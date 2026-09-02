Romgaz a finalizat formalitățile pentru preluarea producției Azomureș. Combinatul va fi repornit etapizat

Romgaz a finalizat formalitățile pentru preluarea activității de producție a Azomureș și începe integrarea operațională a acesteia, a anunțat miercuri compania de stat. Reluarea producției nu va fi imediată, întrucât instalațiile trebuie evaluate și testate, iar eventualele lucrări de mentenanță și remediere vor fi realizate înaintea unei reporniri etapizate.

Tranzacția a fost încheiată în baza acordului privind transferul de activitate semnat la 29 mai 2026 între Romgaz, în calitate de cumpărător, și Azomureș, în calitate de vânzător.

După finalizarea formalităților, prioritatea Romgaz va fi integrarea activității preluate și pregătirea reluării producției, cu accent pe eficiență operațională și disciplină financiară.

„Finalizarea formalităților aferente tranzacției marchează începutul unei noi etape pentru Romgaz. Prin preluarea activității de producție a Azomureș facem un pas important în strategia noastră de dezvoltare și integrare pe verticală și creăm premisele pentru valorificarea superioară, în România, a gazelor naturale pe care le producem. Este un proiect strategic pe care îl abordăm cu responsabilitate și cu o perspectivă pe termen lung”, a declarat directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu.

Prin această tranzacție, compania urmărește să dezvolte un lanț de producție în care gazele naturale extrase în România să fie transformate în produse industriale cu valoare adăugată.

Ce trebuie făcut înainte de reluarea producției

Perioada în care activitatea combinatului a fost întreruptă impune mai multe verificări înainte de repornirea instalațiilor. Romgaz va evalua starea tehnică a acestora, va efectua testele necesare și va realiza lucrări de mentenanță sau remediere acolo unde vor fi identificate probleme.

Sistemele de siguranță vor fi, de asemenea, verificate, iar reluarea producției va avea loc etapizat. Compania nu a indicat, în comunicatul transmis miercuri, un termen exact pentru repornirea activității.

„Intrăm acum în etapa de integrare operațională. Demersurile pe care le vom derula vizează pregătirea reluării producției și vor fi realizate riguros și etapizat, cu o atenție deosebită acordată siguranței angajaților, instalațiilor și întregii activități industriale. Siguranța va rămâne un criteriu esențial în toate deciziile și acțiunile pe care le vom întreprinde”, a declarat directorul general adjunct al Romgaz, Aristotel Jude.

Integrarea activității Azomureș va fi făcută în funcție de obiectivele strategice ale producătorului de gaze și de principiile sale de disciplină financiară. Directorul economic al companiei, Gabriela Trânbițaș, a precizat că deciziile din etapa următoare vor urmări alocarea eficientă a resurselor și sustenabilitatea economică a proiectului.

Editor : A.D.