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Reacția Romsilva după raportul ANAP privind sutele de achiziții fără licitație. Cum justifică procedurile

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Romsilva. Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Romsilva: 82,75% dintre proceduri au fost determinate de situații de „extremă urgență” Romsilva spune că numărul acestor contracte a scăzut Ce a arătat analiza ANAP

Romsilva a reacționat după ce o analiză a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) a arătat că Regia a derulat 371 de proceduri de achiziție fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în 2025. Instituția susține că acestea au reprezentat doar 4% din valoarea totală a achizițiilor atribuite anul trecut și explică faptul că cele mai multe au fost determinate de situații de „extremă urgență”, precum arbori doborâți de vânt, atacuri de dăunători sau inundații.

Potrivit Romsilva, instituția a atribuit anul trecut contracte în valoare totală de 692,52 milioane de lei, iar 96% din această valoare a fost atribuită prin proceduri competitive.

„Ponderea achizițiilor fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare a fost, în anul 2025, de doar 4% din totalul achizițiilor publice atribuite de Romsilva, fiind realizate în baza articolului 104, alin. (1) din Legea 98/2016”, precizează Regia.

Romsilva: 82,75% dintre proceduri au fost determinate de situații de „extremă urgență”

Romsilva explică faptul că 82,75% dintre achizițiile fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare au fost realizate în urma unor situații de „extremă urgență”, pentru limitarea efectelor unor calamități.

„Precizăm că 82,75% din achizițiile fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare au fost efectuate pe parcursul anului trecut ca urmare a unor situații de extremă urgență, pentru diminuarea efectelor unor calamități, precum doborâturi de vânt, atacuri de dăunători sau inundații.

În aceste situații, este necesară intervenția cât mai rapidă a silvicultorilor, pentru a proteja fondul forestier și comunitățile locale, celelalte proceduri de achiziții publice necesitând un timp îndelungat de finalizare”, susține instituția.

Regia invocă și un punct de vedere metodologic transmis de ANAP în aprilie 2018, despre care afirmă că admite existența premiselor pentru aplicarea articolului 104 alin. (1) lit. c) în situații de urgență generate de factori biotici și abiotici care nu pot fi prevăzuți din timp.

Romsilva spune că numărul acestor contracte a scăzut

Instituția mai susține că numărul contractelor atribuite prin această procedură s-a diminuat în ultimii trei ani și că, începând cu a doua jumătate a anului 2025, folosirea acesteia a fost limitată semnificativ la inițiativa actualului director general, Jean Vișan.

„Așadar, ponderea acestor achiziții a fost de doar 4% din totalul achizițiilor publice atribuite anul trecut de către Romsilva, cu respectarea legislației în vigoare și în acord cu punctul de vedere metodologic transmis de Agenția Națională pentru Achiziții Publice în urmă cu opt ani”, precizează Regia.

Romsilva afirmă, de asemenea, că susține „transparența, concurența și verificarea legalității achizițiilor publice” și că va pune la dispoziția instituțiilor competente documentele justificative pentru procedurile analizate.

Ce a arătat analiza ANAP

Precizările Romsilva vin în contextul în care analiza ANAP a arătat că Regia a derulat 371 de proceduri de negociere fără publicare prealabilă în 2025, fiind pe locul al doilea la nivel național după numărul unor astfel de proceduri. Valoarea totală atribuită prin acestea a fost de aproximativ 28,25 milioane de lei.

Numărul procedurilor a scăzut însă semnificativ în ultimii ani: de la 1.324 în 2023, la 860 în 2024 și 371 în 2025. Potrivit datelor ANAP, 82,75% dintre procedurile din 2025 au avut drept justificare „extrema urgență”, iar aproximativ 17% au fost inițiate după ce procedurile competitive anterioare nu au primit nicio ofertă.

Din cele 371 de proceduri, 351, respectiv 94,61%, au vizat domeniul agriculturii, silviculturii, pescuitului, alimentației și industriei aferente, fiind vorba în principal despre servicii de exploatare forestieră.

ANAP a recomandat Romsilva consolidarea planificării achizițiilor și a mecanismelor interne de control, iar raportul a fost transmis Ministerului Mediului și adus la cunoștința Curții de Conturi și a Consiliului Concurenței pentru analiză și eventuale măsuri.

Editor : Ș.A.

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