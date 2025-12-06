Live TV

Analiză România e campioană la accidente rutiere în UE. Cât ne costă, de fapt, fiecare viață pierdută pe șosea

Andreea Dobra Data publicării:
masini
Din articol
Costul unei vieți în statistici: peste 2 milioane de euro De ce mor mai mulți oameni în trafic atunci când economia crește De la costuri la soluții: unde trebuie intervenit

România este țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți morți pe șosele, urmată de Bulgaria. În 2024, țara a înregistrat 78 de decese la un milion de locuitori, potrivit Comisiei Europene, iar analistul economic Costin Ciora a atras atenția că pierderile nu înseamnă doar statistici în rapoarte, ci costuri sociale uriașe, evaluate la miliarde de euro anual. „Costul accidentelor rutiere în România depășește 3 miliarde de euro numai din decese și peste 1 miliard de euro din răniții grav”, a explicat acesta pentru Digi24.ro, subliniind că impactul real este „mult mai greu de estimat”.

Dincolo de tragediile individuale, cifrele au implicații economice directe atât pentru bugetul public, cât și pentru societate.

Analistul economic Costin Ciora a explicat pentru redacția Digi24.ro dimensiunea reală a problemei:

„Potrivit estimărilor Eurostat, accidentele rutiere generează Uniunii Europene pierderi de aproximativ 2% din PIB, adică aproape 180 de miliarde de euro. La nivel macro, această valoare este de două ori mai mare decât bugetul anual al UE.”

România este una dintre țările care generează cel mai mare impact financiar prin accidente rutiere. În 2023, peste 1.500 de oameni și-au pierdut viața pe drumuri, iar pierderea lor nu înseamnă doar despăgubiri sau costuri medicale, ci și pierderea potențialului economic pe termen lung.

„Acest lucru se traduce într-un cost social de peste 3 miliarde de euro numai din decese, la care se adaugă peste 1 miliard de euro pentru răniții grav”, a precizat Ciora.

Într-o intervenție telefonică la Digi24, șeful Direcției de Poliție Rutieră, comisarul-șef Bogdan Oproiu, a transmis că în primele nouă luni din 2025, pe drumurile publice din România s-au produs 2.939 de accidente grave, soldate cu decesul a 940 de persoane și rănirea gravă a altor 2.352.

„Se pare că, ușor-ușor, prin politica pașilor mărunți, siguranța rutieră în România a crescut”, a spus acesta.

CITEȘTE ȘI: VIDEO România, pe primul loc în UE la accidentele rutiere mortale. Șeful Direcției de Poliție Rutieră: „Totul pleacă de la educație”

Costul unei vieți în statistici: peste 2 milioane de euro

Valoarea economică a unei vieți pierdute într-un accident rutier poate părea dificil de cuantificat, însă instituțiile publice sunt obligate să o estimeze. Conform metodologiei stabilite prin lege, Autoritatea Rutieră Română a calculat costul social mediu al accidentelor fatale și grave. Rezultatele arată dimensiunea impactului:

-Un accident mortal costă, în medie, 2,32 milioane de euro;

-Un rănit grav implică un cost social de peste 325.000 de euro.

Aceste valori includ tratamentul medical, pierderea productivității, cheltuielile administrative, daunele materiale și costurile umane, adesea incalculabile.

Costin Ciora a atras atenția asupra unui aspect esențial pe care cifrele nu îl pot surprinde complet:

„Printre cei decedați sunt oameni care ar fi putut contribui prin inovație, educație, antreprenoriat. Aceste pierderi sunt imposibil de estimat, dar impactul lor social rămâne uriaș.”

De ce mor mai mulți oameni în trafic atunci când economia crește

Pe măsură ce economia crește, oamenii câștigă mai bine și își cumpără mai multe mașini. Traficul devine mai aglomerat, vitezele cresc, iar infrastructura nu reușește să țină pasul.

În loc să scadă, numărul accidentelor crește în această fază, pentru că dezvoltarea economică este mai rapidă decât dezvoltarea drumurilor și a sistemelor de siguranță rutieră.

„Potrivit unui studiu, creșterea veniturilor duce la mai multe mașini, într-un ritm pe care infrastructura nu îl poate urma. De aceea România se află încă în partea ascendentă a curbei accidentelor: mai multă dezvoltare înseamnă, paradoxal, mai multe accidente”, a explicat analistul economic Costin Ciora.

Studiul menționează și un prag de inflexiune: „În jurul valorii de 15.000 de dolari PIB pe cap de locuitor, relația se inversează. Dincolo de acest nivel, pe măsură ce veniturile cresc, numărul accidentelor începe să scadă.”

România este chiar în această zonă vulnerabilă. Ciora a subliniat că „în studiul din 2016, România era sub pragul de maturitate rutieră. Creșterea economică a dus la mobilitate mai mare și mașini mai puternice, dar infrastructura nu a ținut pasul, iar rezultatul a fost creșterea accidentelor și a mortalității.”

Abia după acest prag investițiile devin eficiente, iar siguranța rutieră începe să crească.

Țările nordice au depășit etapa. România este încă în drum spre ea.

