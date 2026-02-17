Live TV

Parked cars along a street in Bucharest, Romania, 2020.
Sursa foto: Profimedia Images

Schimbări importante pentru șoferi: Cei care au istoric de accidente vor plăti chiar și de trei ori mai mult pe RCA, potrivit calculelor făcute de jurnaliștii de la Economica.net. În proiectul la care lucrează cei de la ASF apare și o idee inedită: clasele de bonus și de malus, cele în care este încadrat fiecare șofer în funcție de istoric și care dictează, în final, prețul asigurării auto obligatorii, vor putea fi tranzacționate în familie. De exemplu, dacă soțul are antecedente în trafic, iar soția are bonusul maxim, ar putea negocia un soi de migrare a bonusului, astfel încât să obțină un preț mai bun pentru RCA.

Prin proiectul ASF se schimbă numărul claselor de bonus și malus. În prezent, există opt clase de bonus și opt clase de malus. Pe viitor, ar exista 14 clase de bonus și 12 clase de malus. 

Ar urma să se schimbe și sancțiunile. În prezent, la clasa 8 de bonus, șoferul beneficiază de o asigurare mai mică cu 50% iar la malus 8 acesta plătește o asigurare mai mare cu 80%. Pe viitor, la malus 12, de exemplu, șoferul va plăti o asigurare mai mare chiar și de trei ori față de bonus zero, iar la bonus maxim, de 14, va păstra reducerea de 50%, însă se va ajunge mult mai greu la ea. 

O altă noutate în acest proiect este faptul că într-o familie sau într-un grup se pot ceda clasele de bonus. De exemplu, dacă există o soție cu bonus 8 și un soț cu malus 4, aceasta poate ceda patru clase de bonus, ea ajungând la bonus 4, iar soțul să beneficieze de B0, adică o asigurare normală. 

Aceasta este schema luată în prezent în considerare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, însă este un proiect pe care încă se lucrează. Surse Digi 24 au confirmat faptul că el nu va fi pus în dezbatere publică de îndată. 

