Live TV

Scumpiri în lanț și tăieri de personal în mai multe sectoare până în 2026. „Inflația și blocajul financiar, combinație letală”

Andreea Dobra Data publicării:
Bani peste o factură la curent.
Din articol
Construcții: scădere a activității și reducerea personalului Industria prelucrătoare: producție în scădere și presiuni pe costuri Comerțul cu amănuntul: stabilitate a vânzărilor, dar scumpiri accentuate Servicii: stabilitate a activității, dar creșteri de tarife „Inflația va rămâne cea mai mare problemă” Restructurări și concedieri: semnale din piața muncii

Managerii din comerțul cu amănuntul estimează o creștere accentuată a prețurilor în următoarele luni, până în ianuarie 2026, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. În paralel, o parte semnificativă dintre managerii din construcții și industria prelucrătoare anticipează scăderi ale numărului de angajați, pe fondul încetinirii activității economice și al creșterii costurilor.

Datele provin din anchetele de conjunctură realizate de INS în luna noiembrie 2025 și arată percepțiile managerilor cu privire la evoluția producției, a forței de muncă și a prețurilor în perioada noiembrie 2025 - ianuarie 2026.

Construcții: scădere a activității și reducerea personalului

În sectorul construcțiilor, managerii se așteaptă la o scădere a volumului de producție în următoarele trei luni, tendință indicată de un sold conjunctural de -22,3%.

De asemenea, este anticipată o diminuare a numărului de salariați, soldul conjunctural fiind de -12,3%.

În același timp, prețurile lucrărilor de construcții sunt așteptate să crească, tendința ascendentă fiind reflectată printr-un sold conjunctural de +33,1%.

„Soldul conjunctural” arată dacă majoritatea managerilor cred că un lucru va crește sau va scădea. Se calculează ca diferență între procentul celor care spun „va crește” și procentul celor care spun „va scădea”.

Un rezultat pe plus înseamnă că cei mai mulți se așteaptă la creștere, iar un rezultat pe minus arată că cei mai mulți se așteaptă la scădere.

Nu arată cât de mare va fi schimbarea, ci doar direcția în care cred managerii că se îndreaptă lucrurile.

Acest lucru înseamnă că tot mai multe firme din domeniu consideră că vor fi nevoite să majoreze tarifele, în principal din cauza costurilor mai mari cu materialele, energia și forța de muncă.

Cu toate acestea, pe primele zece luni ale anului 2025, numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale a crescut. INS arată că, în perioada 1 ianuarie - 31 octombrie 2025, au fost eliberate 31.678 de autorizații, în creștere cu 4,1% față de aceeași perioadă din 2024.

Industria prelucrătoare: producție în scădere și presiuni pe costuri

În industria prelucrătoare, managerii anticipează o scădere moderată a producției în următoarele trei luni, soldul conjunctural fiind de -6,6%. Totodată, este estimată și o reducere a numărului de salariați, cu un sold conjunctural de -7,5%.

În contrast cu scăderea activității, prețurile produselor industriale sunt așteptate să crească, semnalul fiind unul puternic, cu un sold conjunctural de +22,9%. P

ractic, firmele din industrie se așteaptă ca scumpirile să continue, pe fondul creșterii costurilor de producție.

Comerțul cu amănuntul: stabilitate a vânzărilor, dar scumpiri accentuate

În comerțul cu amănuntul, managerii văd o relativă stabilitate a cifrei de afaceri în perioada noiembrie 2025 - ianuarie 2026, soldul conjunctural fiind de -2,5%.

Scumpiri în lanț și tăieri de personal în mai multe sectoare până în 2026. Analist economic: „Inflația și blocajul financiar sunt o combinație letală”

Forța de muncă ar putea crește ușor, angajatorii anticipând o ușoară creștere a numărului de salariați, cu un sold conjunctural de +10,1%.

Cel mai important semnal vine însă din zona prețurilor.

Aproape jumătate dintre managerii din retail, mai exact 45,9%, estimează creșteri de prețuri, în timp ce doar 1,6% cred că acestea vor scădea.

Soldul conjunctural ajunge astfel la +44,3%, indicând așteptări clare de scumpiri accentuate în comerțul cu amănuntul până la începutul anului viitor.

Servicii: stabilitate a activității, dar creșteri de tarife

În sectorul serviciilor, managerii estimează o evoluție relativ stabilă a cifrei de afaceri în următoarele trei luni, cu un sold conjunctural de -2,4%.

Numărul de angajați este preconizat să rămână aproape neschimbat, soldul fiind de -3,4%.

Chiar și în acest sector, prețurile de vânzare sau de facturare sunt așteptate să crească, tendință reflectată printr-un sold conjunctural de +17%.

Asta înseamnă că serviciile ar putea deveni mai scumpe pe fondul creșterii costurilor generale din economie.

„Inflația va rămâne cea mai mare problemă”

Analistul economic Adrian Negrescu a declarat, pentru redacția Digi24.ro, că inflația va continua să fie cea mai mare provocare pentru economie în următoarele șase luni. Potrivit acestuia, opiniile managerilor converg către ideea de scumpiri, mai ales pe fondul înghețării relațiilor economice dintre companii și al blocajelor financiare.

El a atras atenția că prețurile vor continua să crească, în special în sectorul serviciilor, unde influența prețurilor carburanților, a energiei și a costurilor cu forța de muncă va pune o presiune suplimentară asupra tarifelor.

„Accentuarea blocajului financiar, care se simte din ce în ce mai mult în economie, alături de inflație, reprezintă o combinație letală mai ales pentru companiile mici și mijlocii, slab capitalizate”, a explicat Adrian Negrescu.