De la costuri la soluții: unde trebuie intervenit

Pentru a reduce pierderile umane și costurile economice, măsurile esențiale sunt deja cunoscute și dovedite: infrastructură modernă, monitorizare automată, educație rutieră permanentă și politici publice coerente. Ciora a sintetizat problema în logica unui sistem economic:

„Dacă avem o problemă, costurile cresc: crește nevoia de infrastructură, crește presiunea pe sistemul medical, crește necesitatea programelor de educație rutieră. Investițiile în siguranță nu sunt o cheltuială, ci o economie pe termen lung.”

România plătește anual miliarde pentru accidente. „O parte din aceste costuri, direcționate în autostrăzi, radare fixe, piste sigure și educație rutieră, ar putea salva vieți și bani, într-o economie care deja suferă”, a conchis acesta. 

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
isw
1
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
Culoarea anului 2026. Foto Pantone
2
Care este culoarea anului 2026: Ce semnificație are nuanța aleasă, conform Institutului...
BUCURESTI - GDS - PREMIU - VICTOR REBENGIUC - 1 APR 2025
3
Victor Rebengiuc: „Refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi”. Motivul invocat de...
JD Vance
4
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a...
diana buzoianu in birou
5
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating de el, spune...
"Omul ăsta n-are nicio rușine!" Președintele FIFA a "comis-o" și la tragere, după selfie-ul cu sicriul lui Pele
Digi Sport
"Omul ăsta n-are nicio rușine!" Președintele FIFA a "comis-o" și la tragere, după selfie-ul cu sicriul lui Pele
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
razvan burleanu
Reacția lui Răzvan Burleanu după ce a aflat posibilii adversari ai României la Cupa Mondială 2026
cupa mondiala la fotbal
Grupele Cupei Mondiale 2026: România ar putea juca cu Statele Unite dacă trece de play-off. Ce echipe mai sunt în grupă
Bucharest, Romania - January 24, 2024: Details with a Romanian army soldier holding an AK 47 assault rifle during a military ceremony at the Monument
Guvernul a adoptat ordonanța pentru dezvoltarea industriei de apărare. România are acces la investiții de peste 16,6 miliarde de euro
Hervis se retrage din România
Hervis se retrage din România. „Piața s-a îndepărtat de activitatea noastră de bază”
Digi 24_2025_12_05_11_33_52
Cum îşi comunică România atuurile. Bogdan Enoiu: „Cu cât o țară e mai depărtată de noi, cu atâta imaginea noastră e mai bună”
Recomandările redacţiei
clădire incendiată în Kramatorsk / soldat ucrainean
De ce Rusia nu va accepta pacea fără „Centura de Fortărețe” a...
PRAHOVA - CAMPINA - APA POTABILA - 01 DEC 2025
Furnizarea apei se reia treptat în Prahova, dar nu pentru consum...
Giorgia Meloni Meets With Bulgarian Prime Minister Rossen Jeliazkov In Rome - 01 Dec 2025
Giorgia Meloni își etalează puterea la o petrecere de Crăciun...
maria zaharova face declaratii
Rusia amenință voluntarii români din grupul de luptă „Getica”, aflați...
Ultimele știri
Dezastrul natural care a declanșat cea mai devastatoare pandemie din istoria Europei. De ce s-a răspândit așa de repede Moartea Neagră
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Nicolae: Cui recomandă preotul să urezi „La mulți ani” pe 6 decembrie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mireasă supărată după ce proaspăta cumnată a furat toată atenția la nuntă. Ce a spus tuturor invitaților...
Cancan
Ultimele imagini cu Rodica Stănescu înainte să moară! Se transformare radical de dragul iubitului...
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu divorțul dintre Ioana și Ilie Năstase. Cei doi au întrerupt legătura complet: ”Nu știu...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir a aruncat bomba în direct! A anunțat cine iese primar general al Bucureștiului
Adevărul
Cum este lăudat un restaurant românesc din Olanda în presa locală. Preparatul care i-a impresionat pe...
Playtech
Temperatura pe care să nu o setezi niciodată la centrala termică. Are cel mai mare consum și îți umflă...
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
"Mi-e scârbă!" Au văzut ce a făcut FIFA la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială: "Absolut dezgustător"
Pro FM
Kelly Osbourne a izbucnit în plâns în primul interviu TV după moartea lui Ozzy: "N-am simțit niciodată ceva...
Film Now
Kim Cattrall și Russell Thomas s-au căsătorit în Londra. Și-au dorit o ceremonie discretă și au avut doar 12...
Adevarul
Cum se infiltrează agenții ruși în apropierea bazelor militare și infrastructurii critice din țări NATO
Newsweek
Dezamăgire la Mica Recalculare. Pensionarii au primit doar 100 lei în plus. „Am lucrat în grupe, 3 schimburi”
Digi FM
Halle Berry surprinde cu o rară declarație politică: "Nu ar trebui să fie următorul nostru președinte, zic și...
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Momentul când un pui de focă dă buzna într-un pub din Noua Zeelandă. Angajații au crezut inițial că e un câine
Film Now
A fost făcută publică înregistrarea apelului la Urgențe în cazul Tara Reid. Apelantul, disperat: „Nu poate...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă