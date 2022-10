(P) Storia.ro lansează indexul T.R.A.I. prin care măsoară nivelul real de trai din principalele orașe și cartiere ale României

Platforma de imobiliare cu cele mai multe anunțuri din piață, Storia.ro, a lansat un instrument important care va putea orienta deciziile de achiziție sau închiriere de locuințe. Indexul T.R.A.I., regăsit pe platforma trai.storia.ro, măsoară principalii indicatori de bunăstare din cartierele din România: TRAFICUL, REPERELE, AERUL, dar și IMOBILIARELE, respectiv costurile pe metru pătrat pentru locuințele din fiecare zonă selectată.

Indexul T.R.A.I. este dezvoltat pe patru paliere pentru a extrage date într-un mod automat și dinamic. Primul palier este cel despre Trafic și afișează date precise despre circulația rutieră și despre viteza medie de deplasare în raport cu viteza maximă legală admisă în zonă, iar datele prezentate sunt extrase din Google Traffic și actualizate săptămânal. Al doilea palier, cel despre Repere, indexează totalitatea punctelor de interes dintr-o anumită zonă/metru pătrat, precum magazinele, supermarketurile, barurile și restaurantele, grădinițele, școlile, parcurile, locurile de joacă, facilitățile medicale și mijloacele de transport în comun. Cel de-al treilea palier este cel denumit Aer și prezintă informații despre calitatea aerului, extrase zilnic din platforma airly.org. Senzorii Airly monitorizează constant calitatea aerului pe baza indicatorilor de poluare: particule în suspensie, oxizi de azot, O3, SO2, CO, temperatură, presiune atmosferică, umiditate și vânt. Iar cel de-al patrulea palier este cel despre Imobiliare, care prezintă costul mediul pe metru pătrat al locuințelor din cartierul ales, raportat la media prețurilor imobiliare la nivel de țară.

„Am fost întotdeauna atenți la nevoile tuturor celor aflați în căutarea unei locuințe, atât prin campaniile pe care le-am dezvoltat până acum, cât și prin studiile pe care le-am lansat de-a lungul timpului. Așa cum știm cu toții, locația este principalul criteriu atunci când ne căutăm o locuință, însă există foarte puține date în piață despre calitatea vieții în cartierele din România. Deși avem la dispoziție un indicator pur economic, care reflectă produsul intern brut mediu pe cap de locuitor, din punctul nostru de vedere, acesta nu va reuși să reflecte 100% calitatea vieții într-un cartier sau oraș, așa cum poate o fac spațiile verzi din zona respectivă sau nivelul de poluare. Astfel că, prin lansarea indicelui T.R.A.I., ne-am dorit să prezentăm o perspectivă complexă și realistă asupra cartierelor din România” a declarat Monica Dudău, Marketing Manager Storia.ro & OLX Imobiliare.

Pentru a afla cum percep oamenii noțiunea de nivel de trai, ce nevoi au pentru a ajunge la un nivel de trai cât mai ridicat, dar și pentru a obține o serie de soluții pentru îmbunătățirea nivelului de trai, Storia.ro a intervievat o serie de experți și de locuitori – proprietari și chiriași din București. Materialul video de tip VOX Populi poate fi urmărit la acest link: https://bit.ly/voxpopulitrai.

Indexul T.R.A.I. a fost lansat pe 10 octombrie, într-o variantă beta (etapa de calibrare a datelor se va finaliza aproximativ într-o lună), în cadrul unui eveniment la care au luat parte arhitecți, specialiști în imobiliare, în locuire sustenabilă și în calitatea aerului, precum: Florin Enache – arhitect #Better; Bogdan Suditu – conf. univ. dr. Universitatea București și expert locuire în cadrul Asociației Make Better; Daniel Tudor – antreprenor în imobiliare, CEO The Concept; Mihai Toader-Pasti – expert în locuire sustenabilă; Cezara Copăcianu – Communication Manager Airly și Monica Dudău, Marketing Manager Storia.ro & OLX Imobiliare. Evenimentul a fost transmis LIVE pe Facebook și YouTube Storia.ro și poate fi urmărit la acest link.

Prin noul index numit T.R.A.I. se conturează o imagine mai clară și reală a nivelului de trai. Echipa Storia.ro va rămâne interesată permanent de situația și nevoile reale ale celor care se află în căutarea unor locuințe, motiv pentru care se va lucra constant la îmbunătățirea indexului T.R.A.I., prin adăugarea unor indicatori noi și relevanți, dar și prin completarea cu date noi despre cât mai multe cartiere și zone din țară.

