Scumpiri în lanț și tăieri de personal în mai multe sectoare până în 2026. „Inflația și blocajul financiar, combinație letală”

Managerii din comerțul cu amănuntul estimează o creștere accentuată a prețurilor în următoarele luni, până în ianuarie 2026, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. În paralel, o parte semnificativă dintre managerii din construcții și industria prelucrătoare anticipează scăderi ale numărului de angajați, pe fondul încetinirii activității economice și al creșterii costurilor.

Datele provin din anchetele de conjunctură realizate de INS în luna noiembrie 2025 și arată percepțiile managerilor cu privire la evoluția producției, a forței de muncă și a prețurilor în perioada noiembrie 2025 - ianuarie 2026.

Construcții: scădere a activității și reducerea personalului

În sectorul construcțiilor, managerii se așteaptă la o scădere a volumului de producție în următoarele trei luni, tendință indicată de un sold conjunctural de -22,3%.

De asemenea, este anticipată o diminuare a numărului de salariați, soldul conjunctural fiind de -12,3%.

În același timp, prețurile lucrărilor de construcții sunt așteptate să crească, tendința ascendentă fiind reflectată printr-un sold conjunctural de +33,1%.

„Soldul conjunctural” arată dacă majoritatea managerilor cred că un lucru va crește sau va scădea. Se calculează ca diferență între procentul celor care spun „va crește” și procentul celor care spun „va scădea”.

Un rezultat pe plus înseamnă că cei mai mulți se așteaptă la creștere, iar un rezultat pe minus arată că cei mai mulți se așteaptă la scădere.

Nu arată cât de mare va fi schimbarea, ci doar direcția în care cred managerii că se îndreaptă lucrurile.

Acest lucru înseamnă că tot mai multe firme din domeniu consideră că vor fi nevoite să majoreze tarifele, în principal din cauza costurilor mai mari cu materialele, energia și forța de muncă.

Cu toate acestea, pe primele zece luni ale anului 2025, numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale a crescut. INS arată că, în perioada 1 ianuarie - 31 octombrie 2025, au fost eliberate 31.678 de autorizații, în creștere cu 4,1% față de aceeași perioadă din 2024.

Industria prelucrătoare: producție în scădere și presiuni pe costuri

În industria prelucrătoare, managerii anticipează o scădere moderată a producției în următoarele trei luni, soldul conjunctural fiind de -6,6%. Totodată, este estimată și o reducere a numărului de salariați, cu un sold conjunctural de -7,5%.

În contrast cu scăderea activității, prețurile produselor industriale sunt așteptate să crească, semnalul fiind unul puternic, cu un sold conjunctural de +22,9%. P

ractic, firmele din industrie se așteaptă ca scumpirile să continue, pe fondul creșterii costurilor de producție.

Comerțul cu amănuntul: stabilitate a vânzărilor, dar scumpiri accentuate

În comerțul cu amănuntul, managerii văd o relativă stabilitate a cifrei de afaceri în perioada noiembrie 2025 - ianuarie 2026, soldul conjunctural fiind de -2,5%.

Scumpiri în lanț și tăieri de personal în mai multe sectoare până în 2026. Analist economic: „Inflația și blocajul financiar sunt o combinație letală”

Forța de muncă ar putea crește ușor, angajatorii anticipând o ușoară creștere a numărului de salariați, cu un sold conjunctural de +10,1%.

Cel mai important semnal vine însă din zona prețurilor.

Aproape jumătate dintre managerii din retail, mai exact 45,9%, estimează creșteri de prețuri, în timp ce doar 1,6% cred că acestea vor scădea.

Soldul conjunctural ajunge astfel la +44,3%, indicând așteptări clare de scumpiri accentuate în comerțul cu amănuntul până la începutul anului viitor.

Servicii: stabilitate a activității, dar creșteri de tarife

În sectorul serviciilor, managerii estimează o evoluție relativ stabilă a cifrei de afaceri în următoarele trei luni, cu un sold conjunctural de -2,4%.

Numărul de angajați este preconizat să rămână aproape neschimbat, soldul fiind de -3,4%.

Chiar și în acest sector, prețurile de vânzare sau de facturare sunt așteptate să crească, tendință reflectată printr-un sold conjunctural de +17%.

Asta înseamnă că serviciile ar putea deveni mai scumpe pe fondul creșterii costurilor generale din economie.

„Inflația va rămâne cea mai mare problemă”

Analistul economic Adrian Negrescu a declarat, pentru redacția Digi24.ro, că inflația va continua să fie cea mai mare provocare pentru economie în următoarele șase luni. Potrivit acestuia, opiniile managerilor converg către ideea de scumpiri, mai ales pe fondul înghețării relațiilor economice dintre companii și al blocajelor financiare.

El a atras atenția că prețurile vor continua să crească, în special în sectorul serviciilor, unde influența prețurilor carburanților, a energiei și a costurilor cu forța de muncă va pune o presiune suplimentară asupra tarifelor.

„Accentuarea blocajului financiar, care se simte din ce în ce mai mult în economie, alături de inflație, reprezintă o combinație letală mai ales pentru companiile mici și mijlocii, slab capitalizate”, a explicat Adrian Negrescu.

Potrivit acestuia, multe firme vor încerca să își restructureze activitatea, să reducă expunerea financiară și să evite lanțurile economice riscante, în încercarea de a trece peste iarnă, perioadă în care vânzările ar putea scădea în majoritatea domeniilor.

Restructurări și concedieri: semnale din piața muncii

Analistul mai atrage atenția că economia trece printr-un proces de restructurare profundă, în special în zona întreprinderilor mici și mijlocii: „Impactul inflației, al măsurilor fiscale și al scăderii vânzărilor se traduce deja prin reduceri de personal”.

Potrivit lui Adrian Negrescu, de la începutul anului și până în prezent, aproximativ 20.000 de angajați din sectorul privat și-au pierdut locurile de muncă.

Tendința ar putea continua, mai ales în sectoarele vulnerabile, unde scăderea vânzărilor forțează companiile să adopte măsuri de austeritate.

„În acest context, tot mai multe firme își regândesc bugetele, se reorientează către produse mai ieftine și încearcă să își reducă costurile inclusiv prin reduceri de salarii și posturi, pentru a face față unei perioade economice care se anunță tot mai dificilă în următoarele luni”, a concluzionat Negrescu.