern.

Plata ajutorului de urgenţă se va putea efectua atât prin mandat poştal, direct titularului, cât şi prin cont bancar, caz în care titularul îşi va exprima opţiunea în scris pe baza unei declaraţii pe propria răspundere.

Fondurile vor fi asigurate din bugetul aprobat, pe anul 2025, Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.

La începutul verii, ministrul Economiei susținea, în urma unei vizite la Salina Praid, faptul că sufoziunile continuă să afecteze structura subterană a salinei, însă intervențiile realizate până în prezent au redus riscul unei prăbușiri imediate. 

Directorul de investiţii al Salrom, Nicolae Şoltuz, a afirmat, în urmă cu o lună, în cadrul unor audieri în Parlament, că inundaţiile din 2022 de la Salina Praid au apărut din cauza faptului că albia râului nu a fost decolmatată şi „anumiţi copaci au fost doborâţi de către castori şi au făcut un blocaj pe apă”.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
bani-lei-1536x866
2
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
3
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
ben hodges profimedia-0478130954
4
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele...
accident bucuresti berceni trecerea de pietoni
5
Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul...
Răsturnare de situație: acuzat de viol în casa lui Michael Schumacher! Cine e, de fapt, suspectul și decizia instanței
Digi Sport
Răsturnare de situație: acuzat de viol în casa lui Michael Schumacher! Cine e, de fapt, suspectul și decizia instanței
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 23 OCT 2024
Ceartă în Coaliție pe majorarea salariului minim. Adrian Câciu (PSD)...
agricol procesatori ilie bolojan guvern
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului: „În principiu, salariul minim nu...
Volodimir Zelenski și Donald Trump.
Zelenski urmează să ajungă la Washington, unde va avea discuții cu...
deficit crescut
Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește...
Ultimele știri
Avertismentul procurorului general Alex Florența: „Toate firele războiului hibrid din România duc către Rusia”. Ce măsuri ia statul
Când ar putea fi gata „zidul european anti-drone”. Anunțul Comisie Europene
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, despre ancheta DNA de la Spitalul Militar: Erau suspiciuni de corupție din iunie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
tineri la interviu pentru loc de munca
Patru din 10 români apți de muncă nu lucrează. Unii pentru că nu vor, alții pentru că nu găsesc: „Am depus 30 de CV-uri”
imagine aeriana de la salina praid
Starea de alertă, prelungită la Praid pentru încă 30 de zile. Ce lucrări se fac în acest moment
paraul corund
Barajul de deviere a pârâului Corund a fost depăşit, iar apa s-a scurs peste ţevi, la Praid
lucrari la paraul corund din zona praid
Nouă motopompe acţionează în zona Praid, pentru ca apa să nu ajungă la şantierul de deviere a pârâului Corund
radu miruta ministrul economiei
Radu Miruță, despre directorii Salrom: Ei erau convinși că sunt performanți. Tragedia de la Salina Praid era previzibilă
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian, dezvăluiri despre căsnicia toxică cu rapperul Kanye West: „Nu mă simțeam în siguranță”
Cancan
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este traumatizată! Ce repetă micuța încontinuu
Fanatik.ro
“Ați lucra cu Marius Șumudică la FCSB?” Gigi Becali, răspuns neașteptat! Reacția fostului antrenor al...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Economii de sute de milioane la consumul de carburant la stat. Un parlamentar vrea implementarea modelului...
Adevărul
Costul vieții în 2025: cele mai accesibile și cele mai scumpe țări din lume. Cât te costă să trăiești în...
Playtech
Ce se întâmplă dacă nu mai ai asigurare medicală și ajungi la Urgență. Ce servicii sunt gratuite
Digi FM
Cine este Luca, copilul-minune al șahului mondial. La doar 9 ani, a jucat 12 partide simultan și a devenit...
Digi Sport
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”
Pro FM
Antonia, fabuloasă într-un body cu decolteu adânc și cizme peste genunchi. Ținuta ei a captat toate privirile...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Criza foștilor coasigurați: ce pot face românii rămași fără asigurare ca să evite Urgențele
Newsweek
170 lei în plus la pensie la Mica Recalculare pentru un pensionar cu 31 ani munciți. Pensia e uriașă
Digi FM
Țara preferată a românilor ia în considerare extinderea zilei de lucru la 13 ore. Oamenii, revoltați: „Un...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Imagini virale cu un tenrec care face baie într-o mini-cadă. Adorabilul animal se „spală” cu praf ca un mic...
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
UTV
Kim Kardashian a lansat lenjerie intimă cu păr pubian fals. „Să sune cineva la 112”