Potrivit acestuia, multe firme vor încerca să își restructureze activitatea, să reducă expunerea financiară și să evite lanțurile economice riscante, în încercarea de a trece peste iarnă, perioadă în care vânzările ar putea scădea în majoritatea domeniilor.

Restructurări și concedieri: semnale din piața muncii

Analistul mai atrage atenția că economia trece printr-un proces de restructurare profundă, în special în zona întreprinderilor mici și mijlocii:  „Impactul inflației, al măsurilor fiscale și al scăderii vânzărilor se traduce deja prin reduceri de personal”.

Potrivit lui Adrian Negrescu, de la începutul anului și până în prezent, aproximativ 20.000 de angajați din sectorul privat și-au pierdut locurile de muncă.

Tendința ar putea continua, mai ales în sectoarele vulnerabile, unde scăderea vânzărilor forțează companiile să adopte măsuri de austeritate.

„În acest context, tot mai multe firme își regândesc bugetele, se reorientează către produse mai ieftine și încearcă să își reducă costurile inclusiv prin reduceri de salarii și posturi, pentru a face față unei perioade economice care se anunță tot mai dificilă în următoarele luni”, a concluzionat Negrescu.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
barajul vidraru barajul paltinu
1
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la...
diana buzoianu la digi24
2
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să...
Consulate General of Poland in St. Petersburg officially closed
3
Rusia închide ultimul consulat al Poloniei, după ce ucraineni aflați în slujba FSB au...
kim jong un 2
4
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă...
BUCURESTI - CONFERINTA - COOPERAREA IN INDUSTRIA APARARII - RO -
5
Neclaritățile din CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu, după ce și-a publicat diploma de...
OUT! Federația n-a iertat pe nimeni, după garda de onoare făcută cu spatele. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
OUT! Federația n-a iertat pe nimeni, după garda de onoare făcută cu spatele. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Agentic,Ai,Workflow,Automation,,Artificial,Intelligence,Ai,Driven,Decision-making,Concept
Inteligența artificială poate înlocui 11,7% din angajații americani. 150 de milioane de oameni riscă să-și piardă locul de muncă
luvru
Muzeul Luvru scumpește biletele de intrare pentru vizitatorii din afara Europei: „Am dorit o politică tarifară diferenţiată”
Bogdan Ivan.
Ministrul Energiei a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica, după acuzații privind livrări de energie fără facturare
Muncitori străini în România. Foto Getty Images
Peste 136.000 de muncitori non-UE lucrează legal în România. Ce înseamnă fenomenul pentru economie
barbat care baga o moneda intr-o pusculita
Economiile românilor au crescut în octombrie. Cât valorează, de fapt, banii din conturi, potrivit BNR
Recomandările redacţiei
ministrii in sedinta de guvern cu ilie bolojan
Cine va fi ministru interimar al Apărării, după demisia lui Ionuț...
Radu Miruță, ministrul Economiei.
Ce CV are ministrul care îl înlocuiește temporar pe Ionuț Moșteanu la...
Dominic Fritz
Prima reacție a lui Dominic Fritz după ce Ionuț Moșteanu și-a dat...
BUCURESTI - PARLAMENT - VOT SI DEZBATERE - MOTIUNI DE CENZURA -
Ce CV-uri au ceilalți miniștri ai apărării din țările de la granița...
Ultimele știri
Hidrologii anunță cod portocaliu de inundaţii până duminică în judeţul Prahova. Alte 12 județe sunt sub cod galben
Un bărbat a fost prins cu trei tone de petarde și artificii. Polițiștii l-au reținut
Ionuț Moșteanu și-a dat demisia. Ministrul Apărării a luat decizia după scandalul diplomelor sale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Saturn a ieșit în sfârșit din retrograd. Patru zodii își încheie odată pentru totdeauna ciclurile karmice
Cancan
Vladimir Putin refuză pacea cu Ucraina! Ce motiv a invocat, în ciuda eforturilor lui Trump: 'Le vom alunga cu...
Fanatik.ro
Giovanni Becali, propunere-șoc de antrenor pentru Gigi Becali la FCSB. „Se înțeleg foarte bine”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Motivul halucinant din spatele gafelor lui Ngezana. Gigi Becali: „De ce crezi tu că e el așa mort?”
Adevărul
Cine este tânărul de 18 ani dispărut de 5 zile în Bucegi. Părinții din UK i-au localizat telefonul pentru a...
Playtech
Cum se sancționează trecerea pe roșu și ce dovezi folosește poliția rutieră
Digi FM
Lucian Viziru, primele declarații după ce a fost internat în spital trei săptămâni: „Am făcut complicații, a...
Digi Sport
Belodedici nu s-a putut abține! Ce le-a spus jurnaliștilor sârbi despre FCSB, după 0-1 cu Steaua Roșie
Pro FM
Feli, mesaj tranșant după ce a fost criticată de un bărbat pentru că nu a făcut poze cu fanii după un...
Film Now
Emoționată. Demi Moore spune povestea dulce a unei poze în care apare cu Bruce Willis și fetele lor: Cred că...
Adevarul
ANAF îl execută silit pe Marian Vanghelie. Statul are de recuperat 13,7 milioane lei și a pus sechestru pe...
Newsweek
35 senatori PSD vor să schimbe legea pensiilor. Ce perioade devin contributive? Ce pensionari iau bani în plus
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Johnny Depp, declarații neașteptate despre Vanessa Paradis, mama copiilor săi: „Viața alături de ea a fost...
UTV
Nicoleta Luciu dezvăluie cum a slăbit 14 kilograme. „Am făcut foamea, mâncam o dată la patru-cinci zile”