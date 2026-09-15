Pentagonul recunoaşte o „penurie de stocuri strategice” de muniţii după războiul din Iran. Trump a refuzat să admită criza

Departamentul Apărării al SUA a recunoscut, într-un raport publicat luni, o „penurie” de muniţii legată de războiul cu Iranul, o constatare pe care administraţia preşedintelui Donald Trump a refuzat să o confirme în ultimele luni.

Raportul Inspectorului General al Pentagonului estimează că, între 28 februarie şi 30 iunie, operaţiunea Epic Fury împotriva Iranului a costat aproximativ 33,4 miliarde de dolari, din care 22,3 miliarde de dolari au fost cheltuite exclusiv pe muniţiile trase.

„Cheltuielile cu muniţiile din timpul operaţiunii Epic Fury au creat o penurie de stocuri strategice şi au scos la iveală blocaje în cadrul industriilor de reaprovizionare cu muniţii”, notează documentul consultat de AFP, potrivit Agerpres.

Raportul evidenţiază, totuşi, măsurile luate de Departamentul Apărării pentru a accelera producţia.

Când, în iunie, informaţii de presă indicau că Statele Unite raţionalizau utilizarea rachetelor sale, în special a interceptoarelor, administraţia a negat acest lucru, însuşi preşedintele Donald Trump declarând că SUA au „cantităţi enorme de muniţii”.

La începutul lunii septembrie, Trump încă scria că Statele Unite au „cantităţi practic nelimitate de muniţii”.

Conform presei, această lipsă de muniţii l-a determinat totuşi pe preşedinte să se abţină de la lansarea altor atacuri la scară largă împotriva Teheranului în timpul verii.

Pagube suferite de SUA

În ciuda utilizării masive a interceptoarelor, „atacurile iraniene au deteriorat şi distrus sute de clădiri şi instalaţii la bazele americane din Kuweit, Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Irak, Oman şi Iordania”, notează raportul Pentagonului.

Documentul, care acoperă lunile aprilie-iunie 2026, enumeră pagubele suferite de flota de aeronave: patru avioane F-15 distruse, un F-35 avariat, şapte avioane cisternă KC-135 avariate sau distruse şi până la 30 de drone de atac MQ-9 Reaper distruse, printre altele.

Documentul estimează că peste 50.000 de militari americani au fost implicaţi în Războiul din Golf, care a început pe 28 februarie cu atacuri israeliene şi americane împotriva Iranului.

Raportul specifică faptul că atacurile de represalii ale Iranului şi ale aliaţilor săi au avariat clădiri diplomatice în patru ţări - Irak, Kuweit, Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite.

Editor : B.P.