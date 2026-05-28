România și alte cinci state UE cer înghețarea certificatelor gratuite de CO2. Companiile se tem de relocări în afara UE

România s-a alăturat unui grup de șase state membre ale Uniunii Europene care solicită Comisiei Europene să încetinească reducerea certificatelor gratuite de emisii de CO2 acordate industriei, argumentând că prețurile ridicate la energie și efectele războiului din Iran pun în pericol competitivitatea unor sectoare economice esențiale.

Potrivit unui document consultat de Reuters, România, Bulgaria, Cehia, Grecia, Polonia și Slovacia cer Executivului comunitar să înghețe numărul certificatelor gratuite de emisii la nivelul anului trecut, în loc să continue reducerea acestora conform planurilor actuale.

Comisia Europeană a propus în această lună noi reglementări privind numărul certificatelor gratuite de emisii de CO2 acordate industriei până în 2030. Bruxelles-ul susține că modificările vor reduce cu aproximativ patru miliarde de euro costurile cu carbonul suportate de industrie până la finalul deceniului, printr-o diminuare mai lentă a certificatelor gratuite decât cea prevăzută inițial.

Pentru România și celelalte cinci state semnatare, măsurile propuse de Comisia Europeană nu sunt suficiente în actualul context economic.

În documentul analizat de Reuters, cele șase guverne avertizează că majorarea prețurilor la energie după izbucnirea războiului din Iran, la finalul lunii februarie, pune presiune suplimentară asupra industriilor mari consumatoare de energie.

„Aceasta ar putea duce la sporirea amenințării pierderii competitivității lor pe piețele globale, închideri sau relocări în afara UE”, se arată în document.

Statele semnatare cer astfel înghețarea numărului certificatelor gratuite de emisii la nivelul acordat în 2025, pentru a limita impactul costurilor suplimentare asupra companiilor.

Miza: competitivitatea industriei europene

Lansat în 2005, sistemul european de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) reprezintă principalul instrument prin care Uniunea Europeană urmărește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030.

Sistemul obligă centralele electrice și marile companii industriale să cumpere certificate pentru a acoperi emisiile de CO2 generate de activitatea lor. Totuși, anumite sectoare industriale și companii mari consumatoare de energie beneficiază de o parte dintre certificate în mod gratuit, pentru a evita pierderea competitivității și relocarea producției în afara Uniunii Europene.

Pe măsură ce UE își înăsprește obiectivele climatice, numărul certificatelor gratuite este redus treptat, iar companiile trebuie să suporte o parte tot mai mare a costurilor generate de emisiile de carbon.

În timp ce România, Polonia, Bulgaria, Cehia, Grecia și Slovacia solicită protecție suplimentară pentru industrie, alte state membre, printre care Spania și Suedia, care au avansat mai rapid în tranziția către energie curată, cer Comisiei Europene să nu slăbească regulile sistemului ETS.

Aceste țări susțin că menținerea unui număr prea mare de certificate gratuite ar putea încetini atingerea obiectivelor climatice ale Uniunii Europene.

Noi negocieri privind viitorul sistemului ETS

Documentul susținut de cele șase state membre urmează să fie analizat joi la reuniunea miniștrilor Industriei din Uniunea Europeană.

Discuțiile au loc într-un moment important pentru politica climatică europeană. Comisia Europeană pregătește pentru luna iulie o revizuire a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii, în vederea alinierii acestuia la obiectivele climatice ale blocului comunitar pentru anul 2040.

Deciziile care vor fi luate în următoarele luni ar putea avea un impact semnificativ atât asupra costurilor suportate de industrie, cât și asupra ritmului în care Uniunea Europeană își va atinge țintele de reducere a emisiilor de carbon.

