Ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie și fostul comandant-șef al armatei, Valerii Zalujnîi, a comentat numirea noii conduceri militare pe 22 iulie, afirmând că Mihailo Drapatîi se confruntă cu o sarcină „incredibil de dificilă” în calitate de șef al armatei ucrainene proaspăt numit.



Comentariul a venit la o zi după ce președintele Volodimir Zelenski a anunțat numirea lui Drapatîi, în urma protestelor de amploare din Kiev și din întreaga țară care cereau demiterea fostului comandant-șef, Oleksandr Sîrski, scrie Kyiv Post.



Zalujnîi, care s-a ferit de atenția mass-media de când a devenit ambasador în Marea Britanie, nu a comentat protestele în curs care îi cer lui Zelenski să-l demită pe Sîrski și să-l numească din nou în funcție pe popularul fost ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, cunoscut pentru orientarea sa reformistă.



„Noul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei va avea o sarcină incredibil de dificilă — mult mai dificilă decât își imaginează”, a declarat Zalujnîi într-o postare pe Telegram, fără a oferi detalii suplimentare cu privire la această provocare.

Sîrski, care s-a confruntat din ce în ce mai mult cu critici din partea ofițerilor mai tineri pentru stilul său de conducere de sus în jos, de tip sovietic, și care a fost numit „măcelarul” de către critici, l-a înlocuit pe Zalujnîi în 2024 în funcția de comandant suprem.



„Dar Mihailo nu va avea niciodată motive să-i fie rușine. O persoană de onoare nu are idoli și, prin urmare, nu are nimic de pierdut. Singurul lucru pe care îl are este datoria sa”, a adăugat Zalujnîi în postarea sa de pe Telegram, atașând o fotografie în care apare îmbrățișându-l pe Drapatîi, generalul în vârstă de 44 de ani.



De câteva zile, protestatarii îl strigă pe Drapatîi ca înlocuitor al lui Sîrski. Drapatîi este unul dintre cei mai respectați generali ucraineni, lăudat pentru că a avansat în ierarhie de la locotenent de tanc la comandant de armată, în urma unor bătălii dure de pe front.

Editor : Sebastian Eduard