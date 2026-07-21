UE pregătește o amendă de un miliard de euro pentru Google. Măsura riscă să tensioneze relațiile cu administrația Trump (presă)

Comisia Europeană este așteptată să anunțe joi prima amendă aplicată Google în baza Regulamentului privind piețele digitale. Sancțiunea, care ar putea ajunge la un miliard de euro, vizează două investigații privind presupusul abuz de poziție dominantă și riscă să amplifice tensiunile dintre Bruxelles și administrația președintelui american Donald Trump, scrie Euronews.

Citând doi înalți oficiali europeni, sub protecția anonimatului, publicația germană Handelsblatt scrie că amenda, care ar putea ajunge la un miliard de euro, urmează să fie anunțată joi și vizează două investigații privind presupusul abuz de poziție dominantă.

Prima anchetă privește suspiciunile că Google își favorizează propriile servicii în rezultatele motorului său de căutare. Cea de-a doua se referă la acuzațiile potrivit cărora compania împiedică dezvoltatorii de aplicații să promoveze metode alternative de descărcare a aplicațiilor, în afara magazinului Google Play.

Valoarea exactă a amenzii urmează să fie decisă de Colegiul comisarilor europeni, organismul executiv condus de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Comisia Europeană a deschis cele două proceduri în martie 2024.

Amenda ar urma să fie aplicată în baza Regulamentului privind piețele digitale (DMA), legislație care obligă marile companii din domeniul tehnologiei care operează în Uniunea Europeană să respecte reguli menite să asigure o concurență echitabilă și să ofere utilizatorilor mai multe opțiuni.

Regulamentul a fost criticat în repetate rânduri de administrația președintelui american Donald Trump, Washingtonul acuzând Bruxelles-ul că vizează în mod nedrept companiile americane din sectorul tehnologic.

Informația apare la doar câteva zile după ce Comisia Europeană a obligat Google să partajeze datele generate de motorul său de căutare cu motoarele de căutare concurente începând din ianuarie 2027 și să permită serviciilor concurente de inteligență artificială acces la sistemul de operare Android, tot în baza DMA.

La acel moment, comisarul european responsabil de tehnologie, Henna Virkkunen, a declarat că măsura le va permite utilizatorilor din Uniunea Europeană să beneficieze de „o gamă mai largă de servicii”.

La rândul său, Kent Walker, președintele pentru afaceri globale al Google, a susținut că decizia Uniunii Europene riscă să „submineze garanțiile esențiale privind confidențialitatea și securitatea pentru milioane de europeni”.

Amenzile pentru încălcarea Regulamentului privind piețele digitale pot ajunge până la 10% din cifra de afaceri anuală globală a unei companii.

Compania Alphabet, care deține Google, a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri anuală record de 402,8 miliarde de dolari (aproximativ 353,08 miliarde de euro).

Editor : Ș.A.