Live TV

Tanczos Barna: Autorităţile vor putea pune poprire pe ajutorul social, dacă beneficiarul are datorii la bugetul local

Data publicării:
tanczos barna face declaratii
Tanczos Barna. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Autorităţile locale vor putea pune popriri asupra unei părţi din ajutorul social, în situaţia în care beneficiarul acumulează datorii la bugetul local, spune vicepremierul Tanczos Barna. Prevederea în acest sens apare în proiectul de reformă administrativă propus de Ministerul Dezvoltării şi pus în dezbatere publică.

Vicepremierul Tanczos Barna afirmă că măsura este propusă în condiţiile în care ”sunt foarte, foarte mulţi cetăţeni care primesc ajutorul social şi nu plătesc nici impozite, nici taxe, nici amenzi” şi anunţă că administraţiile locale vor avea şi alte instrumente prin care îi vor putea constrânge pe contribuabili să achite datoriile către bugetele locale.

Vicepremierul Tanczos Barna a explicat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Oradea, că autorităţile locale vor avea noi instrumente pentru a încasa impozitele, în contextul în care una dintre direcţiile propuse de proiectul de reformă administrativă al Ministerului Dezvoltării vizează creşterea capacităţii financiare şi a capacităţii de încasare a veniturilor la nivelul autorităţilor publice locale.

”La creşterea capacităţii financiare veţi vedea foarte multe propuneri, noutăţi în ceea ce priveşte încasarea, noi instrumente pentru autorităţile locale de a încasa impozitele: constrângeri în ceea ce priveşte eliberarea de autorizaţii de construcţie, dacă ai datorii nu poţi să mai iei autorizaţie de construcţie, constrângeri în ceea ce priveşte permisul de conducere, constrângeri în ceea ce priveşte achiziţia de autoturisme, dacă ai datorii la autoritatea locală, impozit, taxe neplătite, nu poţi să-ţi înmatriculezi maşina nou cumpărată, nu poţi să-ţi recuperezi permisul dacă ai neplătite amenzile, din ajutorul social se pot reţine, nu total, dar parţial sume pentru acoperirea datoriilor, pentru că sunt foarte, foarte mulţi cetăţeni care primesc ajutorul social şi nu plătesc nici impozite, nici taxe, nici amenzile care au fost aplicate”, a declarat Tanczos Barna.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
2
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin...
politist
3
O bucureșteancă a aruncat din greșeală un document la gunoi. Polițiștii l-au găsit și au...
masini pe o autostrada din germania
4
Șofer prins cu 320 km/h, o viteză de aproape trei ori mai mare decât limita impusă, pe o...
Crimă Bucea
5
Momentul în care un civil din Bucea este executat în stradă de către ruși. Urmează...
”Regina Elveției”, decizie neașteptată: s-a aflat totul
Digi Sport
”Regina Elveției”, decizie neașteptată: s-a aflat totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
pension
Surse: Guvernul nu aprobă azi modificările la Pilonul 2 de pensii...
nicusor dan
Nicușor Dan readuce 7 judecători în sistem, dar valul de pensionări...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.
Grindeanu convoacă liderii PSD, după ce USR s-a opus doliului...
Tanczos Barna
Tanczos Barna: Ministerul Mediului mai are 2 miliarde de euro...
Ultimele știri
Donald Tusk susține că o pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape: „Există anumite semnale”
Cristian Păun despre modificările la Pilonul 2 de pensii: „E normal să nu poată fi retrasă toată suma o dată.” Explicația economistului
Vânturile violente din Grecia au blocat în porturi feriboturile care merg în cele mai populare insule căutate de turiști
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Cele mai frecvente greseli de condus pe care le fac soferii. Foto Getty Images
Greșelile de condus pe care le fac frecvent șoferii români. Titi Aur: „Este obligatorie respectarea a trei tipuri de reguli”
cartier cu case si blocuri
Măsuri ale reformei administrative: impozite mărite și executări silite pentru recuperarea datoriilor de către primării
un politist dirijeaza traficul
Șoferii vor rămâne fără permis dacă nu își plătesc amenzile. Schimbările pregătite de Ministerul Dezvoltării
tanczos barna face o declaratie de presa
Tanczos Barna, despre reforma companiilor de stat ineficiente: „Nu reușim să spargem această barieră a ținerii cu ghearele de imobile”
florin manole face declaratii
Florin Manole: În pachetul doi, vom avea o creştere consistentă a amenzilor pentru munca la negru pe care le poate primi un angajator
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Plină din 9 august este Luna Sturion. Aduce revelații transformatoare și iubire profundă pentru 2 zodii
Cancan
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile
Fanatik.ro
Cu cât au crescut cheltuielile lunare ale unei familii, la o săptămână de la majorarea TVA. Scumpiri majore
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
A dispărut în urmă cu mai bine de 20 de ani, iar de abia acum autoritățile au găsit prima pistă. Cazul...
Adevărul
Bonusuri generoase pentru „tăcere”. Cât câștigă cu adevărat magistrații: unii au sporuri suprapuse pentru...
Playtech
Restructurări în instituțiile publice. Mii de bugetari riscă să rămână pe drumuri.. Ce angajați riscă să-și...
Digi FM
Ce conțineau pachetele date de pomană la înmormântarea lui Ion Iliescu. Bucate de post, conform tradiției
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală...
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție răvășitoare de ziua ei. Și-a sărbătorit aniversarea pe plajă, în costum de baie
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
Măsurile de austeritate ne-au distras atenția de la taxele locale. Cât va crește impozitul pe locuință
Newsweek
Pensiile unei categorii de români cresc cu mii de lei de anul viitor. S-au făcut plăți de 7 miliarde
Digi FM
O femeie din Iași, doctor în fizică cuantică, acuzată de vecini că-i terorizează: "Înjură, izbește, aruncă...
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Grecia. Turiștii, terifiați de un mistreț în timp ce înotau în largul unei insule...
Film Now
Sharon Stone, despre momentul tensionat cu Robert De Niro în timpul filmărilor la „Casino”: „Știe cum să te...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”